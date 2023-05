Traditie ontmoet innovatie

Bij BMW zijn modellen waarvan de naam begint met een "i" volledig elektrische auto's. Dat wil echter niet zeggen dat het unieke modellen zijn. De BMW i7 en 7-Serie staan op hetzelfde platform en zien er hetzelfde uit. Dat koetswerk heeft een uitgesproken lijnenspel, waardoor de auto tegelijk futuristisch en nobel oogt. De koplampen kunnen optioneel worden voorzien van "Iconic Glow kristalkoplampen" met Swarovski kristallen en fonkelen dan als diamanten.

De zevende generatie van de 7-Serie is niet leverbaar met standaard en lange wielbasis. Wat voorheen de lange wielbasis was, is nu standaard. Dat maakt duidelijk dat meer dan voorheen de nadruk ligt op de achterpassagiers. Bij de 7-Serie is het immers de passagier die de auto kiest en niet de chauffeur!

Achterin

En daarom is veel vernieuwing achterin te vinden. Alle portieren (en gordijnen) kunnen elektrisch worden geopend en gesloten. In de achterportieren zijn beeldschermpjes verwerkt waarmee de passagiers alle voor hen relevante instellingen kunnen aanpassen. Een beeldscherm in de armleuning is veel logischer dan achterop de voorstoelen omdat de hand er nu als vanzelf op valt. Bovendien heeft BMW iets veel beters gevonden dan beeldschermen aan de achterkant van de voorstoelen! Voortaan klapt een complete breedbeeld TV uit het plafond. Dankzij ingebouwde apps voor streamingdiensten kunnen daarop onderweg films worden gekeken (mits de dataverbinding snel genoeg is). Uiteraard wordt dat begeleid door de klanken van een 7.1 audiosysteem en "actuators" (trillende panelen) in de stoelen!

De ruimte achterin is riant, hetgeen niet meer dan logisch is bij een limousine uit het topsegment. De aankleding is ronduit weelderig.

Voorin

De aankleding voorin is zelfs meer dan weelderig. Het dashboard en de portieren van de testauto zijn voorzien van sierdelen in kristalpatroon met daar achter sfeerverlichting. Zelfs de knoppen van de stoelverstelling zijn in de stijl van Swarovski. De luidsprekers zijn verstopt achter roosters met diamantpatroon. Wat Autozine betreft is dit allemaal op het randje van kitsch, maar de Amerikaanse en Aziatische kopers zullen hiervan smullen.

Functioneel gezien volgt de 7-Serie hetzelfde concept als de meer zakelijke modellen van BMW. Een beeldscherm strekt zich uit van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard en hiermee worden de meeste functies bediend. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem draait op BMW's eigen bestuuringsysteem en voor de i7 is dit uitgebreid met functies voor elektrisch rijden alsmede voor het bedienen van de vele luxe voorzieningen. Juist omdat er zoveel functies beschikbaar zijn, is het handig dat het startscherm naar eigen inzicht is in te delen. De meest gebruikte functies zijn op die manier direct beschikbaar, zonder eerst door menu's te bladeren.

„In de sportstand is de i7 gretig snel en verandert deze statige limousine bijna in een speelbal van de elektromotoren“

Het audiosysteem is verzorgd door Bowers & Wilkins en klinkt uitstekend. Echter, het is net even minder helder en sprankelend dan in de BMW iX. Blijkbaar zijn de akoestiek en zitpositie in die grote SUV gunstiger dan in de i7.

Op het gebied van veiligheid zet BMW nieuwe stappen met "Assisted Drive". Dit doet precies wat de naam zegt: computer neemt het werk niet over, maar assisteert de bestuurder. Wanneer de bestuurder niets doet, neemt de computer het remmen, sturen en gas geven over. Zodra de chauffeur een subtiele hint geeft, doet de elektronica direct een stap terug. BMW blijft op deze manier ruim binnen alle wettelijke grenzen en biedt dankzij de welhaast perfecte harmonie tussen bestuurder en computer een van de fijnste "level 2" zelfrijdende functies van dit moment.

