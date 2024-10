Nissan introduceert in 2026 V2G in Europa

Met de Vehicle to Grid-technologie (V2G) kunnen eigenaren van elektrische voertuigen de energie in hun autobatterij gebruiken om hun huis van stroom te voorzien, of deze zelfs terugverkopen aan het elektriciteitsnet. De uitrol van deze technologie start in het Verenigd Koninkrijk (VK) en zal later worden uitgebreid naar andere Europese markten.

Nissan heeft uitgebreide ervaring met V2G-technologie en heeft de afgelopen tien jaar wereldwijd zo'n 40 pilotprojecten uitgevoerd. Na een succesvol project aan de Universiteit van Nottingham is Nissan de eerste autofabrikant die G99 Grid code-certificering (G99 UK grid code AC-certificering door TÜV Rheinland) heeft verkregen voor een AC-gebaseerde V2G-oplossing (Kostenbesparing van slim versus traditioneel laden gebaseerd op een gemiddelde energieafrekening van een EV-klant in het VK volgens simulaties van eDF Dreev). Die is nodig om stroom terug te leveren aan het nationale energienet van het VK.

Onder de naam Nissan Energy wil Nissan de V2G-technologie verder uitrollen in Europa en daarbuiten. Afhankelijk van de lokale infrastructuur en regelgeving biedt het bedrijf zowel AC- als DC-gebaseerde V2G-oplossingen, waardoor rijders van elektrische Nissan modellen meer mogelijkheden krijgen om bij te dragen aan een duurzame energievoorziening.

Voordelen van Vehicle to Grid-technologie

Met de bi-directionele V2G-technologie van Nissan kunnen klanten de jaarlijkse kosten voor het opladen van hun elektrische voertuig in theorie met 50% verlagen. Bovendien kan deze technologie de netto COâ''-emissie door opladen in theorie reduceren met gemiddeld 30% per jaar, per EV, voor een doorsnee huishouden in het VK.

EV's uitgerust met V2G-technologie spelen een cruciale rol bij het integreren van duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, in het energienet. Door energie op te slaan wanneer het op een duurzaam moment wordt opgewekt en deze terug te leveren wanneer dat nodig is, vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Nissans V2G-systeem, dat binnenkort in het VK wordt gelanceerd (afhankelijk van de introductie van netreguleringen), verschilt van andere oplossingen doordat het bi-directionele stromen mogelijk maakt voor zowel wisselstroom (AC) als gelijkstroom (DC). Dat is te danken aan een geïntegreerde on-board lader. Hierdoor is een dure wallbox overbodig en wordt de technologie toegankelijker voor een breder publiek.

Nissan streeft ernaar om deze bi-directionele lader voor een vergelijkbare prijs aan te bieden als de huidige reguliere laders. Naast het verlagen van de instapkosten, biedt het V2G-systeem van Nissan klanten volledige controle en flexibiliteit over hun energiegebruik via een speciale app.

De lancering van V2G vormt een essentieel onderdeel van Nissans strategie om een volledig geïntegreerd energie-ecosysteem te realiseren. Dit omvat duurzaam geproduceerde EV's die emissievrij rijden mogelijk maken, opgeladen worden met schone energie en in staat zijn om energie terug te leveren aan zowel huis als elektriciteitsnet.

Nissan heeft als doel een volledig duurzame onderneming te worden. In de regio's Afrika, Midden-Oosten, India, Europa en Oceanië (AMIEO) benut het bedrijf zijn unieke diversiteit om lokaal gerichte acties en schaalbare oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een schonere, veiligere en inclusievere wereld voor iedereen.

Partnerschappen voor proef in het VK

De V2G-proef in het Verenigd Koninkrijk is mede gefinancierd door het Advanced Propulsion Centre UK (APC) van de Britse overheid. Dat is opgericht om de overgang van de auto-industrie naar netto nul-emissie te ondersteunen en te versnellen.

Tijdens de proef werkte Nissan samen met verschillende partners, waaronder Dreev en Enovates. Dreev, een joint-venture van EDF en NUVVE, was verantwoordelijk voor het verzamelen van data, het opstellen van klantprofielen en het bepalen van het laad- en ontlaadplan door gegevens van de wallbox te analyseren.

Enovates, een Belgisch technologiebedrijf, ontwikkelde de wallbox, ofwel Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), inclusief installatie en testcertificering. De wallbox fungeert als het centrale systeem, waarbij informatie over energieaanvraag en -aanbod wordt uitgewisseld met de Dreev-cloud. Vervolgens regelt het systeem om de auto met een specifieke hoeveelheid energie te laden of die terug te leveren aan huis of elektriciteitsnet.

De Universiteit van Nottingham speelde eveneens een cruciale rol in de proef en stelde de campusvoorzieningen in Creative Energy Homes beschikbaar voor operationele ondersteuning en academisch onderzoek.

Nissan blijft samenwerken met deze en andere partners om de noodzakelijke netcertificeringen in meer markten te realiseren, een naadloze gebruikerservaring te ontwikkelen en de technologie beschikbaar te maken voor een groter aantal klanten.