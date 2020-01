Vandebron biedt kaart met laadprijzen

7 januari 2020 | Vandebron lanceert een nieuw type kaart dat een overzicht biedt van alle publieke laadpalen in Nederland. De laadpalenkaart toont consumenten niet alleen de locatie, het vermogen en de beschikbaarheid van openbare laadpunten, maar ook de beschikbare prijzen voor laden. Met het platform wil Vandebron prijstransparantie in de EV-markt stimuleren. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met Eco-Movement en is vanaf vandaag te gebruiken.

Hoewel de markt vooralsnog gedreven wordt door zakelijk gebruik zal een groeiende groep particulieren elektrisch gaan rijden. Naar verwachting ligt het aantal Nederlandse elektrisch rijders in 2030 op zo'n 1,5 miljoen. Die toename vraagt volgens Vandebron nu reeds om meer openheid over laadkosten. "Bij een tankstation weet je direct wat je betaalt, maar bij elektrisch laden staan de prijzen nergens op voorhand vermeld", stelt Matthijs Guichelaar, CEO bij Vandebron. "Einde maand krijgt men een factuur en worden laadkosten pas inzichtelijk. Wellicht geen probleem voor zakelijk rijders, maar voor de snelgroeiende groep particulieren is dit onnodig vaag." Het bedrijf pleit daarom voor volledige prijstransparantie. "De elektrische markt wordt nu te vrij gelaten in tariefbepaling en de communicatie over kosten richting klanten. Elektrisch rijders moeten gemakkelijker weten wat ze nou precies betalen voor een laadsessie. Daarom bieden wij heldere tarieven en willen we transparantie vanuit alle partijen aanjagen."

Helderheid over laadtarieven vanuit alle marktpartijen is een belangrijke succesfactor voor de grootschalige uitrol van meer elektrisch rijden. "De prijs voor een laadsessie is een soort stapeling van verschillende kosten", aldus Guichelaar. "Je betaalt een kWh-prijs en kosten voor je laadpas, met soms nog een uurprijs of starttarief erbovenop. Het kan dus zijn dat je bij de ene laadpaal een hoger tarief betaalt dan bij een ander een paar honderd meter verder." Per laadbeurt kan het flink schelen, maar klanten kunnen hier vaak geen rekening mee houden. De meeste partijen delen namelijk pas achteraf de laadkosten met andere laadpasaanbieders, die daardoor beperkt worden in hun mogelijkheid tarieven te delen met klanten. "Dit terwijl het mogelijk is laadkosten direct openbaar te maken."

De laadpalenkaart is onderdeel van de website van Vandebron. Deze is zodoende vindbaar voor klanten, maar nadrukkelijk bedoeld voor alle Nederlandse elektrische rijders. Via de zoekfunctie kan tot op adresniveau naar laadpalen worden gezocht. Hierbij kan gefilterd worden op beschikbaarheid, type connector en minimum vermogen. Op dit moment biedt de kaart inzicht in de live prijzen van nog maar 6 van de ongeveer 25 Nederlandse laadpaalexploitanten. Van de grote partijen is er slechts één die haar live prijzen deelt. Het is nog niet mogelijk om alleen palen te laten zien die live prijzen delen; gebruikers kunnen in hun buurt of straat per paal bekijken of deze prijsinformatie verschaft. Uiteindelijk is de wens om Vandebron-klanten en andere elektrische rijders prijsinformatie voor alle publieke laadpalen te bieden.