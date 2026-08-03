Hyundai vernieuwt IONIQ 6

De vernieuwde Hyundai IONIQ 6 behoudt zijn karakteristieke silhouet, maar oogt dankzij een volledig hertekende voor- en achterzijde moderner en eleganter. De vernieuwde bumperpartijen, slankere verlichting en nieuwe 18- en 20-inch lichtmetalen velgen versterken het uiterlijk. Aan de achterzijde is de opvallende dubbele spoiler vervangen door een subtiel geïntegreerde ducktail-spoiler.

Mede dankzij zijn gestroomlijnde design en daardoor lage luchtweerstandscoëfficiënt is de IONIQ 6 een van de meest energiezuinige elektrische auto's in zijn soort. De actieradius van 680 kilometer (WLTP) wordt mede mogelijk gemaakt door het speciale platform waarop de IONIQ 6 is gebouwd. Dit Electric Global Modular Platform (E-GMP) maakt bovendien opladen met zowel 400- als 800-voltinstallaties mogelijk, waarbij laden met 800 volt standaard is.

Moderner interieur

Ook het interieur is grondig vernieuwd. Hyundai introduceert bovendien de nieuwste Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), waarmee de bediening van diverse functies sneller verloopt. Dankzij Over-The-Air (OTA) software-updates blijft niet alleen het infotainmentsysteem, maar ook de voertuigsoftware altijd actueel. De middenconsole is opnieuw vormgegeven met fysieke bediening voor stoelverwarming en stoelventilatie. De nieuwe USB-C-aansluitingen hebben een laadvermogen tot 100 watt. Verder beschikt hij nu over draadloze Apple CarPlay & Android Auto, een Smart Regenerative System 3.0, Hyundai Digital Key 2.0, verbeterde Matrix LED-verlichting met twaalf afzonderlijk aangestuurde segmenten en Highway Driving Assist II (HDA2) met Hands-on Detection.

Uitrustingsniveaus

De vernieuwde IONIQ 6 is leverbaar in drie uitvoeringen. Dat zijn de Pure Edition, de N Line Business en de Prime Business.

IONIQ 6 Pure Edition

De Pure Edition-uitvoering vormt de instapversie en is standaard uitgerust met onder meer:

18-inch lichtmetalen velgen met Hankook-banden

Volledig digitaal instrumentenpaneel van 12,3 inch

12,3-inch Multimediascherm met navigatie, DAB+, Hyundai Bluelink LITE met smartphone-app

Over-The-Air (OTA) software-updates (service- en voertuigupdates)

Draadloze Apple CarPlay & Android Auto

Smart Cruise Control (SSC 2) met Stop & Go

Highway Driving Assist (HDA)

Vehicle-to-Load (V2L) - aansluiting in interieur

Batterijverwarming en pre-conditioning

IONIQ 6 N-Line Business

De uitvoering N-Line Business valt op door een sportiever uiterlijk. Bovenop de Pure Edition biedt deze uitvoering onder meer:

84 kWh-batterij

20-inch lichtmetalen 'N Line' velgen

N Line exterieur

LED-projectiekoplampen met automatisch grootlicht (IFS)

Stuurwielverwarming

Stoelen voor en achter elektrisch verwarmbaar

Draadloze telefoonlader

Highway Driving Assist II (HDA2) met assistentie bij rijstrookwissel

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Warmtepomp

IONIQ 6 Prime Business

De topuitvoering Prime Business biedt ten opzichte van de N Line Business onder meer:

Stoelen vóór geventileerd, elektrisch verstelbaar, met ontspanningsfunctie en geheugenfunctie bestuurderstoel

Stoelbekleding leder

Bose Premium-audiosysteem met 7 luidsprekers en subwoofer

Head-up Display (HUD)

Hyundai Digital Key 2.0

Blind-Spot View Monitor (BVM)

Surround View Monitor (SVM) - 360 graden camera

Remote Smart Parking Assist 2, inparkeren via Smart Key

Vehicle-to-Load (V2L) - 230V-aansluiting in exterieur

Opties en pakketten

Hyundai biedt verschillende mogelijkheden om de vernieuwde IONIQ 6 verder naar wens samen te stellen. Voor de Pure Edition is optioneel een Comfort Pack beschikbaar (€ 500), met verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. Voor de N Line Business en Prime Business is een Sky glazen schuif-/kanteldak leverbaar (€ 795). Bij de Prime Business kan bovendien zonder meerprijs worden gekozen voor 18-inch lichtmetalen velgen, waarmee de grote actieradius van wel 680 kilometer (WLTP) wordt gerealiseerd.

Vanafprijzen Hyundai IONIQ 6 voor modeljaar 2026: