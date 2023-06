TotalEnergies en H2point openen waterstoftankstation

Het nieuwe publiek toegankelijke waterstoftankstation bevindt zich aan de Aanwas, bij afrit 20 van de A7 in Roosendaal. Het levert waterstof (H2) met een druk van 700 bar, geschikt voor personenauto's en andere lichte voertuigen, en 350 bar, voornamelijk gebruikt voor zware voertuigen zoals bussen en vrachtwagens. Verder heeft het station vier 300 kW oplaadpunten voor snelladen van elektrische vrachtwagens en personenauto's.

Het waterstoftankstation in Roosendaal is het resultaat van een samenwerking tussen TotalEnergies in Nederland en H2point en maakt deel uit van het netwerk van waterstoftankstations dat TotalEnergies momenteel ontwikkelt in Europa. Het is ook de planning dat dit station deel uit gaat maken van de aangekondigde joint venture met Air Liquide, die tot doel heeft om in de komende jaren meer dan 100 waterstofstations voor zware voertuigen te realiseren op belangrijke Europese wegen; voornamelijk in Frankrijk, de Benelux en Duitsland.

Het nieuwe waterstoftankstation is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Er is gebruik gemaakt van een financiële stimuleringsbijdrage uit de DKTI-regeling, waarmee de Nederlandse overheid projecten in duurzame mobiliteit ondersteunt, waaronder de bouw van waterstoftankstations. Daarnaast is er Europese financiering verkregen vanuit BENEFIC, een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor vervoer.

Robert Joore, Managing Director van TotalEnergies Marketing Nederland: "De opening van het waterstoftankstation te Roosendaal in samenwerking met H2point past in de ambitie van TotalEnergies om in 2050 volledig CO2-neutraal te opereren, samen met de samenleving. Het is het vijfde H2 station van TotalEnergies in Nederland, naast Arnhem, Delfzijl (bussen), Breda en Veldhoven."

Antoine Tournand, Vice President Hydrogen van TotalEnergies Marketing & Services: "Voor internationale langeafstandstransporten en zware toepassingen heeft waterstof door het intensieve gebruik het grootste concurrentievoordeel. Het maakt snel tanken mogelijk, vergelijkbaar met diesel, en het geeft een lange autonomie, tot 1.000 km. Het nieuwe TotalEnergies H2 tankstation in Roosendaal is het eerste dat speciaal is ontworpen en gebouwd om aan de laatste ontwikkelingen en klantverwachtingen op het gebied van H2 technologie te voldoen. De opening van vandaag is een belangrijke stap naar ons doel om bij te dragen aan een duurzamere en koolstofvrije toekomst voor de transportsector."

Paul Smits, Directeur van H2point: "Met de realisatie van dit waterstoftankstation in Roosendaal is West-Brabant, de 'logistieke hotspot van Nederland', klaar voor de toekomst. Het station draagt bij aan de transitie naar duurzame waterstofmobiliteit en het streven van H2point naar een landelijk dekkend netwerk van waterstofstations. Met dank aan onze subsidiepartners RVO voor de financiële steun vanuit de DKTI-transport regeling en die van de Europese Unie vanuit BENEFIC en het Connecting Europe Facility programma (CEF)."