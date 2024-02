CDP beoordeelt Nissan op klimaatbescherming

De jaarlijkse milieuverslagen en -scores van CDP zijn wereldwijd erkend als de standaard voor transparantie op gebied van duurzaamheid bij bedrijven. De non-profitorganisatie prijst Nissan voor:

Het brede aanpak van uitdagingen op gebied van klimaatverandering en waterkwaliteit door het Global-Environmental Management Committee en regionale commissies, inclusief benodigde acties om de risico's te beperken.

Het beloningssysteem voor bestuurders, gebaseerd op de klimaatveranderingsindex.

Promotie van de doelstelling voor koolstofneutraliteit in 2050 voor alle activiteiten en de levenscyclus van Nissan-producten.

De introductie van EV36Zero in de Nissan fabriek in Sunderland, Verenigd Koninkrijk.

Het CO2-reductiedoel, dat in lijn is met het op wetenschap gebaseerde doelinitiatief.

Activiteiten voor behoud van waterkwaliteit bij alle Nissan-fabrieken ter wereld.

Beperking van watergebruik dankzij recycling van afvalwater en effectief gebruik van regenwater bij productielocaties in regio's met groot risico op watertekorten.

Standaarden op gebied van waterafvoer die verder gaan dan wettelijke regelgeving en die het behoud van waterkwaliteit garanderen.

Makoto Uchida, Nissan CEO, zegt: "Met de missie van ons bedrijf in gedachte - met innovatie het leven van mensen verrijken - staat duurzaamheid bij ons centraal. We zijn dan ook trots dat we wederom een A List-positie krijgen van CDP op gebied van waterkwaliteit en erkenning van ons leiderschap op gebied van klimaatbescherming. Nissan zet zich in om te voldoen aan de verwachtingen van al zijn stakeholders en blijft met duurzaamheidsinitiatieven voortbouwen aan een schonere, veiliger en meer inclusieve wereld"