Mercedes-Maybach introduceert S580e

De Mercedes-Maybach S580 e biedt klanten een eigen beleving van stilte. In de puur elektrische rijmodus wordt het interieur nóg stiller. De limousine rijdt in deze modus bijna geruisloos en zonder lokale emissies. Elektrospecifieke kenmerken zijn subtiel geïntegreerd, zoals de verborgen laadaansluiting aan de linkerkant van het voertuig, blauwe kleuraccenten in de koplampen of de aanduiding van bijvoorbeeld de laadstatus van de accu in het combi-instrument.

De basis van de hybride aandrijving bestaat uit een zescilinder lijnmotor van de huidige generatie benzinemotoren van Mercedes-Benz. De plug-in hybride combineert een hoog vermogen met een laag verbruik en dienovereenkomstig lage emissies. Het systeemvermogen van 375 kW / 510 pk en het systeemkoppel van 750 Nm staan garant voor prestaties. Het maximumkoppel van 440 Nm van de elektromotor is direct beschikbaar. De Mercedes-Maybach S580e accelereert van 0-100 km/h in 5,1 seconden.

Voor driefasig laden via het AC-net is standaard een 11 kW-lader aan boord. Een 60 kW DC-lader voor snelladen met gelijkstroom is als optie leverbaar, waarmee een bijna lege accu in circa 30 minuten volledig kan worden geladen.