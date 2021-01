Nieuw Nissan-logo voor alle dealers

11 januari 2021 | De Amsterdamse vestiging van Nissan-dealer Van Mossel is als eerste Nissan-showroom in Europa voorzien van het nieuwe Nissan-logo. Het platte, tweedimensionale design van het nieuwe logo verbeeldt de voortdurende ontwikkeling van Nissan tot een innovatief mobiliteitsmerk van de toekomst.

De recent gepresenteerde Nissan Ariya is het eerste model dat voorzien is van het nieuwe Nissan-logo. De geheel nieuwe, elektrisch aangedreven Crossover markeert de start van een nieuw hoofdstuk voor Nissan en de elektrische toekomst van het merk. Daarom is de Nissan Ariya het aangewezen model voor het nieuwe logo en om te laten zien dat Nissan is toegewijd aan zijn klanten, medewerkers en de samenleving.

"Ook nu de dealers in Europa het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis, blijft persoonlijk contact met klanten essentieel", aldus Bas Bijl, Commercieel Directeur van Nissan-dealer Van Mossel. "Het nieuwe logo accentueert dat wij ons, in samenwerking met Nissan, continu willen verbeteren en de klant een optimale ervaring willen bieden tijdens elke stap van het proces om een Nissan te kopen."

"We merken dat klanten vanwege de coronapandemie, veel sneller dan voorzien, zijn overgeschakeld naar onze online-platforms om met ons te communiceren. Maar de fysieke dealerbedrijven blijven een essentieel element om contact te hebben met klanten", zegt Jordi Vila, Divisional Vice President Marketing & Sales Operations van Nissan in Europa.

"Hoewel de toegenomen digitalisering ervoor gezorgd heeft dat klanten hun relatie met Nissan op een nieuwe manier kunnen beginnen, blijven showrooms dé plek waar ze onze producten, technologieën, diensten en dealerbedrijven ervaren en leren kennen. De dealers blijven een essentiële factor in onze verkoopstrategie. De naadloze combinatie van het aantrekken van de klant via online-kanalen en die fysiek met de auto te laten kennismaken bij de dealer, staat centraal bij onze nieuwe klantrelatiestrategie. We proberen klanten dan ook te ontmoeten waar zij zich bevinden", aldus Vila.

