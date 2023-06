Rimac werkt samen met Pon

Pon werd opgericht in 1898 en is sinds 1949 actief in de autobranche. Het Nederlandse familiebedrijf heeft meer dan 16.000 werknemers in dienst en is actief in meer dan 65 landen. De toevoeging van het merk Rimac aan het portfolio met merken als Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini en Bugatti is dan ook een logische stap. Rimac Rotterdam zal zich vestigen in het onlangs geopende CarPort Rotterdam, waar ook de andere merken van Pon Luxury & Performance Cars zijn ondergebracht.

"We zijn verheugd om met Pon Luxury & Performance Cars samen te werken en onze activiteiten in Europa en de Nederlandse markt uit te breiden", aldus Hendrik Malinowski, Managing Director van Bugatti Rimac. "Pon is een bedrijf dat onze passie voor innovatie, prestaties en duurzaamheid deelt, met een ongeëvenaard netwerk en uitgebreide ervaring in de autobranche", vervolgt Malinowski. "Dit is voor ons een waardevol partnerschap om te kunnen groeien op de Nederlandse markt en ook ver daarbuiten."

"Met Rimac voegen we het absolute hoogtepunt van elektrische performance toe aan ons portfolio van exclusieve merken in Nederland. We zijn er trots op dat we onderdeel zijn van een stuk autogeschiedenis in wording, door samen met Mate Rimac en zijn team te bouwen aan de reputatie van een volledig elektrische hypercar die zijn gelijke niet kent", aldus Anouk van Houwelingen van Splunteren, General Manager van Rimac Rotterdam.

Dat de Rimac Nevera de ultieme elektrische hypercar is, bewijst de auto door vele records te breken. Zo is onlangs met de Nevera een nieuwe 0-400-0 km/u benchmark neergezet, op dezelfde dag dat hij nog eens 22 acceleratie- en remrecords vestigde. De Rimac Nevera toont aan dat elektrische auto's dankzij moderne technologie en een uitgekiend design in staat zijn tot ongelooflijke prestaties. Rimac heeft de elektrische hypercar in eigen huis ontworpen en ontwikkeld, de bouw ervan vindt plaats in Kroatië; waarbij de productie zich beperkt tot slechts 150 exemplaren. De Nevera is door onafhankelijke instanties geverifieerd als het snelste productievoertuig ter wereld alsook het snelste elektrische voertuig ter wereld. Zijn topsnelheid bedraagt 412 km/u.