Weggedrag

Een BMW wordt gekocht om de rijeigenschappen, maar bij de i7 liggen de accenten anders dan bij andere BMW's. Met "My Modes" kan een karakter worden gekozen en dat heeft invloed op de prestaties, het onderstel, het stuurgedrag en zelfs de sfeerverlichting. Toch ligt de nadruk altijd op comfort, waarbij de i7 bijna lijkt te zweven boven het wegdek. Tegelijkertijd is duidelijk voelbaar dat dit een zeer grote en zware auto is. Waar dat in andere gevallen een nadeel zou zijn, maakt het de i7 alleen maar statiger.

Zelfs in de sportstand is de i7 zachter geveerd en is de besturing indirecter dan bij andere auto's in de standaard modus. Toch laat de i7 zich desnoods als een echte BMW door een bocht slaan en blijft daarbij net zo stabiel als de meer dynamische modellen. Bovendien maakt vierwielbesturing de i7 minstens zo wendbaar als de minder grote modellen. Het grote verschil is dat de i7 net zo veel kan, maar niet is gediend van spielerei. Dit is een limousine, geen sportwagen.

Elektrische auto

De i7 is een auto uit het topsegment en daarom bedoeld voor het afleggen van zeer lange afstanden. Daarom voorziet BMW in de krachtigste accu die in het platform kon worden gepast. Daarmee heeft de i7 in theorie een bereik van 625 km. Echter, tijdens deze test onder gematigde weersomstandigheden was dat slechts 475 km en dat is een ongebruikelijk groot verschil tussen theorie en praktijk. Het gemiddelde verbruik van 19.9 kWh per 100 is juist keurig voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

Want vermogen biedt de i7 volop! Vooralsnog staat er één motorvariant op de prijslijst en die is goed voor 544 pk / 754 Nm. In de normale rijmodus is de i7 stil (afhankelijk van het wegdek zijn alleen de banden hoorbaar) en vooral heel groots. De i7 zet zich altijd statig in beweging en snelheid maakt simpelweg geen indruk. Het maakt niet uit of er 30 of 130 km/u wordt gereden, de rust in de cabine blijft gelijk.

In de sportstand is de i7 gretig snel en verandert deze statige limousine bijna in een speelbal van de elektromotoren (vierwielaandrijving). Toch kan het nog gekker, want met de "boost" hendel achter het stuurwiel is tijdelijk extra vermogen beschikbaar. Dan levert de i7 de bijna kolderieke acceleraties die alleen zijn voorbehouden aan elektrische auto's. De honger naar asfalt lijkt dan onstilbaar en snelheid neemt dan zo rap toe, dat de bestuurder het nauwelijks in zich op kan nemen. De passagiers worden ondertussen diep in de stoelen gedrukt en deze limousines is heel even minder statig dan gebruikelijk.

Conclusie

Met de nieuwe 7-Serie laat BMW zien waartoe het in staat is. De innovaties zijn echter niet alleen gericht op het verfijnen van de rijeigenschappen. Meer dan ooit tevoren ligt de nadruk op de achterpassagiers. Zij genieten van meer comfort en meer luxe dan voorheen.

Tevens is merkbaar dat de zevende generatie van de 7-Serie meer is gericht op de Amerikaanse en Aziatische markt. Wat voorheen als lange wielbasis gold is nu standaard. Zowel het exterieur als interieur hebben zo'n geforceerd chique uitstraling met kwistig gebruik van kristal, dat de 7-Serie in Europa als kitsch zal worden ervaren.

De belangrijkste vraag is echter: is de i7 beter dan de reguliere uitvoeringen van de 7-Serie? Ja, zonder twijfel. Hoe goed verbrandingsmotoren ook worden verfijnd en geïsoleerd, een elektromotor is van nature sterker, stiller en trillingsvrij. Omdat de i7 een grote actieradius heeft en snel kan opladen, biedt elektrische aandrijving in de praktijk alleen voordelen en geen nadelen. Traditie en innovatie gaan daarom perfect samen in de i7.