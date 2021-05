Stellantis herziet dealernetwerk

19 mei 2021 | De veranderingen op het gebied van milieu en regelgeving zijn van invloed op het distributiemodel van de auto-industrie, waarbij de modellen van de merken richting elektrificatie worden geleid. Omni-kanalen, waaronder online verkooptrajecten, hebben de aankoop- en consumptiepatronen van klanten veranderd en de komende BER (EU-groepsvrijstellingsverordeningen), die in2023 in werking treedt, leidt waarschijnlijk tot het aanpassen van de huidige distributiecontracten en -standaarden.

Bovendien is het de verwachting dat 98% van de Stellantis-modellen in Europa tegen 2025 geëlektrificeerd is, en 100% tegen 2030. Tegen 2025 zal 35% van de Stellantis-verkoop bestaan uit LEV's (Low Emission Vehicles), oplopend tot 70% tegen 2030. Vanaf 2023 zal dit proces flink versnellen en Stellantis streeft ernaar om voorop te lopen in deze transitie door zijn netwerk ruim op tijd klaar testomen.

De visie van Stellantis (Citroen, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep) is het bevorderen van een duurzaam distributiemodel. Dit door te vertrouwen op een concurrerend, efficiënt en geoptimaliseerd multi-branding distributienetwerk dat de Stellantis-merken lokaal vertegenwoordigt en de ontwikkeling van verkoop- en aftersalesactiviteiten garandeert, met een focus op klanttevredenheid op het hoogste niveau.

In dit kader worden alle verkoop- en servicedistributieovereenkomsten van alle Stellantis-merken beëindigd, met een opzegtermijn van twee jaar. Kort daarna wordt het nieuwe distributienetwerk geselecteerd op basis van de belangrijkste objectieve factoren en criteria. Tevens worden vertegenwoordigers van dealers uitgenodigd voor meetings over de ontwikkeling van de toekomstige distributieplannen en strategie van Stellantis, die de weg zullen effenen voor het nieuwe distributieschema van Stellantis, rekening houdend met het BER-raamwerk vanaf juni 2023.

Alle betrokken stakeholders profiteren van deze veranderingen: klanten, het distributienetwerk en Stellantis. Klanten profiteren van een multi-brand en multi-channel benadering met een breder scalaaan diensten. Het nieuwe en efficiënte bedrijfsmodel van de dealers en de Stellantis-merken richt zich op het creëren van synergie, het optimaliseren van distributiekosten, het verhogen van de klanttevredenheid en het bieden van extra duurzame, zakelijke kansen, waaronder een breder scala aan diensten, productlijnen, financierings- en mobiliteitsoplossingen.

Met een nieuw distributiemodel wil Stellantis een efficiënter en duurzamer ecosysteem creëren dat kan inspelen op de evolutie van de automobielsector.

Bentley viert 75 jaar productie in Crewe

21 mei 2021

Ford introduceert F-150 Lightning

20 mei 2021

Jaguar E-PACE als R-Dynamic Black Edit

19 mei 2021

Opel bouwt elektrische Manta

19 mei 2021