Vattenfall meldt 68% meer laadsessies in 2025

De significante stijging van het aantal laadsessies heeft twee verklaringen: er zijn meer laadpunten bijgekomen én bestaande laadpunten worden vaker gebruikt. Vooral dat laatste valt op. Het gebruik per laadpunt nam met 15 procent toe, wat laat zien dat de bestaande infrastructuur intensiever wordt benut. Dat komt deels door het groeiende aantal elektrische auto's in Nederland, maar leidt er ook toe dat de druk op laadpalen toeneemt. Het laadnetwerk van InCharge groeide met 8.200 laadpunten, waarbij iedere laadpaal twee laadpunten heeft.

Tempo had hoger kunnen liggen

Ondanks het afbouwen van overheidssubsidies en fiscale voordelen voor elektrisch rijden, is er ook in 2025 verdere vooruitgang geboekt. "Ook onder minder gunstige omstandigheden zien we dat elektrisch rijden blijft groeien," zegt Alied Wessels Boer, directeur InCharge bij Vattenfall. "Tegelijkertijd merken we dat het tempo waarin de laadpalen worden geplaatst, hoger had kunnen liggen." Dat is onder meer het gevolg van netcongestie, vertraagde verkeersbesluiten en een tekort aan installateurs.

Een goed dekkend netwerk van openbare laadpalen is een belangrijke voorwaarde voor de verdere groei van elektrisch rijden in Nederland. Wessels Boer: "Zodra elektrisch rijden net iets voordeliger en toegankelijker wordt dan rijden op benzine, levert dat direct winst op in de vorm van schonere lucht en een lagere COâ''uitstoot. De elektriciteit die daarvoor nodig is, kunnen we bovendien grotendeels duurzaam in eigen land opwekken."

Kansen voor slim laden

In 2025 werd één op de drie laadsessies gestart tijdens piekuren tussen 17:00 en 21:00. Tegelijkertijd werd ongeveer een derde van alle geladen kilowatturen afgenomen tussen 9:00 en 17:00, wanneer vaak veel stroom beschikbaar is uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.

Het laadgedrag van automobilisten bleef in 2025 grotendeels onveranderd. Elektrische auto's staan bij een reguliere laadpaal gemiddeld ongeveer acht uur aangesloten, terwijl het opladen van de batterij meestal binnen vier uur is voltooid. Die tijdsruimte maakt het mogelijk om het laadvermogen tijdelijk te verlagen en laadmomenten slim te verschuiven buiten piekuren, zonder merkbaar effect voor automobilisten.

InCharge werkt sinds het najaar van 2025 in grote delen van het land aan Netbewust Laden, waarbij door netbeheerders op piekmomenten tijdelijk minder stroom wordt geleverd. "Als we willen dat laadinfra actief helpt om netcongestie te verminderen, dan moeten aansluitingen voor publieke laadpalen sneller en eenvoudiger kunnen worden gerealiseerd", concludeert Alied Wessels Boer.

Dynamische tarieven

De laadtarieven bij Vattenfall InCharge bleven in 2025 stabiel. Komende jaren zal de laadmarkt richting dynamische prijzen bewegen, waarbij de automobilist minder per kWh betaalt op momenten dat er veel zon- en windenergie is en iets meer tijdens piekuren. Bij laadpunten in de regio Noord-Holland, Flevoland en Utrecht worden al dynamische tarieven toegepast door InCharge, zo krijgen automobilisten die laden met een Vattenfall InCharge-laadpas een korting wanneer ze laden in de daluren.