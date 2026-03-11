Mercedes-Benz introduceert VLE

De nieuwe Van Architecture maakt een volledig nieuw design mogelijk. Het resultaat is een gunstige aerodynamica, met een cw-waarde van 0,25. De lange vooroverhang onderstreept zijn statige uitstraling, terwijl de strak gespannen daklijn overgaat in een vloeiend afgeronde achterzijde.

De twee uitgesproken power domes op de motorkap versterken het uiterlijk. De voorkant wordt gekenmerkt door een opnieuw geïnterpreteerde, merkbepalende grille. Afhankelijk van de uitrustingslijn is deze voorzien van een verlicht frame, een lichtstrip die de koplampen met elkaar verbindt, stervormige dagrijlichten met DIGITAL LIGHT en een staande ster op de motorkap of een geïntegreerde centrale ster. De VLE heeft aan beide zijden een elektrische schuifdeur met optionele HANDS-FREE ACCESS.

Alles van vijf tot acht zitplaatsen is mogelijk, gecombineerd en geconfigureerd op verschillende manieren. Klanten kunnen kiezen uit drie nieuw ontwikkelde individuele stoeltypes achterin: Comfort Seat (handmatig), Premium Comfort Seat (elektrisch) en Grand Comfort Seat, de laatste met een extra kussen, draadloos opladen, een lendensteun met massagefunctie en kuitsteun (elektrisch). De flexibele, opklapbare tafels verhogen het gemak voor de achterpassagiers. Naast individuele stoelen zijn er ook twee driezitsbanken beschikbaar (elektrisch of handmatig).

Roll & Go

Dankzij MB.OS kunnen alle elektrisch verstelbare achterstoelen en banken worden verplaatst via het infotainmentsysteem, de stoelbedieningsknoppen in de zijwandpanelen of via de Mercedes-Benz App, bijna alsof u een ballet choreografeert. Deze functie, 'Remote Variable Rear Space' genaamd, geeft een nieuwe definitie aan intelligent ruimtegebruik.

Afhankelijk van de gekozen specificatie biedt de VLE met drie zitrijen een royale bagageruimte van maximaal 795 liter. Als alle handmatig bediende stoelen worden verwijderd, is er maximaal 4.078 liter beschikbaar.

Aandrijving

De marktintroductie start met de VLE 300 electric, gevolgd door de VLE 400 4MATIC electric. Met een actieradius van meer dan 700 kilometer (WLTP) en een vermogen van 203 kW is de VLE 300 electric geschikt voor lange afstanden. Later volgt de VLE 400 4MATIC electric als topmodel in het gamma. Met 305 kW sprint deze uitvoering in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Beide varianten zijn uitgerust met een nieuwe NMC-batterijtechnologie met een bruikbare energie-inhoud van 115 kWh. In de loop van volgend jaar worden daarnaast twee versies geïntroduceerd met lithium-ijzer-fosfaat (LFP)-batterijen, goed voor een bruikbare energie-inhoud van 80 kWh.

De 800V-technologie maximaliseert efficiëntie. In 15 minuten kan de VLE onder ideale omstandigheden tot 355 kilometer actieradius bijladen. Snelladen via DC is mogelijk met 300 kW. Dankzij een optionele DC-omvormer kan bovendien ook bij 400V-snellaadstations worden geladen. De VLE is voorbereid op bidirectioneel laden.

De elektrische aandrijfeenheid is aan de voorkant voorzien van een permanent bekrachtigde synchrone motor (PSM). Het rendement van de accu tot het wiel over lange afstanden bedraagt 93 procent. De modellen met vierwielaandrijving hebben ook een elektromotor aan de achterzijde. Deze wordt alleen geactiveerd wanneer extra vermogen of tractie nodig is, afhankelijk van de rijsituatie of het programma. Deze taak wordt uitgevoerd door de Disconnect Unit (DCU), die Mercedes-Benz voor het eerst in dit segment gebruikt. Voor een bijzonder efficiënt energiegebruik zijn beide aandrijfeenheden uitgerust met siliciumcarbide-omvormers.

AIRMATIC luchtvering

De luchtvering is intelligenter als het gaat om de regeling van de rijhoogte. Voor het eerst maakt deze gebruik van gegevens van Google Maps om het voertuig zo lang mogelijk zo laag mogelijk te houden, waardoor de luchtweerstand en dus het energieverbruik worden verminderd. Met de AIRMATIC-luchtvering kan de rijhoogte van het voertuig met 40 millimeter worden verhoogd of verlaagd voor meer bodemvrijheid of een gemakkelijkere instap.

Met achterasbesturing en de daarmee gepaard gaande directere stuurverhouding op de vooras is de VLE wendbaar én stabiel. De stuurhoek van de achteras bedraagt zeven graden. Hierdoor wordt de draaicirkel van stoeprand tot stoeprand teruggebracht tot 10,9 meter. Dit geeft de VLE een draaicirkel die vergelijkbaar is met die van de nieuwe Mercedes-Benz CLA. Bovendien hoeft de bestuurder dankzij de directere stuuroverbrenging minder aan het stuur te draaien om een volledige bocht te maken.