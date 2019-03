Eerste Nissan City Hub geopend in Parijs

29 maart 2019 | Nissan opent de eerste Nissan City Hub: een nieuw concept voor de verkoop van elektrische auto's, waarin e-commerce en een fysieke winkel samenkomen. De Nissan City Hub geeft bezoekers een beeld van Nissans visie op de mobiliteit van de toekomst. De nieuwe concept store is te vinden in het drukke winkelcentrum Vélizy 2, op een steenworp afstand van het centrum van Parijs.

Volgens een studie van managementconsultancybureau Bain & Company begint meer dan de helft van alle autoaankopen online. 60 procent van de klanten heeft al voordat ze bij een dealer komen, besloten welk merk en model ze voor welke prijs willen aanschaffen. Om beter aan te sluiten bij de nieuwe behoeften en gewoonten van de hedendaagse consument, ontwikkelt Nissan een nieuwe verkoop- en distributiestrategie. Die krijgt vorm in een nieuwe integrale structuur die zowel de lokale kennis en de sterke positie van de dealers benut, als de nieuwe kansen die de digitale wereld biedt.

Nissans doel van het nieuwe distributieformat is klanten de beste ervaring bieden en hun verwachtingen te overtreffen. Dat wil Nissan bereiken met een verbeterd online en offline systeem, gebaseerd op nieuwe formats en nieuwe technologie. Daarmee krijgt de klant de volledige controle over het aankoopproces en tegelijk ondersteuning van Nissans productexperts en dealers.

De Nissan City Hub is een nieuwe benadering die de digitale wereld integreert in de opvallende showroom in het winkelcentrum Vélizy 2. Het concept belooft de klant een nieuwe ervaring en is een ambitieuze trekpleister: met 88 m2 aan schermen en displays, en vijf plaatsen waar auto's voor een proefrit kunnen worden overhandigd aan de klant. Er is al een uitbreiding gepland voor eind 2019.

De Nissan City Hub biedt nieuwe e-commerce-oplossingen voor klanten, ontwikkeld om optimaal gebruiksgemak te bieden en talloze mogelijkheden om een auto online te kopen en te personaliseren. Zonder druk van een dealermedewerker. Met slechts een paar klikken is het makkelijker dan ooit om online een Nissan LEAF of QASHQAI te kopen.

Klanten in de Nissan City Hub worden ontvangen door Nissan Intelligent Mobility Ambassadors, een team van medewerkers met uiteenlopende retail-achtergronden die deze nieuwe ervaring begeleiden.

Nissan Intelligent Mobility staat centraal in de vorm van de Nissan LEAF, het icoon van deze strategie en de bestverkochte elektrische auto in Europa, en nieuwe technologieën als ProPilot, die de bestuurder meer vertrouwen geeft achter het stuur.

Na de geplande uitbreiding biedt de Nissan City Hub klanten ook de gelegenheid om kennis te maken met xStorage Home, een oplossing voor energieopslag, dat gebruikmaakt van nieuwe en gebruikte batterijen uit Nissans elektrische auto's, en met Frankrijks eerste netwerk van snelladers voor elektrische voertuigen.

De dienstverlening gaat nog verder, want klanten van de Nissan City Hub hebben de keuze om hun nieuwe auto in Vélizy, bij een dealer van de Nissan-dealerorganisatie Groupe Altaïr of zelfs thuis te laten afleveren.

Deze nieuwe pijler onder Nissans toekomstige distributie- en verkoopstrategie zet de lijnen uit naar een nieuwe, unieke commerciële visie die erop gericht is het concept van Nissan City Hub uit te breiden naar andere grote steden als Berlijn, Tokyo en Shanghai.