Nissan introduceert N-TEC versies

29 januari 2020 | Nissan trapt 2020 met de introductie van N-TEC-versies van de MICRA, QASHQAI en X-TRAIL. Elke N-TEC-uitvoering kenmerkt zich door zwarte in- en exterieurdetails en diverse Nissan Intelligent Mobility-innovaties. De oplage van de N-TEC-modellen is gelimiteerd.

De Nissan QASHQAI N-TEC valt op dankzij in zwart uitgevoerde 19-inch lichtmetalen wielen en koplampen met donkere behuizing. De kleur zwart keert aan de binnenzijde terug op de met PVC/Alcantara afgewerkte stoelen. Nissan rust deze uitvoering uit met het ProPILOT-systeem en Intelligent Park Assist; systemen die normaliter alleen op de topversie Tekna leverbaar zijn. Om het rijplezier verder te vergroten, is de QASHQAI N-TEC uitgerust met het NissanConnect-infotainmentsysteem met ondersteuning van Apple CarPlay.

Voor klanten met behoefte aan meer ruimte is er de avontuurlijke Nissan X-TRAIL, verkrijgbaar met vijf of zeven zitplaatsen en met voorwiel- of vierwielaandrijving. De N-TEC-uitvoering heeft 18-inch lichtmetalen wielen, een in zwartchroom uitgevoerde V-motion-grille, metallic lak én in hoogglans zwart gespoten dakrails en zijspiegelkappen. Ook opvallend zijn de instaplijsten met verlichte N-TEC-belettering. Op de diesel uitvoering is ProPILOT aanwezig in combinatie met een automatische transmissie als aanvulling op het beproefde Safety Shield-pakket.

Het laatste lid van de N-TEC-familie is de Nissan MICRA. De N-TEC-uitvoering is gebaseerd op de Acenta, aangevuld met zwarte 17-inch lichtmetalen wielen, hoogglans zwarte details, privacy glas en mistlampen vóór. Extra gebruiksgemak biedt het NissanConnect-infotainmentsysteem met geïntegreerde navigatie en ondersteuning van Apple CarPlay. Parkeersensoren achter zorgen voor extra gemoedsrust tijdens achteruit inparkeren. Tot de veiligheidsuitrusting behoort het remsysteem Intelligent Emergency Braking dat continu in de gaten houdt welke objecten zich voor de auto bevinden, een waarschuwing geeft als een aanrijding dreigt en automatisch remt om een botsing te (helpen) voorkomen.

De N-TEC-uitvoeringen van de Nissan MICRA, QASHQAI en X-TRAIL zijn per direct te bestellen. De prijzen beginnen bij € 22.190 voor de MICRA N-TEC, € 35.925 voor de QASHQAI N-TEC en € 42.290 voor de X-TRAIL N-TEC.