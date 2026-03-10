Renault kondigt 12 nieuwe modellen aan

In de C- en D-segmenten, die momenteel goed zijn voor 30% van de verkopen, bereidt Renault een tweede golf modellen voor. Het gaat om een nieuwe generatie elektrische en hybride auto's. De ambitie is om een continue stroom innovaties met toegevoegde waarde op de markt te brengen, terwijl tegelijkertijd de betaalbaarheid wordt verbeterd.

Elektrificatie

De hybride aandrijflijn blijft een belangrijke pijler van het modellengamma in Europa. Renault heeft bevestigd dat het aanbod van full hybrid E-Tech-modellen in Europa ook na 2030 behouden blijft. Voor veel klanten vormt dit de eerste stap in de overgang naar een volledig elektrische auto. Het merk zal de inzet van deze technologie ook buiten Europa versnellen om in verschillende regio's wereldwijd een alternatief te bieden voor dieselmotoren. Sommige modellen worden daarom aangeboden met een elektrische aandrijflijn, naast hybride en brandstofmotorvarianten.

Volledig elektrische auto's blijven bovendien centraal staan in de strategie van Renault. De volgende generatie auto's in de C- en D-segmenten wordt ontwikkeld op het nieuwe elektrische platform RGEV medium 2.0. Dit platform is ontworpen voor de Europese markt en biedt een grotere actieradius, een 800-voltarchitectuur voor snel laden, geavanceerde technologieën en een geoptimaliseerde efficiëntie. De modulaire architectuur is ontwikkeld voor de segmenten B+ tot en met D en kan verschillende carrosserievarianten ondersteunen. Het platform wordt in drie configuraties toegepast: volledig elektrisch met een actieradius tot 750 km (WLTP), een elektrische 4x4-variant met een trekvermogen tot 2 ton, en een elektrische aandrijflijn met range extender die de totale actieradius vergroot tot 1.400 km.

Voor bedrijfswagens versnelt Renault eveneens de elektrificatie, met de Trafic Van E-Tech electric. Dit is tevens het eerste software-defined vehicle (SDV) van het merk en introduceert een 800-voltarchitectuur voor snelladen, met een actieradius tot 450 km.

Renault R-Space Lab

Op basis van het werk van Garage Futurama, het innovatielaboratorium dat door Renault Group is opgezet voor het verkennen en voorbereiden van intelligente voertuigen voor 2030 en daarna, sluit de R-Space Lab volledig aan bij deze benadering. Technologieën en interieurruimte kunnen daarin worden aangepast aan het beoogde gebruik. Zonder een voorbode te zijn van een toekomstig productiemodel, illustreert de R-Space Lab de geest en het DNA van Renault.

Het gebogen openR panoramascherm beslaat de volledige breedte van het dashboard en toont informatie op het gebied van snelheid, ADAS en multimedia. De belangrijkste functies worden net zo bediend als op een smartphone via het centrale touchscreen. Het compacte stuurwiel vergroot het zicht van de bestuurder en verhoogt het rijcomfort dankzij steer-by-wire-technologie.

De R-Space Lab is 4,5 meter lang en 1,5 meter hoog. Het model combineert vloeiende lijnen met een royale binnenruimte. Het openR panoramascherm creëert extra ruimte voorin. Om ook meer ruimte te creëren bij het dashboard zijn de front- en gordijnairbags aan de passagierszijde in de stoel geïntegreerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor multifunctioneel dashboardkastje om bijvoorbeeld een tablet of tas in op te bergen. Het kan ook uitklappen voor extra ruimte om de benen te strekken. Ook kan de passagiersstoel naar achteren schuiven tot aan de tweede zitrij, voor interactie met een passagiers achterin of een kind in een kinderzitje.

