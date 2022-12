Mercedes-AMG introduceert S 63 E

De nadruk van de aandrijflijn ligt echter minder op de elektrische actieradius en meer op het leveren van de beste prestaties in zijn segment. Met een systeemvermogen van 590 kW (802 pk) en een systeemkoppel van 1.430 Nm zet de limousine nieuwe stappen in het segment. De acceleratie van 3,3 seconden naar 100 km/h en de optionele topsnelheid van 290 km/h onderstrepen de prestaties. Systemen zoals het AMG RIDE CONTROL+-onderstel, de AMG ACTIVE RIDE CONTROL rolstabilisatie en de standaard achterasbesturing zorgen voor een brede spreiding tussen rijdynamiek en comfort.

De prestaties van de Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE komen ook tot uiting in het expressieve exterieurdesign. Voor het eerst is een S-Klasse Limousine voorzien van de AMG-specifieke grille met verticale lamellen en een grote geïntegreerde ster. De traditionele Mercedes-ster op de grille is vervangen door het AMG-embleem in zilverchroom/zwart. De voorskirt in jetwing-design met grote zijdelingse luchtinlaten en effectieve air curtains zijn bepalend voor het vooraanzicht. Van opzij springen vooral de tot 21 inch gesmede AMG-velgen en de AMG-specifieke dorpelverbreders in het oog. Aan de achterzijde zien we karakteristieke designkenmerken van de 63-modellen, zoals de trapeziumvormige, geribbelde, dubbele uitlaatsierstukken of de brede diffusor met horizontale vinnen.

In het interieur zijn de hoogwaardige uitrustingen van de S-Klasse gecombineerd met AMG-specifieke elementen. De stoelen met AMG-design en opvallende siernaden onderstrepen de uitstraling. Exclusieve lakken en verschillende nappalederen bekledingen met een AMG-embleem in reliëf in de voorste hoofdsteunen benadrukken de sportieve danwel de luxe kant van de S 63 E PERFORMANCE.

Het MBUX infotainmentsysteem omvat diverse AMG- en hybride-specifieke aanduidingen en functies. Daartoe behoren de weergaven in het combi-instrument, op het centrale, staande multimediadisplay in de middenconsole en het optionele head-up display.

De weergave van het combi-instrument kan worden gepersonaliseerd met verschillende weergavestijlen en individueel selecteerbare hoofdweergaven. De AMG-specifieke weergavestijl 'Supersport' biedt de mogelijkheid om via een verticale menustructuur verschillende content weer te geven. Daartoe behoort een menu met hybride-specifieke temperaturen of een set-up menu dat de actuele instellingen voor het onderstel of de transmissie weergeeft. Bestuurders kunnen daarnaast in de weergavestijl 'Supersport' ook een navigatiekaart, verbruiksgegevens of alle telemetriegegevens die in AMG TRACK PACE beschikbaar zijn, laten weergeven.

Ook het head-up display biedt AMG-specifieke weergavestijlen zoals 'Race' en 'Supersport'. Deze zijn toegankelijk via het hoofdmenu in het combi-instrument. Hoogwaardige graphics in het multimediadisplay visualiseren de energiestroom van het gehele aandrijfsysteem, het toerental, het vermogen, het koppel en de temperatuur van de elektromotor alsmede de accutemperatuur.

Aandrijving

De AMG-specifieke E PERFORMANCE hybride aandrijving bevat een verbrandingsmotor voorin en een elektromotor achterin. In de nieuwe Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE wordt de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor gecombineerd met een permanent bekrachtigde synchrone elektromotor, een in Affalterbach ontwikkelde high-performance accu en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeemvermogen van 590 kW (802 pk) en het maximale systeemkoppel van 1.430 Nm zorgen voor indrukwekkende prestaties: de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 3,3 seconden. De vermogensafgifte eindigt pas bij een elektronisch begrensde 290 km/h (met het optionele AMG Driver's Package).

De 140 kW (190 pk) sterke elektromotor is bij de achteras geplaatst, waar hij is samen met een elektrisch geschakelde tweetraps transmissie en het elektronisch geregelde sperdifferentieel achter is geïntegreerd in een compacte Electric Drive Unit (EDU). Experts noemen deze lay-out een P3-hybrid. Ook de high-performance accu bevindt zich achterin boven de achteras.

