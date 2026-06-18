Stellantis Pro One introduceert Smart Compact Van

De Smart Compact Van is specifiek ontwikkeld voor professionals die dagelijks afhankelijk zijn van hun voertuig. Uit analyses van Stellantis blijkt dat ongeveer 40% van de klanten geen behoefte heeft aan een configuratie met drie zitplaatsen. Daarnaast rijden professionele bestuurders ongeveer 80% van hun werktijd alleen.

De Smart Compact Van behoudt dezelfde basisarchitectuur als de bestaande modellen, maar onderscheidt zich door een robuuste voorbumper die extra bescherming biedt en zorgt voor een krachtige familie-uitstraling. Ook het interieur is volledig vernieuwd. De deurpanelen en het dashboard zijn opnieuw ontworpen om de beschikbare ruimte optimaal te benutten en de ergonomie te verbeteren.

Flexiseat

Een belangrijke innovatie is de standaard aanwezige Flexiseat. Deze modulaire passagiersstoel kan worden neergeklapt om het laadvolume met 0,5 m3 te vergroten. De Flexiseat kan worden uitgebreid met de optionele Modutable. Hiermee ontstaat een praktisch werkoppervlak voor een mobiel kantoor of een tafel voor een pauzemoment. Deze voorziening kan op elk moment tijdens de levenscyclus van het voertuig worden toegevoegd.

Naast de Flexiseat beschikt de Smart Compact Van over diverse praktische innovaties: Moduconsole: een direct uitneembare middenconsole met bekerhouder en afsluitbare opbergruimte voor onder meer gereedschap, documenten, smartphone, tablet en oplader. Dashbox: een dashboard met twee afsluitbare opbergvakken en een bekerhouder. Drive Drawer: een opberglade onder de stoel voor bijvoorbeeld een laptop, tablet of notitieboeken. Moduwork: een configuratie met een derde zitplaats in het midden, geschikt voor maximaal drie inzittenden. Wanneer deze zitplaats niet nodig is, kan deze worden gebruikt als afsluitbare opbergruimte, in combinatie met een neerklapbare tafel of voor het vervoeren van lange voorwerpen.

De buitenafmetingen en interieurruimte blijven ongewijzigd. Er zijn twee lengtematen beschikbaar. De laadcapaciteit varieert van 750 kilogram tot 1 ton. Het laadvolume bedraagt tussen 3,3 en 4,4 m3. Ook bij de keuze van de aandrijflijnen stond klantfeedback centraal. Stellantis kiest voor een multi-energiestrategie die de overstap naar elektrificatie ondersteunt en tegelijkertijd toegankelijk blijft voor een brede doelgroep.

Het aanbod omvat:

Nieuwe volledig elektrische aandrijflijn met een actieradius tot 270 kilometer, een van de beste waarden binnen het Stellantis Pro One-gamma.

Twee dieselmotoren in combinatie met een handgeschakelde transmissie.

Eén benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde transmissie.

Nieuwe mild-hybride uitvoering die vanaf 2027 beschikbaar komt.

Vier merken, één oplossing

De Smart Compact Van wordt aangeboden onder vier Stellantis Pro One-merken, elk met een eigen positionering:

Citroën Berlingo FIRST: een comfortabele en toegankelijke bedrijfswagen met nadruk op gebruiksgemak en praktische inzetbaarheid.

Fiat Doblò EASYPRO: een rationele bedrijfswagen die maximale waarde biedt voor professionele gebruikers.

Opel Combo START: een robuuste en betrouwbare partner voor dagelijks gebruik.

Peugeot Partner ACTIVE: een wendbaar en professioneel werkpaard dat efficiëntie combineert met een onderscheidend design.

Start verkoop

De orderboeken van de nieuwe Smart Compact Van modelreeks openen in september 2026. De marktintroductie staat gepland voor november 2026.