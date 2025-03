Mercedes-Benz introduceert nieuwe CLA

De nieuwe CLA is de eerste auto die over het in eigen huis ontwikkelde Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) beschikt en daarmee is het de meest intelligente Mercedes-Benz tot nu toe. Het nieuwe, door AI ondersteunde systeem vormt een soort supercomputer die in verbinding staat met de Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Dit maakt over-the-air updates mogelijk voor de belangrijkste voertuigfuncties, waaronder voor het eerst de rijassistentiesystemen. Zo blijft de CLA jarenlang actueel en aantrekkelijk.

MB.OS markeert het begin van de vierde generatie MBUX. De nieuwe generatie MBUX is het eerste in-car infotainmentsysteem waarin kunstmatige intelligentie (AI) van zowel Microsoft als Google is geïntegreerd. Hierbij worden voor het eerst meerdere zogeheten AI Agents in één systeem samengebracht.

Het MBUX superscreen wordt aangedreven door de chips en graphics van de Unity Game Engine. Het nieuwe bedienings- en weergaveconcept is afgestemd op de individuele voorkeuren van de klant. De doorontwikkelde MBUX zero layer op het centraal display toont de belangrijkste informatie, suggesties en, voor het eerst, de meest recent gebruikte apps1. In het app-raster kunnen apps nu worden verplaatst en gegroepeerd in mappen met een eigen naam, vergelijkbaar met een smartphone. Wanneer een app geopend is, keert de gebruiker met een simpele veegbeweging naar links terug naar het app-raster. Nog een veegbeweging brengt gebruikers terug naar de zero layer. Als alternatief kunnen ze ook altijd direct naar de zero layer gaan via de home-button.

De nieuwe MBUX virtuele assistent zorgt met behulp van generatieve AI voor een stap in de relatie tussen auto en bestuurder. Het systeem kan complexe, meerdelige dialogen voeren alsof hij met een vriend(in) praat en heeft een kortetermijngeheugen. Op basis van ChatGPT4o en Microsoft Bing zoekopdrachten verenigt het systeem de collectieve kennis van het internet. Dankzij Google Gemini weet de virtuele assistent ook goed raad met vragen over navigatiebestemmingen. Het systeem heeft toegang tot informatie van het Google Maps-platform om gebruikers gedetailleerde en gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen over navigatie, bezienswaardigheden en nog veel meer. De MBUX virtuele assistent is altijd aanwezig in de zero layer als een 'levende' avatar in de vorm van de Mercedes-Benz ster. Tijdens een actieve dialoog herkent hij emoties en kan hij op basis daarvan reageren.

Intelligente navigatie

In de nieuwe CLA is de navigatie gebaseerd op Google Maps. De navigatieoplossing die is ontwikkeld als onderdeel van de samenwerking tussen Google en Mercedes-Benz, is een van de eerste systemen die de nieuwe Automotive AI Agent van Google Cloud voor in-car gebruik integreert met Google Maps. Mercedes-Benz navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en handigste route, inclusief laadstops, op basis van tal van factoren. De geïntegreerde visuele communicatie wordt ook naar een nieuw niveau gebracht met MBUX surround navigatie. Het systeem integreert de rijassistentieweergave met een 3D-weergave van de omgeving en geeft routegeleiding in realtime weer op het bestuurdersdisplay. Bestuurders krijgen daarbij een beter beeld van de situatie omdat ze zien wat de CLA ziet en hoe de assistentiesystemen ondersteuning bieden.

Veiligheid

De nieuwe CLA is in Europa standaard uitgerust met een omvangrijke veiligheidsuitrusting en de afstandsassistent DISTRONIC. Extra comfortassistentiesystemen worden door Mercedes-Benz gebundeld onder de naam MB.DRIVE. In Europa is MB.DRIVE ASSIST vanaf de introductie optioneel leverbaar. Het systeem vult de afstandsassistent DISTRONIC aan met een stuurassistent en is daarmee een state-of-the-art SAE Level 2 rijassistentiesysteem. Nieuw in de CLA is de rijstrookwisselassistent die het wisselen van rijstrook vergemakkelijkt met een simpel tikje tegen de richtingaanwijzerhendel. De veiligheidsassistentiesystemen kunnen een groot aantal ongevallen voorkomen.