Het doorslaggevende voordeel van deze opzet van de EDU is het feit dat de negentraps transmissie, die aan de V8-motor is gekoppeld, als het ware wordt omzeild. Omdat de EDU achter de transmissie is geplaatst, kan het koppel van beide aandrijvingen volledig worden benut. Het resultaat: een systeemkoppel van 1.430 Nm. En er zijn nog veel meer argumenten voor de P3-setup als performance-hybrid:

Het P3-concept maakt het mogelijk om over het gehele toerenbereik elektrisch te boosten met het maximale koppel.

De elektromotor drijft rechtstreeks de achteras aan en kan zijn vermogen dus directer omzetten in aandrijving - voor een extra boost bij het wegrijden, accelereren of inhalen.

Het inherente karakter van de elektromotor betekent dat het vermogen meteen kan worden aangesproken met het maximale koppel, waardoor bijzonder dynamisch wegrijden mogelijk is.

Bij slip op de achteras wordt de aandrijfkracht van de verbrandings- en elektromotor indien nodig ook naar de voorwielen overgebracht. Dit wordt mogelijk gemaakt door de mechanische verbinding van de volledig variabele vierwielaandrijving via de cardanas en de aandrijfassen van de voorwielen. Dit maakt het ook mogelijk om volledig elektrisch te rijden met vierwielaandrijving.

De plaatsing bij de achteras verbetert de gewichts- en aslastverdeling in het voertuig. Dit vormt de basis voor de overtuigende handling.

Het AMG-concept belooft een hoge recuperatie-efficiƫntie, omdat het systeem slechts minimale mechanische en hydraulische verliezen van de motor en de transmissie toelaat. In het rijprogramma 'Comfort' kan de verbrandingsmotor worden ontkoppeld. Dit vermindert het weerstandskoppel wanneer de rijomstandigheden dat toelaten.

De tweetraps transmissie op de achteras schakelt automatisch. Met zijn speciaal afgestemde overbrengingsverhouding zorgt hij voor een combinatie van een hoog wielkoppel voor dynamisch wegrijden en soepele, continue prestaties bij hogere snelheden. Een elektrische actuator schakelt uiterlijk bij ongeveer 140 km/h de tweede versnelling in, wat overeenkomt met het maximumtoerental van de elektromotor van circa 13.500 t/min.

Met de prestatieverhoging door de extra elektromotor kon het ontwikkelingsteam daarnaast ook de efficiƫntie van het gehele voertuig verbeteren - en daarmee zowel lagere emissies als een lager verbruik realiseren.

Permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM)

De permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM) is uitgerust met een holle rotor van permanente magneten en kan zo om de uitgaande as naar het linker achterwiel worden gemonteerd. De elektromotor wordt aangestuurd door vermogenselektronica, die zich eveneens in de Electric Drive Unit (EDU) bevindt en de gaspedaalcommando's direct omzet in een passende aansturing van de PSM. Daarnaast past de aansturing van de elektromotor het toerental aan wanneer de tweetraps transmissie schakelt. Dit betekent dat de transmissie in de EDU geen mechanische synchronisatie nodig heeft. Het boost-koppel van de elektromotor kan daardoor ook bij hogere snelheden worden gebruikt. Het maximumkoppel van een elektromotor is beschikbaar vanaf de eerste omwenteling, maar daalt later weer bij hogere toerentallen. Daarom laat de tweede versnelling, die bij hogere snelheden wordt ingeschakeld, de elektromotor in een bereik werken met een lager toerental, zodat hij de verbrandingsmotor over het gehele toerentalbereik kan ondersteunen.

De high-performance accu van de S 63 E PERFORMANCE heeft een capaciteit van 13,1 kWh, meer dan twee keer zoveel als de reeds bekende HPB 80. Hij levert een mechanisch continuvermogen van 70 kW en een piekvermogen van 140 kW (gedurende 10 seconden) aan de elektromotor. Extern laden gebeurt via de 3,7 kW boordlader, bij een laadstation, wallbox of een gewoon stopcontact. De accu is ontworpen voor een snelle vermogensafgifte en -afname, niet voor een zo groot mogelijke actieradius.

