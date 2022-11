Vijf EuroNCAP sterren voor elektrische Nissans

In de categorie 'Bescherming van volwassen inzittenden' behaalde de ARIYA een score van 86 procent en de X-Trail van 88 procent. Hoewel beide modellen op verschillende platforms zijn gebouwd, hebben ze hun constructie gemeen. Op belangrijke punten zijn beide modellen vervaardigd van ultrasterk staal. Deze bouwwijze verhoogt de stijfheid van de carrosserie en absorbeert en reduceert de krachten van een botsing voordat die de passagiersruimte (feitelijk een veiligheidskooi) bereiken. De centrale airbag in beide modellen voorkomt dat bestuurder en voorpassagier bij een zijdelingse aanrijding met hun hoofden tegen elkaar botsen. Dit draagt bij aan de uitstekende scores voor bescherming bij een zijdelingse impact: 14,9 voor de ARIYA en 16 voor de nieuwe X-Trail.

Voor de bescherming van kinderen in de auto behaalden beide modellen vrijwel identieke scores: 89 procent voor de ARIYA en 90 procent voor de nieuwe X-Trail. In de crashtest voor de bescherming van kinderen van 6 tot 10 jaar oud, scoorde de X-Trail 23,3 van de maximaal te behalen 24 punten. De ARIYA behaalde met 22,9 van de 24 punten eveneens een uitstekende resultaat. Beide Nissans scoorden de maximale 12 punten voor aanwezigheid van beschermingssystemen voor kinderen in de auto (CRS).

Bij de beoordeling van het vermogen van auto's om voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers te signaleren en de bestuurder tijdig te waarschuwen, behaalde de nieuwe X-Trail een score van 70 procent en de ARIYA van 74 procent. Beide modellen zijn standaard voorzien van diverse actieve veiligheidssystemen, zoals Intelligent Emergency Braking. Dat waarschuwt de bestuurder en remt als een aanrijding met een ander voertuig, een voetganger of fietser dreigt. Op dezelfde manier waarschuwt Moving Object Detection de bestuurder voor een object vlak bij de auto.

Categorie Safety Assist

Euro NCAP vindt het altijd beter om ongevallen te voorkomen en kent daarom punten toe voor technologie die bestuurders helpt om aanrijdingen te voorkomen. De nieuwe X-Trail en ARIYA scoorden ook op dit vlak uitzonderlijk hoog (respectievelijk 95 en 93 procent) dankzij Nissan Intelligent Mobility-technologieën.

Nissan biedt een pakket veiligheidstechnologieën, met onder meer Autonomous Emergency Brake (AEB). Dat signaleert wanneer de voorligger remt en remt dan ook de Nissan af. Beide modellen zijn ook uitgerust met Intelligent Blind Spot Intervention. Dit systeem reageert zodra de bestuurder een ander voertuig op de aangrenzende rijstrook niet ziet en stuurt de Nissan terug naar de oorspronkelijke rijstrook, weg van het gevaar.

Dat de nieuwe X-Trail en ARIYA vrijwel identiek scoren in de categorie Safety Assist illustreert Nissans strategie om de modernste veiligheidstechnologie zo breed mogelijk beschikbaar te maken op de modellen.

JUKE Hybrid en Qashqai e-POWER

Euro NCAP heeft de classificatie van de Juke en de Qashqai van vorig jaar doorgetrokken naar de nieuwe JUKE Hybrid en de Qashqai met e-POWER. Deze geëlektrificeerde versies bieden dezelfde mate van rijassistentie en inzittendenbescherming als de eerder geteste versies.

Het geheel onafhankelijke Euro NCAP test al sinds 1997 auto's. Het toetst de meeste nieuwe modellen die op de markt verschijnen aan zijn criteria die het voortdurend verder aanscherpt. Behalve het testen van de werkelijke fysieke sterkte van auto's in diverse gesimuleerde botsingen, test en scoort de organisatie ook technologie voor de preventie van ongevallen waarmee auto's zijn uitgerust.