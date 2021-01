YouTubers maken samen autoprogramma

9 januari 2021 | Drie YouTubers maken samen een online autoprogramma. Yvette Houtgraaf (zelfbenoemd "Automeisje"), Elco van der Meer en Irwin Versteegh (al actief onder de titel "InstaAutoVlog") lanceren deze maand een nieuwe YouTube-serie waar autonieuws, rijtesten en een stukje car-entertainment in de vorm van challenges en vergelijkbaar vertier aan bod komen. De serie kan gevolgd worden op het YouTube kanaal van Groot Licht. De eerste aflevering zal zondag 10 januari 2021 online verschijnen.

Het drietal bundelt de autokennis maar bovenal hun onderlinge chemie om een vermakende online show neer te zetten voor de kijker. Het doel is om content te creëren waar behoefte aan is en waar nog geen ander kanaal aan voldoet. Zo duren de afleveringen bijvoorbeeld lang (zo'n 20 minuten kijkplezier) en proberen we een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. "We mijden de rol van keiharde autojournalist en nemen onszelf over het algemeen vooral niet te serieus. We willen de Groot Licht-kijker iets nieuws bijbrengen, een lach ontlokken en vooral een brede diversiteit aan auto's voorschotelen", aldus Yvette Houtgraaf.

Een aflevering bestaat uit individuele bijdragen van de drie, plus een gezamenlijk item. "Aangezien we met z'n drieën zijn kunnen we ook meer' legt Irwin Versteegh uit. Daarbij moet gedacht worden aan spectaculaire opdrachten waarbij drie auto's, of de drie autoliefhebbers zelf, het tegen elkaar opnemen. Dit zorgt voor verrassende items met een dikke knipoog".

Doorgaans wordt er in de items doorverwezen naar het eigen kanaal van de presentatoren, waarop meer over dat onderwerp te zien valt. Op deze manier kan de kijker zelf beslissen of hij/zij verzadigd is of nog meer te weten wil komen. In de allereerste aflevering op 27 december rijdt Irwin met de nieuwe Kia Sorento, worden er drie elektrische auto's voor het grote publiek met elkaar vergeleken en Yvette onderzoekt wat je precies met de stoere Land Rover Defender kan als je geen 4x4 terrein op je dagelijkse route hebt liggen.

Onder andere Breda International Airport fungeert als uitvalsbasis.

