Mercedes-Benz vernieuwt S-Klasse

De vernieuwde S-Klasse heeft een gedurfder silhouet en, voor het eerst, een verlichte grille die ongeveer 20 procent groter is dan voorheen en waarvan de vorm geaccentueerd wordt door nieuwe driedimensionale chromen sterren. Het nieuwe DIGITAL LIGHT-koplampdesign met dubbele ster zorgt niet alleen voor een herkenbaar uiterlijk, zowel overdag als in het donker, maar verbetert ook het zicht, voor meer veiligheid. Aan de achterzijde zijn nieuw ontworpen achterlichten met drie verchroomde signatuursterren toegepast.

Mercedes-Benz Operating System (MB.OS)

De S-Klasse beschikt over de nieuwste technologie van Mercedes-Benz. De kern hiervan wordt gevormd door het in eigen huis ontwikkelde Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) op basis van een nieuwe architectuur. MB.OS verbindt alle systemen tot één ecosysteem en vormt de basis voor MB.DRIVE en MBUX. De verbinding met de Mercedes-Benz Intelligent Cloud maakt over-the-air updates voor tal van voertuigfuncties mogelijk, waardoor de S-Klasse gedurende zijn gehele levensduur digitaal actueel blijft.

De S-Klasse is uitgerust met een watergekoelde supercomputer met voldoende vermogensreserves voor functies die in de komende jaren worden toegevoegd. Voor optimale rijassistentie is elk model uitgerust met een breed scala aan sensoren: tien buitencamera's, vijf radarsensoren en twaalf ultrasoonsensoren. Deze sensoren werken samen met een krachtige regeleenheid die draait op MB.OS. Kunstmatige intelligentie-algoritmen, die zijn getraind met behulp van grote hoeveelheden vlootgegevens, verwerken de sensorgegevens om de verkeersomstandigheden in de omgeving in kaart te kunnen brengen.

De standaarduitrusting omvat MB.DRIVE ASSIST, met functies zoals de afstandsassistent DISTRONIC met stuurassistent en rijstrookwisselassistent. De uitwijkstuurfunctie plus stuurt autonoom om objecten of andere voertuigen heen om botsingen binnen de eigen rijstrook te voorkomen. Voor extra ondersteuning op de snelweg biedt de proactieve rijstrookwisselassistent automatische rijstrookwisselingen. Daarnaast omvat MB.DRIVE ASSIST PRO uitgebreidere assistentiefuncties, zoals automatisch remmen bij stopborden en verkeerslichten. De verschillende functies zijn leverbaar als af fabriek gemonteerde optie of als digitale extra via de Mercedes-Benz Store, maar de beschikbaarheid is afhankelijk van het betreffende land.

MB.DRIVE PARKING ASSIST detecteert parkeerplaatsen aan beide zijden van de auto in een bijzonder vroeg stadium en maakt voor het eerst dwarsparkeren mogelijk. Het systeem herkent ook parkeerplaatsen die niet uitsluitend met witte lijnen zijn gemarkeerd. Bovendien kan MB.DRIVE PARKING ASSIST nu helpen bij het uitparkeren, ook nadat handmatig werd ingeparkeerd. Het systeem kan bovendien snel inparkeren, wat veel gebruiksgemak oplevert. De achteruitrijfunctie zal als eerste in China leverbaar zijn. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een deel van de eerder vooruit gereden route geassisteerd achteruit te rijden. Terwijl deze assistent geactiveerd is, worden op het hoofdscherm het beeld van de achteruitrijcamera en een grafische weergave van de geplande route weergegeven. Dit is vooral handig in verkeerssituaties waarin keren niet mogelijk is.

MB.DRIVE PARKING ASSIST 3609 biedt met zijn 360°-camera nieuwe en verbeterde surround view-weergaven en een vernieuwde user interface. Dit nieuwe systeem geeft tijdens het manoeuvreren een afstandswaarschuwing om de bestuurder te helpen schade aan de velgen te voorkomen. De zichtbare waarschuwing voor velgbescherming zal later beschikbaar zijn in de nieuwe S-Klasse.