CO2-uitstoot

De CO2-voetafdruk van de nieuwe, volledig elektrische CLA is over de gehele waardeketen met 40 procent verlaagd ten opzichte van zijn niet-geëlektrificeerde voorganger. De eerste modellen die op de markt komen zijn de CLA 250+ met EQ-technologie (energieverbruik gecombineerd: 14,1-12,2 kWh/100 km | COâ''-emissie gecombineerd: 0 g/km | COâ''-klasse: A) en de CLA 350 4MATIC met EQ-technologie (energieverbruik gecombineerd: 14,7-12,5 kWh/100 km | COâ''-emissie gecombineerd: 0 g/km | COâ''-klasse: A). De 200 kW sterke CLA 250+ met EQ-technologie heeft een grote actieradius voor een auto in dit segment: tot 792 km volgens WLTP. De 260 kW sterke CLA 350 4MATIC met EQ-technologie is gepositioneerd als de performance-versie aan de bovenkant van het modellengamma.

800V elektrische architectuur

Het 800V-systeem staat, in combinatie met de nieuwe accugeneratie, garant voor aanzienlijk kortere laadtijden. Zo kan de CLA 250+ met EQ-technologie onder ideale omstandigheden binnen 10 minuten worden geladen tot een actieradius van 325 km. De CLA 250+ en de CLA 350 4MATIC kunnen allebei DC-snelladen tot 320 kW.

De nieuwe, volledig elektrische CLA 250+ en CLA 350 4MATIC zijn uitgerust met de topvariant van de lithium-ion-accu met een bruikbare energie-inhoud van 85 kWh. De cellen zijn voorzien van anodes waarin siliciumoxide gemengd is met grafiet. Vergeleken met de vorige accugeneratie met conventionele grafietanodes is de gravimetrische energiedichtheid met 20 procent toegenomen. De volumetrische energiedichtheid van de celchemie is 680 Wh/l. Het kobaltgehalte is verlaagd. De nieuwe accugeneratie verkleint de CO2-voetafdruk met ongeveer 30 procent per cel in vergelijking met de voorgaande generatie. Dit is te danken aan CO2-verlagende maatregelen, een netto CO2-neutrale5 celproductie en het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bij de productie van de anode, kathode en celbehuizing.

Tweetraps transmissie

De tweetraps transmissie op de achteras combineert dynamiek met efficiëntie in alle situaties. De eerste versnelling zorgt voor de acceleratie al direct na het wegrijden, veel trekvermogen en efficiëntie in stadsverkeer. De tweede versnelling is gericht op de vermogensafgifte bij hoge snelheden en efficiëntie op de snelweg. De topsnelheid wordt bereikt in de tweede versnelling.

Multi-source warmtepomp

De elektrische CLA is het eerste model van Mercedes-Benz dat over een luchtzijdige warmtepomp beschikt. Deze maakt geen omweg meer via een watercircuit en kan als zogeheten multi-source model drie energiebronnen parallel gebruiken: de restwarmte van de elektrische aandrijving, de accu en de omgevingslucht. Door deze 'gratis' warmte te gebruiken, draagt de luchtzijdige warmtepomp bij aan de efficiëntie van de CLA. Hij heeft ongeveer een derde nodig van de elektrische energie die een vergelijkbare extra verwarming nodig zou hebben om hetzelfde vermogen te leveren.

Hybrid in drie vermogensklassen

Vanaf eind dit jaar is de nieuwe CLA leverbaar als hybrid met 48V-technologie en een in de transmissie geïntegreerde elektromotor. De verbrandingsmotor van de CLA Hybrid is in eerste instantie leverbaar in drie vermogensklassen. Er is keuze uit voorwielaandrijving en 4MATIC vierwielaandrijving.

De elektromotor, omvormer en transmissie vormen een geïntegreerde eenheid. Bij snelheden in de stad en wanneer er minder dan 20 kW aan vermogen nodig is, kunnen de hybrids alleen op elektrische energie rijden. Het zogeheten elektrische 'zeilen' is mogelijk bij snelheden tot circa 100 km/h. Een bijzonder kenmerk van de verbrandingsmotor is zijn vermogen om in alle acht versnellingen energie terug te winnen, tot 25 kW.