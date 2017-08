Autotest | Mercedes-Benz presenteert zich graag met het slogan: "Das Beste oder nichts" (het beste of niets). De beste motor, het beste onderstel en de beste vormgeving kosten echter "best" geld. Daarom worden in de praktijk altijd compromissen gesloten om een auto betaalbaar te houden. Alleen in het topmodel kan Mercedes-Benz daadwerkelijk het beste van alles combineren. Maak kennis met de nieuwe S-Klasse.

De benodigde stroom voor de elektromotor wordt opgewekt tijdens uitrollen en afremmen, maar de S500e kan ook via een externe bron worden opgeladen. Het betreft hier daarom geen gewone "hybride" maar een "plug-in hybride". De meerwaarde daarvan is, dat de invloed van de elektromotor groter is en het verbruik daarom per saldo lager.

Ook op motorisch vlak toont Mercedes-Benz met de S-Klasse waartoe het in staat is. De testauto is een "S500e" en dat staat voor een combinatie van een 3.0 liter zescilinder benzinemotor en een elektromotor die samen de prestaties van een 5.0 liter achtcilinder leveren.

Een inmiddels bekende functie van deze techniek is "adaptive cruise-control". Hiermee wordt bij gebruik van de cruise-control de snelheid automatisch aangepast aan die van de voorligger. Dit werkt niet alleen op de snelweg, maar ook in de file waar de S-Klasse geheel zelfstandig stopt en weer optrekt. Bovendien kan de S-Klasse een voorligger bij lage snelheid herkennen en deze actief volgen, zelfs door de bocht. Kijk dus niet gek op als een S-Klasse-rijder met de armen over elkaar door de stad rijdt!

Geen van deze voorzieningen is nieuw, maar voor de S-Klasse zijn ze wel verfijnd. Zo geeft het enorme beeldscherm van het navigatiesysteem nog meer overzicht en is de spraakherkenning nog accurater (het accepteert nu volzinnen). Het optionele Burmester audiosysteem klinkt zo helder en neutraal, dat het de kwaliteit van een professionele studio benadert!

Net als bij de vorige S-Klasse is het centrale beeldscherm doorgetrokken van links naar het midden van het dashboard. Hierop verschijnen niet alleen de traditionele klokken, maar bijvoorbeeld ook het beeld van een nachtzicht-camera en/of de 360 graden camera. Dankzij het "splitscreen" is inhoud van het scherm bovendien afhankelijk van de inkijkhoek. Zo ziet de bestuurder het navigatiesysteem, maar kijkt de passagier op hetzelfde beeldscherm televisie!

Hoeveel techniek Mercedes-Benz heeft ingezet blijkt wel wanneer plaats wordt genomen achter het stuurwiel. In het geheel op maat te maken interieur is het aantal knoppen en beeldschermen bijna overweldigend.

Het doel bij het ontwikkelen van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse was simpel: bouw de beste auto ter wereld. Dat is simpeler gezegd dan gedaan! Wat is goed? Is de sterkste motor automatisch de beste? Of is de zuinigste motor wellicht de beste? Is de grootste auto automatisch de beste? Of misschien de meest dynamische?

Heel slim: de route-informatie van het navigatiesysteem wordt gebruikt om te bepalen waar het beste elektrisch en waar het beste op benzine kan worden gereden (deze techniek heeft zijn weg inmiddels ook gevonden naar de eenvoudigere C350e)..

Een bijkomend voordeel van de elektromotor is dat deze geheel onhoorbaar is. Een S-Klasse is van nature al uitzonderlijk stil, maar in elektrische modus is alleen nog de airconditioning hoorbaar. Wanneer de benzinemotor uiteindelijk bijspringt, is dit vooral in de prestaties merkbaar.

De S500e laat zich bij voorkeur kalm en statig rijden, maar wanneer dat nodig is kan deze hybride machtige tussen-acceleraties neerzetten. Omdat de elektromotor zijn maximale koppel (650 Nm) al vanaf een toer per minuut afgeeft, kan de S500e ongekend giftig op het gaspedaal reageren!

Weggedrag

Alle techniek is er op gericht de bestuurder zo veel mogelijk te assisteren. De S-Klasse is daarom ontwapenend eenvoudig te rijden. Zelfs van de gigantische omvang (1 meter 90 breed, 5 meter 25 lang) is in de praktijk weinig te merken. Alleen op een rotonde moet iets ruimer gestuurd worden, maar verder rijdt de S-Klasse even gemakkelijk als een kleinere Mercedes-Benz.

Hét verschil met de overige modellen van Mercedes-Benz is, dat de S-Klasse een veel statiger karakter heeft. Terwijl de kleinere modellen met een druk op de knop sportief, neutraal of comfortabel zijn, biedt de S-Klasse de keuze tussen neutraal, comfortabel en nog comfortabeler. In alle gevallen is de wegligging uitstekend, maar deze dient vooral de veiligheid en niet de sportiviteit.

Auto met chauffeur

Immers, bij de S-Klasse draait het niet om de chauffeur, maar om de passagier. Wanneer wordt gekozen voor de S-Klasse met lange wielbasis, is de beenruimte achterin riant.

Tenslotte biedt de S-Klasse ook achterin geavanceerde techniek (massage-functie, multi-media systeem, vouwtafeltjes, actieve parfumeur) om maximale luxe te bieden. De prachtige materialen, de heerlijke stoelen en de wetenschap dat de techniek waakt over de veiligheid geven een bijna gelukzalig gevoel van rust en geborgenheid. Juist achterin overtuigt de S-Klasse daarom echt als het vlaggenschip van Mercedes-Benz.

Conclusie

De S-Klasse is het vlaggenschip van Mercedes-Benz. Dat betekent in de praktijk dat alle kennis en techniek die Mercedes-Benz in huis heeft, wordt gebundeld in dit model. Alhoewel niets fundamenteel nieuw is, zijn bestaande technieken wel zo ver doorontwikkeld dat de S-Klasse meer doet of hetzelfde makkelijker maakt.

Meest kenmerkend voor de nieuwe S-Klasse is "Intelligent Drive", waarmee de auto verder "meedenkt" met de bestuurder dan ooit tevoren. Zo kan de S-Klasse de geboden assistentie aanpassen aan de verkeerssituatie en zelfs andere voertuigen volgen. Rijden met de S-Klasse is daarmee eenvoudiger én veiliger geworden.

Daarnaast zijn alle bestaande kwaliteiten behouden en verbeterd. Zo is de nieuwe S-Klasse nog ruimer dan voorheen. Het onderstel biedt nog meer comfort, terwijl de wegligging nog beter is. Dankzij plug-in hybride techniek kan de S500e verpletterende prestaties leveren, terwijl net zo makkelijk geheel emissievrij kan worden gereden.