MB.OS maakt in de nieuwe S-Klasse een geavanceerde navigatie-ervaring mogelijk, ondersteund door Google Maps. De navigatieoplossing, die gezamenlijk door Google en Mercedes-Benz is ontwikkeld, bevat bovendien een van de eerste integraties van de nieuwe Automotive AI Agent van Google Cloud, wat de toepassing van in-car conversatieservices met behulp van Google Maps mogelijk maakt. De geïntegreerde visuele interactie wordt ook naar een hoger plan gebracht door MBUX surround navigatie. Dit systeem integreert de rijassistentieweergave met een 3D-weergave van de omgeving rond de S-Klasse waardoor routeplanning op het bestuurdersdisplay wordt weergegeven. Bestuurders krijgen een beter beeld van de omgeving, omdat ze zien wat de S-Klasse waarneemt en hoe de assistentiesystemen hen ondersteunen. Dit wordt aangevuld met het MBUX augmented reality head-up display, dat belangrijke aanwijzingen zoals pijlen, rijstrookaanbevelingen en bezienswaardigheden langs de route vóór de auto projecteert.

Interieur

Het nieuwe dashboard met MBUX superscreen is naadloos in de cockpit geïntegreerd. De portierbekleding en de vernieuwde middenconsole zijn voorzien van houtinleg. De middenconsole is voorzien van nieuwe verlichte bekerhouders en aflegvakken voor mobiele telefoons, waardoor twee smartphones naast elkaar draadloos kunnen worden opgeladen binnen het bereik van zowel de bestuurder als de voorpassagier. Bovendien kunnen alle passagiers via een USB-C-kabel met een vermogen tot 100 W snel hun apparaten opladen.

Het nieuwe, multifunctionele stuurwiel is ergonomischer en intuïtiever te bedienen. Op basis van feedback van klanten heeft Mercedes-Benz het bedieningsconcept met tuimelschakelaars voor de limiter en DISTRONIC en een rolschakelaar voor de volumeregeling opnieuw geïntroduceerd. De capacitieve schakelpanelen zijn naadloos geïntegreerd en beschikken over tactiele hulpmiddelen voor een betere oriëntatie.

Comfort achterin

Klanten kunnen kiezen tussen een dynamischer silhouet en een model met lange wielbasis, die meer ruimte biedt aan de achterpassagiers. Het optioneel leverbare First-Class achtercompartiment voor de uitvoeringen met lange wielbasis verandert de S-Klasse in een zogenaamde businesslounge. Met de doorlopende middenconsole achter is alles binnen handbereik: er is een opbergvak voor draadloze en snelladende USB-C-aansluitingen voor mobiele apparaten, een koelvak en gekoelde/verwarmde bekerhouders. De klaptafels maken het mogelijk om op een laptop te werken, documenten te ondertekenen of onderweg iets te eten. Er zijn ook nieuwe sierdelen leverbaar voor de middenconsole achter, voor een individuele touch.

Ket behulp van de twee nieuwe afneembare MBUX afstandsbedieningen achter kunnen voertuigfuncties als de airconditioning en de zonnerollo's worden bediend, net als de 33,3 cm (13,1 inch) displays van het optionele MBUX entertainmentsysteem achter. Deze displays zijn ook voorzien van geïntegreerde HD-camera's, waardoor ze geschikt zijn voor videoconferenties.

Het continu groeiende app-portfolio omvat nu ook videostreamingplatforms zoals Disney+ en RIDEVU van Sony Pictures Entertainment. Gezinnen kunnen kinderen bezighouden met hun favoriete animatiefilms, terwijl zakelijke reizigers kunnen ontspannen door een serie te kijken of nieuwskanalen te volgen.

De S-Klasse biedt keuze uit twee optionele Burmester surround sound systems: het Burmester 3D-surround sound system, met zilverkleurige luidsprekerafdekkingen in de spiegeldriehoeken, en het Burmester 4D-surround sound system met Dolby Atmos.

Klimaatcomfort

Een kenmerk van het nieuwste warmtecomfortpakket is de verwarmde veiligheidsgordel. Met een temperatuur tot 44 °C omhult hij de voorpassagiers. De functie kan worden geactiveerd via de stoelverwarmingstoets en stelt de passagiers in staat om dikke jassen uit te trekken. Hierdoor sluit de gordel optimaal aan, wat de bescherming bij een ongeval verbetert.

De S-Klasse zet op het gebied van klimaatcomfort ook een stap voorwaarts met de nieuwe Digital Vent Control en een nieuw elektrisch interieurfilter. De verlichte optionele luchtuitstroomopeningen passen zich automatisch aan het geselecteerde ventilatiescenario aan, terwijl het nieuwe elektrische interieurfilter uiterst kleine deeltjes ioniseert, tot wel 1.200 keer kleiner dan een korreltje keukenzout. Hierdoor wordt de interieurlucht ongeveer elke 90 seconden gereinigd, wat zorgt voor een constant schonere omgeving voor alle inzittenden.

