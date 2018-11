Bomen compenseren CO2-uitstoot van Nissan-klanten

14 november 2018 | Nissan ondersteunt de aanleg en het beheer van bosgebied. Hiervoor is Nissan een samenwerking aangegaan met Trees For All, een officieel erkende stichting die duurzame bosprojecten opzet en beheert. Het doel is om de CO2-uitstoot van alle klanten te compenseren die naar de Nissan-dealer gaan voor de Wintercheck. Nissan wil hiermee aandacht vestigen op duurzaamheid.

De aangeplante bomen leveren een bijdrage aan natuurbehoud en leggen CO2 vast. Trees For All zorgt voor de aanleg en het beheer van bossen in Bolivia, Oeganda en Nederland. Met deze actie wil NISSAN de extra CO2-uitstoot compenseren die het gevolg is van onze Wintercheck. Elke NISSAN-rijder die de check laat uitvoeren ontvangt een genummerd certificaat waarop de compensatie duidelijk wordt aangegeven.

Tijdens de Nissan Wintercheck van 26 tot 30 november controleert de Nissan-dealer de auto's gratis, ook op onderdelen die invloed hebben op de CO2-uistoot, zoals de bandenspanning, de verbranding in de motor en de werking van de katalysator. Vanzelfsprekend checken de technici natuurlijk ook zaken als de verlichting, ruitenwissers, banden en accu. De Nissan Wintercheck is gratis, inclusief het planten van bomen bij het project van TREES FOR ALL. Na de actieperiode kost de Wintercheck 9,95 euro. Voor houders van de Nissan You+ klantenkaart is de Wintercheck altijd kosteloos (t/m 31 januari 2019).

Naast de aanleg van bomen, die CO2 opslaan, zet Nissan zich ook in voor het verminderen van de CO2-uitstoot: het onderdelenmagazijn in Amsterdam s voorzien van bijna 9.000 zonnepanelen. Daarnaast start Nissan de levering van zonnepanelen en thuisbatterijen aan consumenten. En de fabriek in Groot-Brittannië waar onder meer de elektrische LEAF wordt gebouwd, maakt gebruik van energie van windmolens en zonnepanelen.