VOYAH opent brandstore

VOYAH maakte eind vorig jaar haar intrede op de Nederlandse markt met de modellen FREE en DREAM. Vandaag opent de eerste brandstore in Alkmaar, waar men twee dagen de mogelijkheid heeft om de VOYAH iCozy, het merk MHero en de Dongfeng modellen 007 en The Box te bewonderen. Dongfeng, een van de oudste autoproducenten van China, is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van elektrische voertuigen en produceert jaarlijks ruim 3 miljoen auto's.

Importeur VOYAH Benelux is nu onderdeel van de Gomes groep, een 90 jaar oud familiebedrijf en een gevestigde naam in de autodealerwereld. Mr. Ma Lei, Directeur Dongfeng, zegt: "Ik ben erg dankbaar voor de samenwerking met Gomes. VOYAH is nog vrij nieuw op de Europese markt. Samen met onze partners willen wij deze reis starten en onze klanten van kwalitatieve auto's en betrouwbare diensten voorzien. De ervaring, hoge klanttevredenheidsscore en de kwaliteitsnorm die gehanteerd wordt sluit aan bij onze groeiambities in Europa. De opening van de eerste brandstore is het startpunt van deze zogenoemde reis".

De naam VOYAH is afgeleid van het Franse woord voyage (reis). Met de aangekondigde modellen biedt het merk een breed assortiment van volledige elektrische personenwagens in alle prijssegmenten.