Rijeigenschappen

De nieuwe achtcilindermotor (M 177 Evo) in de Mercedes-Benz S580 4MATIC Limousine verlengde versie levert maximaal 395 kW (537 pk) en 750 Nm aan koppel. Dankzij een verfijnd injectiesysteem, geoptimaliseerde inlaat- en uitlaatkanalen, een herziene inlaatnokkenas, een vlakke krukas met een nieuwe ontstekingsvolgorde en verbeteringen aan het compressorwiel en de turbobehuizing reageert de V8 nu sneller en efficiënter.

De zescilinder benzinemotor (M 256 Evo) in de Mercedesâ€'Benz S450 4MATIC Limousine verlengde versie en de Mercedes-Benz S500 4MATIC Limousine verlengde versie claimt nu een directere gaspedaalrespons, dankzij een verhoogd koppel van 600 Nm, dat met overboost 640 Nm bedraagt. De overboost zorgt voor een kortstondige verhoging van het koppel zodat in bepaalde rijsituaties, zoals bij het inhalen of accelereren, meer trekkracht voorhanden is. Belangrijke verbeteringen zijn onder meer de krachtigere elektrische hulpcompressor, de geoptimaliseerde inlaat- en uitlaatkanalen en de herziene inlaatnokkenas. Verbeterde isolatiemaatregelen zorgen voor demping van geluiden en trillingen.

De plug-in hybrid met een elektrische actieradius van circa 100 km combineert de verbeterde zescilindermotor met een krachtige elektromotor. Dit resulteert in een toename van het systeemvermogen met maximaal 55 kW ten opzichte van de vorige motorengeneratie. Een benzinepartikelfilter en een druktank zijn nu wereldwijd uniform.

Voor wie de voorkeur geeft aan diesel, is er de nieuwe zescilindermotor OM 656 Evo in de Mercedes-Benz S350d 4MATIC Limousine verlengde versie en de S450d 4MATIC Limousine verlengde versie. Ontwikkeld om nu al aan toekomstige emissievoorschriften te voldoen, introduceert deze motor het eerste gebruik in serieproductie van een elektrisch verwarmde katalysator voor een snellere en efficiëntere nabehandeling van uitlaatgassen. Verbeteringen in de robuustheid van de uitlaatgasrecirculatie, koeling en carterventilatie verhogen de duurzaamheid en efficiëntie.

Alle drie de motoren zijn uitgerust met een geïntegreerde startdynamo (ISG) met een vermogen van 17 kW. Deze ondersteunt de benzine- en dieselmotoren in het lage toerenbereik.Het 48V-boordsysteem, dat functies als 'zeilen', boost of recuperatie mogelijk maakt en zo aanzienlijke brandstofbesparingen oplevert, maakt eveneens deel uit van het systeem. Bovendien starten de motoren met behulp van de ISG snel, zodat de start-stopfunctie voor de bestuurder bijna onmerkbaar zijn werk zou doen.

Rijgedrag

De standaard luchtvering AIRMATIC of het optioneel leverbare Eâ€'ACTIVE BODY CONTROL-onderstel beschikken nu over een anticiperende demping. Deze innovatie verhoogt het comfort doordat het dempingssysteem vlak voor langere oneffenheden in het wegdek elektrisch wordt versteld, wat vooral gangbaar is in Zuid-Europa en de VS. Het systeem maakt onderscheid tussen korte, scherpe oneffenheden in het wegdek, zoals gaten in de weg - die worden gedetecteerd en als waarschuwingen worden doorgegeven - en langere verkeersdrempels die verticale bewegingen van de carrosserie veroorzaken, waarbij proactieve aanpassing van de demping het comfort meetbaar kan verbeteren. Deze anticiperende dempingsregeling, die nu ook leverbaar is voor de onderstelsystemen van de S-Klasse, werkt in combinatie met AIRMATIC en Eâ€'ACTIVE BODY CONTROL. De regeling maakt gebruik van Car-to-X-informatie van andere Mercedes-Benz modellen via de Mercedes Intelligent Cloud24. Mercedes-Benz heeft al een patent aangevraagd voor dit in eigen huis ontwikkelde systeem.

De achterasbesturing - nu standaard met een stuurhoek tot 4,5° en optioneel tot 10° - verbetert de wendbaarheid en stabiliteit. Bij de S-Klasse met lange wielbasis maakt de 10°-configuratie de draaicirkel bijna 2 meter kleiner. Bij hogere snelheden sturen de achterwielen parallel aan de voorwielen om voor nog meer stabiliteit te zorgen.