Directe koeling van de accucellen

De basis voor de prestaties van de 400V AMG-accu is directe koeling: een koelvloeistof op basis van een elektrisch niet-geleidende vloeistof stroomt rond alle 1.200 cellen en koelt ze afzonderlijk. Elke accu heeft een bepaalde temperatuur nodig voor een optimale vermogensafgifte. Als de accu te koud of te warm wordt, verliest hij tijdelijk merkbaar vermogen of dient de energieafgifte te worden verlaagd om niet beschadigd te raken als het temperatuurniveau te hoog is. De constante temperatuur van de accu heeft dus een zeer grote invloed op de prestaties, de levensduur en de veiligheid ervan. Conventionele koelsystemen, die alleen lucht gebruiken of het gehele accupakket indirect met water koelen, bereiken al snel hun grenzen. Als het thermomanagement zijn functie niet optimaal vervult, loopt de accu het risico voortijdig te verouderen.

Voor de directe koeling moest het AMG-team daarom nieuwe koelmodules van slechts enkele millimeters dik ontwikkelen. Door de gehele accu circuleert circa 30 liter koelvloeistof van boven naar beneden, langs elke cel, met behulp van een speciaal ontwikkelde krachtige elektrische pomp. Daarbij stroomt de koelvloeistof ook door een olie/water-warmtewisselaar die direct aan de accu is bevestigd. Deze geleidt de warmte naar een van de twee lagetemperatuurcircuits (LT) van het voertuig. Van daaruit gaat de warmte naar de LT-koeler aan de voorkant van het voertuig, die de resterende warmte afgeeft aan de buitenlucht. Het systeem is zo ontworpen dat de warmte gelijkmatig in de accu wordt verdeeld.

Het resultaat is dat de accu altijd binnen een constante, optimale bedrijfstemperatuur van gemiddeld 45 °C blijft, ongeacht hoe vaak hij wordt geladen of ontladen. Het is mogelijk dat de gemiddelde temperatuur bij hoge snelheden wordt overschreden. De beveiligingsmechanismen zijn daarom zo ingesteld dat het maximale vermogen uit de accu kan worden gehaald om vervolgens door directe koeling het temperatuurniveau weer te verlagen. Conventionele koelsystemen kunnen dit niet aan en de accu kan zijn capaciteit niet meer volledig benutten. Dat geldt niet voor de high-performance AMG-accu: zelfs bij een zware belasting, waarbij vaak wordt geaccelereerd (accu wordt ontladen) en afgeremd (accu wordt geladen), behoudt de accu zijn hoge prestatievermogen.

Alleen door effectieve directe koeling is het mogelijk om cellen met een zeer hoge vermogensdichtheid te gebruiken. Dankzij deze individuele oplossing is het accusysteem bijzonder licht en compact. Ook het materiaalbesparende geleiderailconcept draagt bij aan het lage gewicht. De lichte, maar tegelijkertijd robuuste crashstructuur van de aluminium behuizing zorgt voor een maximale veiligheid.

Rijdynamiekregeling

De geïntegreerde rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS behoort ook tot de standaarduitrusting. Het beïnvloedt de regelstrategieën van ESP (elektronisch stabilieitsprogramma), de vierwielaandrijving en het elektronisch geregelde sperdifferentieel achter. Het systeem verhoogt de wendbaarheid zonder de stabiliteit te beïnvloeden. Het vermelden waard: AMG DYNAMICS bepaalt hoe het voertuig moet reageren. Het systeem gebruikt de beschikbare sensoren onder meer om de snelheid, de dwarsacceleratie, de stuurhoek en het giermoment vast te stellen.

Het gedrag van het voertuig kan door middel van intelligente pre-control worden voorspeld op basis van de handelingen van de bestuurder en de gegevens van de sensoren. De regeling wordt afgestemd op de rijdynamische vaardigheden van de bestuurder - zonder merkbare of storende ingrepen van het systeem. Het resultaat is een authentieke rijervaring met een hoge bochtendynamiek en optimale tractie met een hoge stabiliteit en een voorspelbaar weggedrag. Zelfs ervaren bestuurders worden optimaal ondersteund zonder door het systeem te worden betutteld.

