Casio brengt Nissan Nismo horloge uit

9 februari 2022 | Casio kondigt de nieuwste toevoeging aan de EDIFICE-lijn van high-performance metalen horloges aan, gebaseerd op het concept van snelheid en intelligentie. De EDIFICE NISMO Limited Edition EQS-930NIS is een speciaal model met beperkte oplage dat is gemaakt in samenwerking met NISMO, een dochteronderneming van Nissan Motor Co., Ltd. die zich bezighoudt met motorsportactiviteiten.

