Recyclingbijdrage daalt in 2022

8 oktober 2021 | De recyclingbijdrage voor personenauto's en lichte bedrijfswagens per 1 januari 2022 bedraagt 25 euro. Dat maken RAI Vereniging en ARN bekend. De huidige recyclingbijdrage bedraagt 30 euro. De daling van 5 euro is mogelijk dankzij de invoering van de algemeen verbindend verklaring (avv). Sinds 1 mei van dit jaar geldt de recyclingbijdrage voor alle personen- en lichte bedrijfswagens die een Nederlands kenteken krijgen. De recyclingbijdrage geldt daarmee ook voor de jaarlijks meer dan 200.000 uit het buitenland geïmporteerde auto's en lichte bedrijfswagens, waardoor de bijdrage per voertuig omlaag kan. De beheerbijdragen die deelnemende importeurs aan ARN betalen voor inzameling en recycling van Li-ion batterijen van hybride en vol-elektrische auto's gaan verder omlaag. De daling bedraagt circa 50%, afhankelijk van het gewicht van de batterij. De belangrijkste reden is dat de gemiddelde levensduur van een batterij op basis van de huidige inzichten langer is dan verwacht.