Geluidsbeleving

Bij het volledig elektrisch rijden waarschuwt het wettelijk verplichte Acoustic Vehicle Alerting System de omgeving dat de hybride nadert. Er klinkt een speciaal samengestelde, laagfrequente en snelheidsafhankelijke AMG-sound. Deze wordt via luidsprekers aan de buitenwereld doorgegeven. Het geluid is ook op een gedempt niveau in het interieur te horen, als akoestische feedback voor de passagiers. In de EU is het systeem actief tot 20 km/h, in de VS tot het equivalent van circa 30 km/h. Daarna zwakt het elektrische aandrijfsignaal harmonieus af. Wie dat wil, kan het elektrische rijgeluid ook bij hogere snelheden ervaren. Dan hoeft alleen maar het geluid te worden geselecteerd via de betreffende stuurwieltoets (herkenbaar aan het symbool van de frequentiegolf).

Actieve motorsteunen

De S 63 E PERFORMANCE is het enige model in dit segment dat is uitgerust met actieve motorsteunen. De lagers lossen het conflict op tussen een zachte bevestiging van de aandrijflijn voor een hoog comfort en een harde bevestiging voor een optimale rijdynamiek. Ze kunnen hun stijfheid traploos aanpassen aan de rijomstandigheden. De voertuigsensoren detecteren de rijsituatie en het daaruit voortvloeiende trillingsgedrag van de motor, en geven deze informatie door aan een regeleenheid. Deze regelt de kracht waarmee de motor aan de carrosserie wordt gekoppeld. Het grootste voordeel is de verder toegenomen spreiding tussen prestaties en comfort.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie

In de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie (MCT = Multi-Clutch Transmission) vervangt een natte startkoppeling de koppelomvormer. Die vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de respons op de input van het gaspedaal, vooral bij pieken en veranderingen in de belasting. De uitvoerig afgestemde software zorgt voor korte schakeltijden en desgewenst snel meervoudig terugschakelen. Het levert een bijzonder intense schakelervaring op dankzij de dubbele ontkoppelingsfunctie in de rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+'. Met gedefinieerde ontstekingsinterventies kan nog sneller worden geschakeld dan in de andere rijprogramma's. In alle rijprogramma's vindt het wegrijden plaats in de eerste versnelling om altijd een dynamische rijervaring te garanderen. Ook is er de RACE START-functie, die zorgt voor een optimale acceleratie vanuit stilstand. In het handmatige rijprogramma 'M' reageert de transmissie onmiddellijk en nauwkeurig op handmatige schakelcommando's van de bestuurder, en voert de commando's snel uit.

Variabele vierwielaandrijving

De vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de volledig variabele koppelverdeling naar de voor- en achteras zorgt voor optimale tractie op de fysieke grens. Bestuurders zouden kunnen rekenen op een hoge rijstabiliteit en rijveiligheid onder alle omstandigheden: op droog wegdek, op nat wegdek of op sneeuw. De overgang van achterwiel- naar vierwielaandrijving en omgekeerd vindt continu plaats op basis van een uitgekiende matrix die de intelligente besturing integreert in de gehele voertuigsysteemarchitectuur.

Een elektromechanisch gestuurde koppeling verbindt de permanent aangedreven achteras op variabele wijze met de vooras. De optimale koppelverdeling wordt voortdurend berekend, afhankelijk van de rijomstandigheden en de input van de bestuurder. Naast tractie en dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog krachtigere acceleratie.

Torsiestijfheid

Aan de voorzijde bevindt zich onder de V8-biturbomotor een aluminium stabilisator. Die verhoogt de torsiestijfheid van de voorzijde en verbetert zo de feedback aan de bestuurder - vooral bij het insturen van bochten. Een dwarsverbinding bij de ophangingspunten maakt de carrosseriestructuur ook stijver.

