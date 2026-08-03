Geely prijst E2

Bij de marktintroductie in september 2026 is de Geely E2 verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus: de Geely E2 Pro, Max en de complete Ultra. De auto's behoren met een gewicht van 1.290 kg (Pro) tot 1.365 kg (Max, Ultra) tot de lichtere modellen in hun klasse. Met een kofferbak heeft een inhoud van 375 liter. Daarnaast is er een frunk van 70 liter. De vijfzitters zijn standaard voorzien van stoelverwarming en het zogenaamde Flyme Auto-cockpitsysteem met als middelpunt het multimediascherm van 14,6 inch. De modellen beschikken over zeven airbags, ADAS-rijhulpsystemen, multi-link achterwielophanging en achterwielaandrijving.

Ook beschikken de auto's over alle wettelijk verplichte aan veiligheidsfuncties, waaronder een rijcamera, drie parkeerradars en vijf millimetergolfradars. De Ultra is uitgerust met een 360 graden-camera geeft de bestuurder een volledig overzicht rondom en onder de auto met een druk op de knop.

De Pro behaalt met een 35 kWh-accu een actieradius van 252 km (WLTP). Wie verder wil, kiest de Max of Ultra: de accu van 47 kWh haalt 345 km op één lading. De Geely E2 kan vanaf 3 augustus vooruitbesteld worden met een tijdelijke prijs van €20.990 dankzij een early bird-actie van € 2.000,-. De eerste voertuigen worden verwacht bij de erkende Geely-dealers vanaf september 2026.