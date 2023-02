Nissan e-4ORCE nu beschikbaar in Europa

De 'e' in e-4ORCE staat voor de elektromotoren die Nissan in het systeem toepast. '4ORCE' verwijst naar de fysieke kracht en energie van de auto terwijl het cijfer 4 staat voor vierwielaandrijving. Nissans ingenieurs die aan de aandrijftechniek werkten, gebruikten hun uitgebreide expertise voor drie belangrijke aspecten: de aansturing van de elektromotoren, de vierwielaandrijving en de ondersteltechnologie.

Door de twee elektromotoren en daarmee het ontbreken van een centrale aandrijfas is het e-4ORCE-systeem aanzienlijk compacter dan traditionele vierwielaandrijving. Met een elektromotor voor iedere as en het ontbreken van een differentieel is bovendien meer interieurruimte beschikbaar.

Nissan heeft de e-4ORCE-vierwielaandrijving ontworpen voor de Ariya, met zijn volledig elektrische aandrijving, als voor de X-Trail met het e-POWER-systeem. Met beide systemen zijn de wielen volledig elektrisch aangedreven. In de X-Trail leveren de twee elektromotoren een systeemvermogen van 157 kW, goed voor een acceleratie van 0 tot 100 km/uur in 7,0 seconden. Het koppel op de achterwielen is volgens Nissan 10.000 keer sneller beschikbaar dan bij mechanische vierwielaandrijving. De Ariya e-4ORCE heeft een systeemvermogen van 225 kW. Dat is goed voor een acceleratie van 0 tot 100 km/uur in 5,7 seconden.

e-4ORCE verdeelt het koppel over de voor- en achterwielen, zodat de grip van de banden maximaal is, aangepast aan de ondergrond en de rijomstandigheden. Het reguleert de remkracht voor elk wiel afzonderlijk. Dankzij de nauwkeurige aansturing van elektromotoren en remmen blijft de auto volgens Nissan steeds de juiste richting volgen, ongeacht of het wegdek heel nat of zelfs glad is.

Een ander voordeel van e-4ORCE is de rijbeleving met minimale carrosseriebewegingen. Zo 'duikt' de carrosserie dankzij de energieregeneratie slechts minimaal tijdens remmen en vertragen, doordat het systeem de rembalans over de voor- en achteras reguleert en varieert. Het systeem kan, doordat het twee elektromotoren omvat in plaats van slechts één, bovendien sterker energie regenereren, wat de efficiëntie van de auto nog verhoogt.