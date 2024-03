Nissan introduceert Limited Editions

De Nissan ARIYA Limited Edition is gebaseerd op de uitvoering Engage met 2WD en beschikbaar met keuze uit twee aandrijfvarianten. De versie met de 63 kWh-batterij is goed voor een vermogen van 160 kW (217 pk), 300 Nm koppel en een actieradius tot 404 km (WLTP). De crossover is er ook met de 87 kWh-batterij en een theoretische actieradius tot 536 km, terwijl de elektromotor 178 kW (242 pk) en 300 Nm naar de voorwielen stuurt.

Standaard zijn onder meer LED-koplampen, 19-inch lichtmetalen wielen, automatische dual-zone klimaatregeling, parkeerhulp voor en achter en de Intelligent Key. Ook een achteruitrijcamera, intelligente cruise control, dodehoekdetectie en een energiebesparende warmtepomp zijn aanwezig.

De Nissan ARIYA Limited Edition met de 63 kWh-batterij is leverbaar vanaf € 41.990 (bijtelling vanaf € 222 per maand). De 87 kWh-versie heeft een consumentenprijs vanaf € 44.990. Daarmee voldoen beide versies van de Nissan ARIYA aan de voorwaarden voor de SEPP. De subsidie betreft een eenmalig bedrag van € 2.950 bij koop of een maandelijkse bijdrage van € 61,45 over een periode van 48 maanden bij private lease.

Nissan Qashqai Limited Edition

Met de Limited Edition van de Qashqai introduceert Nissan een uitvoering die gebaseerd is op de N-Connecta. Echter komen daar zilveren dakrails en een panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering bij. Wat betreft de aandrijving is er keuze uit de Mild-Hybrid 140 benzinemotor met een handgeschakelde versnellingsbak en de 140 kW (190 pk) sterke e-POWER technologie met semi-elektrische aandrijving.

De prijzen van de Nissan Qashqai Limited Edition beginnen bij € 37.290 en € 40.790 voor respectievelijk de Mild-Hybrid 140 en e-POWER, waarmee het prijsvoordeel oploopt tot € 5.000 ten opzichte van de gelijkwaardige N-Connecta-uitvoering inclusief Design Pack.

Nissan X-Trail Limited Edition

De Nissan X-Trail Limited Edition is eveneens gebaseerd op de uitvoering N-Connecta en biedt daarbovenop een panoramisch schuif-/kanteldak met elektrisch bedienbare zonwering en een verstelbare tweede zitrij (lengte en leuning).

De e-POWER-aandrijflijn met 2WD, 150 kW (204 pk) en 330 Nm koppel is bij de X-Trail Limited Edition standaard. De prijzen van deze ruime SUV beginnen bij € 49.940, waarmee de Limited Edition-uitvoering € 6.000 lager geprijsd is dan de gelijkwaardige N-Connecta-uitvoering inclusief Lounge Pack.