Nissan introduceert Interstar-e

De versie met een batterij van 87 kWh is goed voor een theoretische maximale actieradius van 460 km. Tot 252 km bijladen kan onder ideale omstandigheden in 30 minuten aan een DC-snellader. De korte Interstar-e heeft een batterijcapaciteit van 40 kWh en biedt een theoretische actieradius tot 200 km. Opladen van 10 naar 100% van deze compactere batterij kan onder ideale omstandigheden in 4 uur aan een AC-laadpunt.

Laadruimte

De nieuwe Interstar-e biedt een 100 mm langere laadruimte dan zijn voorganger. Het maximale laadvermogen bedraagt 1,6 ton. De Interstar-e biedt daarmee zelfs meer laadvermogen dan menig dieselbestelbus in het 3.500 kg GVW-segment. Het maximale trekgewicht van 2.500 kg is zeker voor een elektrisch aangedreven lichte bedrijfswagen hoog. Het interieur van de nieuwe Interstar-e valt op door praktische bruikbaarheid en comfort. Het blijkt uit de ergonomische en veelvoudig instelbare stoelen, de robuuste bekleding en een verwarmbare voorruit. De wendbaarheid is eveneens toegenomen dankzij een 1,5 meter kortere draaicirkel.

De nieuwe Nissan Interstar-e heeft vanwege wettelijke verplichtingen een flink arsenaal aan veiligheids- en bestuurdersassistentiesystemen. Dat zijn onder meer Forward Emergency Braking, vermoeidheidsherkenning en een bandenspanningscontrolesysteem. Trailer Sway Assist vergroot de stabiliteit bij het trekken van een zwaar beladen aanhanger. Het remsysteem past remwerking en -vermogen bovendien aan aan de belading.

Elektrificatie van Nissan bedrijfswagens

De Interstar-e past in het streven van Nissan om zijn volledige gamma lichte bedrijfswagens per 2026 geëlektrificeerd te hebben. De komende jaren zal elektrificatie een nog belangrijker thema worden, mede door het wegvallen van de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens in 2025 en de introductie van zero-emissiezones in binnensteden vanaf hetzelfde jaar.

Nissan biedt 5 jaar garantie of 160.000 km garantie op zijn bedrijfswagens en 8 jaar garantie of 160.000 km op batterijpakketten.