De drie individuele achterstoelen van dezelfde breedte hebben licht naar achteren verstelde rugleuningen voor verhoogd passagierscomfort. De neerklapbare rugleuningen en opklapbare zittingen werken samen met de vlakke vloer om een volledig modulair interieur te creëren en zelfs voldoende bagageruimte voor bijvoorbeeld een fiets. Wanneer de zittingen omhoog zijn geklapt, is de ruimte achterin geoptimaliseerd voor het vervoeren van grote voorwerpen of een huisdier. Om het in- en uitladen nog gemakkelijker te maken, openen de achterportieren in een hoek van 90 graden.

Internationaal

Naast de acht nieuwe modellen die buiten Europa zijn gepland - waarvan er vijf al bekend zijn (Kardian, Duster, Grand Koleos, Boreal en Filante) - wil Renault zijn internationale groei versnellen met de introductie van veertien nieuwe modellen tot 2030.

Renault zal in de eerste plaats vertrouwen op zijn hubs in Latijns-Amerika, Zuid-Korea en India, waar het merk al een sterke industriële en commerciële aanwezigheid heeft. Samen vertegenwoordigen deze markten een potentieel dat vergelijkbaar is met dat van Europa.

Via gedeelde platforms, strategische partnerschappen die zijn afgestemd op elke markt en flexibele lokale organisaties blijft Renault wereldwijde modellen ontwikkelen, terwijl die tegelijkertijd worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke markt. Zo gebruikt het merk het GEA-platform (Geely Electric Architecture) met meerdere aandrijfopties om het modellengamma uit te breiden met auto's met nul- en lage emissies, via zijn fabrieken in Brazilië en Zuid-Korea.

India vormt een van de belangrijkste pijlers van dit plan. Het is een van de snelst groeiende automarkten ter wereld, gedreven door elektrificatie en de sterke vraag naar SUV's. Renault is al vijftien jaar aanwezig in India en maakt gebruik van zijn diepgaande kennis van de markt en een volledig geïntegreerd lokaal ecosysteem. India wordt daarmee een wereldwijde productie- en toeleveringshub voor het merk, dat zowel de binnenlandse markt als vele andere landen bedient. Tussen nu en 2030 worden vier nieuwe modellen in India ontwikkeld en geassembleerd, waaronder volledig elektrische en full hybrid auto's.

Renault Bridger Concept

De Bridger Concept show car benadrukt het voortdurende internationale offensief van Renault. Deze SUV van minder dan vier meter lang is klaar om een nieuwe standaard te zetten voor stedelijke mobiliteit en nieuwe klanten aan te spreken in het B-segment.

De robuuste en zelfverzekerde styling komt onder meer tot uiting in de grote bodemvrijheid van 200 mm. Op zijn 18-inch wielen staat Bridger Concept stevig op de weg en heeft het model de uitstraling van een stedelijke avonturier.

De kubistische lijnen van de voorzijde lijken als het ware te zijn gebeeldhouwd. De strakke en doelbewuste vormen geven de auto karakter, detail en een zekere elegantie. De gespannen en gecontroleerde carrosserielijnen lopen door tot in de koplampen, die zich aan weerszijden van de grille uitstrekken. Aan de achterzijde benadrukt het reservewiel op de achterklep het avontuurlijke karakter van Bridger Concept. Het onderstreept de ambitie om de stad achter zich te laten en nieuwe gebieden te verkennen. De wielkasten, de Renault-naam in letters op de grille en de carrosseriekleur beige dune satin zorgen voor een subtiel contrast dat het robuuste karakter van de auto in balans brengt met lichte en verfijnde accenten.

Bridger Concept is de voorbode van een eerste model dat in minder dan twee jaar in India wordt ontwikkeld, in lijn met de nieuwe standaarden van Renault Group. Het model is gebaseerd op het modulaire platform van Renault Group, RGMP small (de nieuwe naam). Afhankelijk van de markt wordt het model leverbaar met een brandstofmotor, hybride aandrijflijn of elektrische aandrijflijn. De introductie staat gepland voor eind 2027, te beginnen in India, gevolgd door een geleidelijke uitrol naar andere internationale markten.