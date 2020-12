Xpeng Motors komt naar Europa

21 december 2020 | Xpeng, fabrikant van elektrische auto's uit China, gaat in 2021 in Europa. Noorwegen is het eerste land waar de elektrische auto's worden geleverd. Eind dit jaar gaat in Noorwegen het eerste model, de Xpeng G3, te zien zijn op de snelwegen. In 2021 is de Xpeng G3 ook op Nederlandse bodem te verwachten aangezien Nederland één van de voorkeursmarkten is voor Xpeng.

Nu Xpeng in de binnenlandse markt een sterke positionering heeft, volgt de internationale stapsgewijze strategie met de lancering van de eerste G3 SUV in Noorwegen. Xpeng heeft momenteel twee productiemodellen, de G3 SUV en P7 sportsedan. Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden om zijn voertuigen het komende jaar naar markten met volwassen elektrische auto's, zoals Nederland, te brengen.

He Xiaopeng, CEO en voorzitter van Xpeng Motors; "De introductie in Europa vormt een belangrijke mijlpaal in de ambitie van Xpeng om een echt internationaal smart EV-merk te worden. Onze lancering in Europa komt net op het moment dat consumenten in steeds grotere aantallen overschakelen op duurzamer persoonlijk vervoer en op een kantelpunt waar regeringen over de hele wereld hun inspanningen voor nul emissie opvoeren. We kijken ernaar uit om een belangrijke motor te zijn bij het versnellen van die overgang".

De Xpeng G3 heeft een gecertificeerd bereik van 520 km NEDC (451 km WLTP). De G3 is voorzien van Xpeng's XPILOT 2.5 rijhulpsysteem. De automatische parkeerfunctie van de G3 kan onderscheid maken tussen parallelle en verticale parkeerplaatsen, evenals gemarkeerde en niet-gemarkeerde parkeerplaatsen. De in Europa verkrijgbare G3 heeft een Engelstalige gebruikersinterface, met de AI-aangedreven "Hi Xpeng" -stemassistent, navigatie en APP-bediening op afstand. De software voor het besturingssysteem XPILOT en Xmart OS is volledig ontwikkeld door het eigen R&D-team van Xpeng.

De prijs van de G3 in Europa begint bij EUR 33.700.

De P7, een vierdeurs coupé. Met een bereik van 706 km NEDC en acceleratie van 0-100 km / u in 4,4 seconden, is het zelf ontworpen 3-in-1 elektrische aandrijfsysteem van de P7 de krachtigste synchrone motor met permanente magneet op de Chinese EV-markt, met een maximaal motorrendement van 97,5%, en 's werelds eerste die is uitgerust met de Duitse Infineon 950 IGBT-module.

De P7 is de eerste productieauto die wordt aangedreven door NVIDIA's DRIVE Xavier-systeem-op-een-chip, dat 30 biljoen bewerkingen per seconde levert, 12 keer krachtiger dan de chips van de meeste concurrerende merken. De Xmart OS 2.0-hardware maakt gebruik van de Snapdragon 820A-voertuigprocessor van Qualcomm, de krachtigste in productieauto's, voor hoge niveaus van intelligente controle en comfort tijdens het rijden.

Kia lanceert 3 nieuwe GT-Line Editions

21 december 2020

DS 7 nu ook in Louvre Edition

21 december 2020

Porsche 911 Ben Pon jr. nu te bestellen

18 december 2020

Alle versies VW ID.4 nu te bestellen

18 december 2020