Sony introduceert prototype VISION-S 02

7 januari 2022 | Op CES 2020 heeft Sony "VISION-S" aangekondigd. Het doel van VISION-S is om bij te dragen aan de evolutie van mobiliteit. Sony onthulde tevens een prototype van een voertuig op zijn stand. Om dit concept te demonstreren is het bedrijf in het najaar van 2020 gestart met testen op de openbare weg in Europa.

Dit voorjaar zal Sony Mobility Inc. opgericht worden om de EV-markt verder te verkennen en optimaal Sony's AI-en robottechnologie in te zetten. Sony is een creatief entertainmentbedrijf met technologie als basis en met als doel de wereld te vullen met emotie, door de kracht van creativiteit en technologie.

Het systeem van VISION-S 02 ondersteunt veilig rijden door de omgeving realtime te herkennen en te analyseren. Rondom dit voertuig zijn sensoren geïnstalleerd. Deze CMOS-beeldsensoren bieden een hoge lichtgevoeligheid, hoge resolutie en een groot dynamisch bereik. Het voertuig is tevens uitgerust met LiDAR-sensoren om de omgeving driedimensionaal te detecteren.

Het systeem is verbonden met de bestuurder via de Human Machine Interface (HMI-systeem) van het voertuig. Hierdoor kan de bestuurder de omgeving nauwkeurig beoordelen en anticiperen. Time-of-Flight (ToF)-sensoren worden gebruikt om de veiligheid van de bestuurder en de passagiers te bewaken. Dit biedt tevens ondersteuning voor intuïtieve handgebaren en spraakopdrachten om de auto-interface te bedienen.

Sony maakt voor VISION-S 02 gebruik van haar eigen in-house technologieën en kennis over communicatietechnologie en beveiliging. Zo is bediening van het voertuig op afstand mogelijk als eerste stap naar een toekomst van autonoom rijden. Om dit te demonstreren voert Sony in Duitsland rij-experimenten die vanuit Japan gecoördineerd worden. Samen met partners wordt samengewerkt om het voertuig zo efficiënt en veilig mogelijk te besturen met zeer nauwkeurige controle en monitoring. Dit via een innovatief telematicasysteem. Dankzij 5G-communcatie en cloudservice kunnen voertuiginstellingen, sleutelvergrendelingen en gebruiksinstellingen worden gesynchroniseerd. Updates worden via over-the-air (OTA) in het voertuig uitgevoerd.

De VISION-S 02 voertuigen zitten vol entertainment. De luidsprekers in de stoelen met 360 Reality Audio bieden een driedimensionaal geluidsveld voor een meeslepende muziekervaring. Deze technologie maakt het mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek van de audiobron worden meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt alsof men midden in de actie zit.

Tevens is "BRAVIA CORE for VISION-S" videoservice beschikbaar voor VISION-S 02 voertuigen. Deze content service is ontwikkeld in samenwerking met Sony Pictures Entertainment (SPE). Entertainment en technologie komen hier samen voor een unieke Sony ervaring. Alle nieuwe BRAVIA XR modellen zijn uitgerust met BRAVIA CORE, zodat entertainmentfans kunnen genieten van de nieuwste SPE Premium titels en klassiekers, evenals de grootste IMAX Enhanced collectie. BRAVIA CORE is de eerste content service met Pure Stream technologie voor een vrijwel lossless, UHD BD-equivalente kwaliteit met streamingsnelheden tot 80 Mbps. De "BRAVIA CORE for VISION-S" biedt gedeelde of individuele videoweergave op het panoramische scherm vooraan en individuele displays op de achterbank. Verder zijn de gamemogelijkheden uitgebreid voor VISION-S 02. Naast het spelen van de streaming-games via de cloud is het mogelijk om PlayStation-games te spelen worden via een externe verbinding met de console thuis.

