Stellantis introduceert waterstof bedrijfswagens

Om CO2-emissies te reduceren en te voldoen aan de uiteenlopende vervoersbehoeften van ondernemingen zet Stellantis niet alleen in op batterij-elektrische aandrijving, maar ook op waterstof-elektrische aandrijving met een brandstofcel. Voor grotere bedrijfsvoertuigen zijn er voordelen op het vlak van actieradius, met behoud van volledige laadcapaciteit.

Voordelen waterstof voor ondernemers:

Emissievrij rijden: niet alleen in steden - waar emissievrij rijden steeds belangrijker wordt - maar ook op langere afstanden. Daarbij blijven de belangrijke kenmerken van een bedrijfswagen intact, zoals de capaciteit om grote en zware voorwerpen te vervoeren.

Voor bedrijfswagenklanten die dagelijks meer dan 300 kilometer rijden en dus een grotere actieradius nodig hebben, biedt waterstof-elektrische aandrijving meer laadvermogen ten opzichte dan batterij-elektrische bedrijfswagens.

Waterstof tanken in drie minuten én emissievrij elektrisch rijden (indien tankstation voldoende druk kan opbouwen)

De brandstoftechnologie van Stellantis die wordt toegepast in de lichte bedrijfswagens, combineert een brandstofcel met batterij-elektrische aandrijftechnologie:

De aandrijflijn met een brandstofcel, elektromotor en een compacte batterij combineert de voordelen van waterstof- en batterijtechnologie. De brandstofcel zet waterstof om in elektrische energie (en waterdamp) om de elektromotor te voeden, terwijl de batterij extra energie kan leveren voor dynamische prestaties.

Alle componenten van de aandrijflijn zijn ondergebracht buiten de laadruimte en geïntegreerd in het bestaande elektrische platform. Dat zorgt voor synergie en toepassing van bestaande componenten.

De keuze van Stellantis voor de bestaande batterij-elektrische bedrijfswagens als basis - de Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e en Peugeot e-Expert - maakt een snelle integratie in het bestaande productieproces mogelijk.

Voor de ontwikkeling van de brandstofcel en de opslag van waterstof in de auto werkt Stellantis samen met FORVIA (Faurecia) en Symbio - bedrijven die ieder op hun gebied de beste technologieën hebben ontwikkeld. Stellantis heeft de waterstof- en brandstoftechnologie ontwikkeld in het Hydrogen Fuel Cell R&D Center in het Duitse Rüsselsheim, met financiële ondersteuning van het Duitse ministerie van Transport.

Waterstof-ecosysteem

Waterstof speelt inmiddels een belangrijke rol bij veel nieuwe internationale projecten. De Europese Clean Hydrogen Alliance, waarvan Stellantis onderdeel is, kondigde vorig jaar investeringen aan ter waarde van circa 60 miljard euro in de ontwikkeling van een waterstof-ecosysteem. Het aantal waterstoftankstations in Europa moet groeien naar 2.500 in 2030 en 10.000 in 2055, wanneer naar verwachting zo'n 450.000 lichte bedrijfswagens en 10.000 vrachtwagens in Europa op waterstof rijden. Op basis van de Europese regeling voor infrastructuur van alternatieve brandstoffen (die onderdeel is van de Europese Green Deal en het 'Fit for 55'-pakket maatregelen) komen er verplichte doelen voor alle 27 EU-lidstaten, onder meer dat langs snelwegen om de 100 à 150 kilometer een waterstoftankstation moet komen.

Stellantis zal de waterstof-elektrische versies Citroën Jumpy, Peugeot Expert en Opel Vivaro vanaf 2024 produceren op dezelfde productielijn als de andere motorvarianten, in de fabriek in Hordain in het noorden van Frankrijk. Het doel is om daar circa 5.000 waterstof-elektrische bedrijfswagens per jaar te produceren. Tot die tijd worden de voertuigen geproduceerd in Rüsselsheim, Duitsland.

Stellantis elektrificeert

Stellantis startte in 2020 met de elektrificatie van de Citroën Jumpy, Opel Vivaro en Peugeot Expert, die gebouwd zijn op het eK0-platform. Daarna verschenen de geëlektrificeerde versies van de grotere bedrijfswagens op het X250-platform: de Fiat e-Ducato, Peugeot e-Boxer, Citroën e-Jumper en Opel Movano-e). Vervolgens verschenen eind 2021 de geëlektrificeerde versies van de compacte bedrijfswagens Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e en Peugeot e-Partner, evenals de kleine Citroën My Ami Cargo en Opel Rocks-e Kargo voor last-mile delivery in binnenstedelijk gebied. Deze modellen voldoen samen aan de behoeften van zo'n 44% van de klanten, die dagelijks minder dan 300 kilometer afleggen.