Aan de achterzijde zijn diagonale steunen van sterk, lichtgewicht aluminium in de bodemplaat aangebracht om de rijprecisie te verhogen. Een specifieke bagageruimte-uitsparing van lichtgewicht vezelversterkte kunststof (Fase-Verbund-Kunststoff FRP) biedt plaats aan de high-performance AMG-accu en verhoogt tegelijkertijd de stijfheid van de carrosserie in dit gebied.

AMG RIDE CONTROL+-onderstel met adaptief verstelbare demping

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel is gebaseerd op luchtvering met automatische niveauregeling, gecombineerd met adaptief verstelbare demping. De luchtgeveerde veerpoten worden afhankelijk van de situatie met lucht gevuld en maken zo een zachtere of hardere afstelling mogelijk. Een ander kenmerk is de niveauregeling, die de S-klasse automatisch 10 mm laat zakken bij snelheden boven de 120 km/h.

De dempingskracht kan met behulp van twee continu variabele regelkleppen worden aangepast aan de verschillende rijomstandigheden en rijprogramma's: de ene klep regelt de uitgaande demping, oftewel de kracht die optreedt als het wiel terugveert, en de andere klep regelt de compressiedemping als het wiel samendrukt. De rebound- en compressiefase worden onafhankelijk van elkaar geregeld. Het AMG-ontwikkelingsteam was in staat de spreiding tussen sportiviteit en comfort aanzienlijk te vergroten, onder meer door het verschil tussen de minimale en maximale dempingskrachtkarakteristiek te vergroten en door een nog grotere flexibiliteit in de karakteristiek van de mapping. Dankzij het speciale ontwerp van de kleppen reageert de demper snel en gevoelig op veranderend wegdek en veranderende rijomstandigheden.

De bestuurder kan de basisinstelling vooraf selecteren via de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's: met een druk op de knop veranderen de rijeigenschappen bijvoorbeeld van volledige dynamiek in het rijprogramma 'Sport+' tot soepel cruisen in het rijprogramma 'Comfort'. De afstemming kan bovendien onafhankelijk van het rijprogramma in drie stappen ('Comfort', 'Sport' en 'Sport+') worden aangepast via een speciale knop. De regelsoftware van het systeem controleert voortdurend rijgegevens zoals de stuurwielhoek, de gereden snelheid, de mate van acceleratie en carrosseriebewegingen. Op die manier worden de dempers binnen milliseconden aangestuurd zoals de situatie vereist. Het resultaat is dat, zelfs bij extreme rijmanoeuvres of op slechte wegen, de wielen altijd een goed wegcontact hebben. Er is keuze uit drie verschillende demperkarakteristieken.

Standaard actieve rolhelstabilisatie

Een ander kenmerk levert een bijdrage aan de AMG-specifieke set-up voor een hoge mate van rijdynamiek: de actieve rolstabilisatie AMG ACTIVE RIDE CONTROL. In plaats van conventionele, starre stabilisatorstangen te gebruiken, compenseert het systeem de carrosseriebewegingen op elektromechanische wijze. Om dat te realiseren, zijn de stabilisatiestangen op de voor- en achteras in twee delen verdeeld. In het midden zit een elektromechanische actuator waarin een drietraps planetair tandwiel is geïntegreerd. Wanneer het wegdek ongelijk is of als er rustig wordt gereden, scheidt de actuator actief de stabilisatorhelften, wat het rijcomfort verhoogt. Bij dynamisch rijden, bijvoorbeeld op een bochtige weg, voegen de helften zich samen en worden ze tegen elkaar aangedraaid.

Het systeem vermindert bovendien niet alleen de overhelbewegingen in bochten, maar maakt ook een nauwkeurigere afstemming van onder meer het stuurgedrag mogelijk. Het systeem verhoogt ook het rijcomfort bij het rijden in een rechte lijn, omdat bewegingen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeersdrempels worden gecompenseerd. Bewegingen in de carrosserie kunnen actief en optimaal aan de rijomstandigheden worden aangepast. Hierdoor kan de bestuurder de voor AMG kenmerkende rijeigenschappen op het gebied van dynamiek, precisie en feedback nog intenser ervaren.

