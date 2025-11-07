Mercedes-Benz CLA nu ook als 200 Business Solution

De CLA 200 is voorzien van een elektromotor met een vermogen van 165 kW (224 pk) en een koppel van 335 Nm. Hij accelereert van 0 naar 100 km/h in 7,5 seconden en heeft een topsnelheid van 210 km/h. De LFP-accu met een bruikbare energie-inhoud van 58 kWh zorgt voor een actieradius tot 540 km (WLTP), terwijl het theoretische verbruik 12,3 kWh per 100 km bedraagt. Snelladen is mogelijk tot 200 kW DC, waarmee van 10 tot 80% laden onder ideale omstandigheden 20 minuten duurt. Via een AC-wallbox of openbaar laadstation is de accu volledig geladen in circa 6,5 uur.

Standaarduitrusting

De nieuwe CLA 200 Business Solution is standaard voorzien van de uitrustingslijn Progressive, met onder andere led-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, het spiegelpakket en een multifunctioneel sportstuur in leder. Daarnaast biedt de CLA 200 Business Solution comfortstoelen in lederlook ARTICO/stof met stoelverwarming en viervoudig verstelbare lendensteun, automatische airconditioning THERMATIC, vier USB-C-laadaansluitingen alsook een selfie- en videocamera met gezichtsherkenning. Ook standaard zijn het grote panoramadak voor een ruimtelijk gevoel, de frunk voor extra bagageruimte en het frontpanel met verlicht Mercedes-Benz pattern en gedeeltelijk verlichte Mercedes-Benz ster, een diefstal-/inbraakalarminstallatie, 17 inch velgen en sierdelen in antraciet.

Naast de CLA 200 Business Solution worden ook de CLA 250+ Business Solution en de CLA 350 4MATIC Business Solution AMG toegevoegd aan de prijslijst. De consumentenadviesprijzen1 van deze modellen beginnen bij € 53.554 (CLA 250+) en € 65.170 (CLA 350 4MATIC).