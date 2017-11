Nissan deelt ruimte voor zonnepanelen

6 november 2017 | Het Nissan Motor Parts Center in Amsterdam is begonnen met de aanleg van het grootste collectieve zonnedak van Nederland. Het gaat om 8.911 panelen die per jaar 2,7 miljoen kWh kunnen opwekken. Een deel van het project wordt door crowdfunding via ZonnepanelenDelen gefinancierd.

Nissan Motor Parts Center is naar eigen zeggen het eerste bedrijf van Nederland dat op grote schaal het dak ter beschikking stelt aan anderen voor de productie van duurzame energie. De opgewekte elektriciteit is genoeg voor het stroomverbuik van 900 huishoudens. Eind februari is het eerste deel operationeel, de volledige oplevering zal in mei plaatsvinden.

Met de installatie van het immense zonnedak zet Nissan een nieuwe stap in zijn strategie gericht op Intelligent Mobility met duurzame energie als een van de pijlers. Koen Maes, Managing Director Nissan Benelux: 'Dit project past perfect binnen Nissans streven om mobiliteit duurzamer en slimmer te maken. Dus werken we aan duurzame energieproductie en projecten als energie-opslag met gebruikte batterijen, voertuigen die energie terugleveren aan het net en car sharing. Het zonnedak is een van de bouwstenen.'

Bijzonder aan het project, naast de grote schaal, is dat een groot publiek aan het project kan deelnemen. "Een ZonneDeel kost 25 euro. Iedereen die zonne-energie een warm hart toedraagt en zelf geen dak heeft voor zonnepanelen kan via deze ZonneDelen toch rechtstreeks bijdragen aan de groei van duurzame energie", stelt Sven Pluut, een van de oprichters van ZonnepanelenDelen. Deelname levert 15 jaar lang een duurzaam rendement op dat gebaseerd is op de hoeveelheid opgewekte zonnestroom en de dan geldende stroomprijzen. Het rendement wordt jaarlijks uitbetaald. "Amsterdam moet veel meer duurzame energie gaan opwekken en daarom is dit een mooi resultaat. Een samenwerking tussen inwoners en bedrijven heeft hier, mede door het duurzaamheidfonds van de gemeente gezorgd voor de eerste grootschalige zoncoalitie", aldus wethouder Choho (duurzaamheid), "Ik hoop dat de durf en betrokkenheid die Zonnepanalendelen en Nissan hier tentoonspreiden een voorbeeld zal zijn voor andere Amsterdamse bedrijven".

In totaal zijn er 20.000 ZonneDelen van 25 euro per stuk beschikbaar. De verkoop start op 15 november via Zonnepanelendelen.nl Zonnedak Nissan biedt dankzij een subsidieregeling (SDE+) gedurende de looptijd een minimumprijs per geproduceerde kWh. De ASN Bank en het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam verstrekken samen een financiering van 3,2 miljoen euro voor het project.