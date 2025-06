Nissan introduceert nieuwe LEAF

Ondanks de compacte buitenmaten belooft de LEAF een ruim interieur. Dankzij de slimme indeling van de bagageruimte biedt de crossover een bagageruimte van 437 liter (VDA). Het openen van de bagageruimte wordt vergemakkelijkt door de optionele elektrische achterklep, terwijl bepaalde uitvoeringen ook dakrails hebben om bijvoorbeeld dwarsdragers te monteren.

De nieuwe LEAF wordt leverbaar met keuze uit zeven aansprekende carrosseriekleuren, waaronder het kenmerkende turquoise tint Luminous Teal. Het interieur is beschikbaar in een zwart of wit thema met subtiele paarse accenten. Alle uitvoeringen zijn voorzien van aerodynamisch geoptimaliseerde wielen met een opvallende styling. De basisversie heeft standaard 18 inch lichtmetalen velgen en 195 mm brede banden. De tweede uitvoering in de line-up heeft 215 mm brede banden en de topversie komt standaard met 19 inch lichtmetalen velgen en 235/45R19-banden. Het ontwerp van de 18 inch velg bevat een subtiele verwijzing naar het "Ni-San"-patroon, dat tevens aansluit op de holografische 3D-achterlichten.

Actieradius

De nieuwe LEAF wordt aangeboden met keuze uit twee accuvarianten:

Standard: 52 kWh bruikbare capaciteit en tot 436 km actieradius (theoretisch volgens WLTP)

Extended: 75 kWh bruikbare capaciteit en tot 604 km actieradius (theoretisch volgens WLTP)

Dankzij het DC-snellaadvermogen tot 150 kW kan onder ideale omstandigheden in 30 minuten tot 417 km aan rijbereik worden bijgeladen. Daarnaast is de aandrijflijn van de LEAF zodanig efficiënt, dat een afstand van ruim 330 km kan worden afgelegd bij een constante snelheid van 130 km/u.

De efficiëntie van de Nissan LEAF is mede te danken aan het temperatuurmanagementsysteem van de accu. Die werkt nu bovendien samen met de ingebouwde routeplanner van Google Maps om de accu voorafgaand aan het bereiken van een snellader alvast op de optimale temperatuur te brengen. Zo wordt het laadproces zowel sneller als efficiënter. Ook helpt het geïntegreerde Google-systeem bij het plannen van langere ritten door automatisch de meest geschikte laadstops langs de route te selecteren.

Verder is de LEAF uitgerust met Vehicle-to-Load (V2L). Deze functie maakt het mogelijk om elektrische apparaten direct van stroom te voorzien via de accu van de auto. Met behulp van een optionele accessoire-adapter is tot 3,6 kW aan vermogen te benutten via de AC-laadpoort van de LEAF. Met het oog op de toekomst is de nieuwe Nissan LEAF ook geschikt voor Vehicle-to-Grid (V2G)-toepassingen, waarmee de auto via een bi-directioneel laadpunt energie uit de accu terug kan leveren aan het elektriciteitsnet. Deze functie helpt klanten om hun energiekosten te verlagen en draagt tegelijkertijd bij aan een stabieler en duurzamer energiesysteem.

Veiligheid

De nieuwe LEAF is gebouwd op hetzelfde, modulaire CMF-EV-platform als de Nissan Ariya en beschikt over MacPherson-voorwielophanging en een multilink-achterwielophanging. De keuze voor deze wielophanging optimaliseert het comfort, maar verhoogt ook de efficiëntie, balans en controle, zowel in druk stadsverkeer als tijdens lange ritten. Bestuurders van de Nissan LEAF kunnen rekenen op een reeks functies:

ProPILOT Assist met Navi-link past zich aan op bochten en snelheidslimieten voor moeiteloos rijden op de snelweg.

e-Pedal Step en instelbare regeneratieve remkracht zorgen voor een soepel rijgedrag met het gebruik van één pedaal in stadsverkeer. De mate van regeneratie is instelbaar via schakelpaddels of automatisch via Intelligent Distance Control, dat zich aanpast aan het verkeer.

3D 8-voudige Around View Monitor en realtime weergave van de omgeving helpen bij het manoeuvreren in krappe ruimtes.

Invisible Hood View en Front Wide View bieden beter zicht voorbij geparkeerde auto's, gebouwen of andere obstakels.

Standaard rijassistentiesystemen omvatten onder andere Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist en een Driver Monitor System.

Productie in Nissans EV36Zero-Hub in Sunderland

De nieuwe LEAF wordt geproduceerd in de fabriek in Sunderland in het Verenigd Koninkrijk. Deze EV-productielocatie is een van de meest geavanceerde in Europa en een belangrijk onderdeel van het EV36Zero-initiatief van Nissan. Dit initiatief dient als blauwdruk voor emissievrije mobiliteit en lokale productie van elektrische voertuigen.