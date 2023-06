ZEEKR vestigt flagship store aan Rokin in Amsterdam

ZEEKR lanceerde in oktober 2021 zijn eerste model, waarna de teller eind mei dit jaar op meer dan 100.000 verkochte auto's stond. De komst van het merk naar Europa is een mijlpaal in de groeistrategie van het bedrijf. Nederland is een van de eerste twee Europese landen waar de ZEEKR 001, een luxe shooting brake, en ZEEKR X, een urban SUV, vanaf 28 juni op pre-order verkrijgbaar zullen zijn.

De twee modellen zijn ontworpen in de wereldwijde ontwerp- en R&D-centra van ZEEKR in Göteborg, Zweden. Het Europese team in Zweden telt meer dan 1.500 technici en ontwerpers die al meerdere modellen voor de Geely Group hebben geproduceerd.

Spiros Fotinos, CEO van ZEEKR Europe: "De keuze voor Amsterdam als centrale punt van onze Europese expansie is logisch: Overal waar je kijkt zie je al elektrische voertuigen en Amsterdam is een broedplaats voor innovatie - deze stad staat open voor onze missie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. We willen dat de flagship store een inspirerende en uitnodigende plek wordt en gaat dienen als blauwdruk voor onze locaties in de rest van Europa."

Het monumentale pand waarin de flagship store huist is eigendom van IEF Capital. De eigenaar heeft het gebouw enkele jaren terug in samenwerking met architectenbureau Office Winhov herontwikkeld. Daarbij werd het gebouw gemoderniseerd met behoud en herstel van de historische kenmerken, zoals de kenmerkende glasgevels aan de Kalverstraat en het Rokin die volledig zijn gerenoveerd en vervangen door gevels met geïsoleerd glas.