Mercedes-Benz CLA is Auto van het Jaar 2026

Sinds medio 2025 in Europa te koop, en binnenkort ook in de VS en vele andere landen, is de CLA nu al een succes. Dankzij de erkenning van de internationale media overtreffen de bestellingen onze verwachtingen en is onze orderportefeuille al volgeboekt tot ver in de tweede helft van 2026. Aan het begin van een jubileumjaar ter ere van 140 jaar innovatie sinds Carl Benz de automobiel uitvond in 1886, is deze prijs het eerste hoogtepunt in een volle evenementenkalender.

Met lage verbruikscijfers en een bijbehorende gunstige actieradius kan de CLA zich eveneens meten de de nieuwkomers van buiten Europa. Met een actieradius tot 792 km volgens WLTP (CLA 250+ met EQ-technologie, energieverbruik gecombineerd: 14,1-12,2 kWh/100 km), kan dit 200 kW-model bijvoorbeeld van Berlijn naar Brussel, of van Bremen naar München rijden zonder te hoeven laden.

Deze internationale erkenning door 60 autojournalisten uit 23 landen onderstreept de kracht van de Mercedes-Benz CLA, die het met 320 punten won van 34 andere nieuwe modellen en zes finalisten.