Om aan de prestatie-eisen te voldoen, is het systeem gebaseerd op een extra 48V-subboordnet. Een ander voordeel ten opzichte van de gebruikelijke systemen op hydraulische basis is de aanzienlijk snellere respons. De AMG-regeling kan tot 500 keer per seconde de rijtoestand aanpassen. En dan is er nog het lagere gewicht van de componenten in vergelijking met hydraulische oplossingen.

Performance-hybrid aandrijving

Ook de rijdynamiekregeling profiteert van de hybride aandrijflijn. In plaats van met behulp van ingrepen door ESP kan de elektromotor ook de tractie regelen zodra een wiel te veel slip signaleert. Daartoe vermindert het regelsysteem het aandrijfkoppel van de elektromotor dat via het sperdifferentieel achter op het wiel wordt overgebracht. Het resultaat is dat ESP®de verbrandingsmotor niet of pas later gas hoeft te laten geven. Voordeel: de verbrandingsmotor kan dus met een hoger koppel zijn werk doen. Dit verbetert vervolgens de souplesse. Bovendien kan het vermogen dat anderzijds wordt weggeregeld worden gebruikt om de accu te laden.

Ook de stuurinrichting draagt bij aan de verhoging van de dynamiek en het comfort. Zo beschikt de drietraps AMG-parameterstuurbekrachtiging over een variabele stuurgeometrieverhouding die zich aanpast aan het gekozen rijprogramma. Bij hoge snelheden neemt de mate van stuurbekrachtiging af; bij lage snelheden wordt deze gestaag verhoogd. Daardoor is bij lage snelheden en bij manoeuvreren en parkeren slechts een relatief kleine hoeveelheid kracht nodig. Bij sneller rijden blijft de best mogelijke controle over het voertuig behouden. In de rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+' geeft het stuurwiel ook aanzienlijk meer feedback over de rijtoestand.

De standaard achterasbesturing werkt met een maximale stuurhoek van 2,5°. Tot dit punt draaien de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen bij snelheden tot 100 km/h (variabele werking, afhankelijk van de AMG DYNAMICS-instelling). Dit leidt tot een virtuele verkorting van de wielbasis en resulteert in aanzienlijk dynamischer insturen, minder stuurinspanning en een grotere wendbaarheid. Hierdoor wordt de draaicirkel bij het keren of parkeren merkbaar kleiner. Bij snelheden van meer dan 100 km/h (variabel afhankelijk van de AMG DYNAMICS instelling) draaien de achterwielen parallel aan de voorwielen. De virtuele verlenging van de wielbasis heeft een positief effect op de rijstabiliteit: het voertuig bouwt sneller zijdelingse kracht op bij het veranderen van richting, waardoor hij directer reageert op stuurcommando's. De reactie van de achterasbesturing is afhankelijk van de gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma.

Het samenspel van actieve rolstabilisatie en actieve achterasbesturing helpt het rijgedrag nog veelzijdiger te maken. De AMG S-Klasse is enerzijds een comfortabele limousine met een zeer stabiel rijgedrag bij hoge snelheden, en anderzijds kan de bestuurder met een druk op de knop sportieve eigenschappen met wendbaarheid en dynamiek oproepen.

AMG-composietremsysteem

Passend bij het vermogen en de bijbehorende prestaties wordt standaard het high-performance AMG-composietremsysteem met vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter gemonteerd. De remschijven op de vooras meten 400 x 38 mm, en op de achteras 380 x 32 mm. Het remsysteem overtuigt met een zeer korte remweg en maximale stabiliteit en fadingbestendigheid bij intensief gebruik. Het systeem kenmerkt zich volgens de fabrikant bovendien door een lange levensduur en een bijzonder snelle respons. Tot de comfortfuncties behoren de wegrijhulp voor op hellingen en droogremmen in natte omstandigheden. Als het contact is uitgeschakeld en het voertuig stilstaat, kiest de transmissie automatisch de parkeerstand 'P'. Ondertussen ontgrendelt de elektrische parkeerrem automatisch bij het wegrijden. Als optie is het high-performance keramisch AMG-composietremsysteem leverbaar. Het lichtgewicht remmateriaal bespaart gewicht en vermindert onafgeveerde massa's.