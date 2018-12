RDW Tellerrapport wordt gratis

12 december 2018 | Vanaf 1 januari 2019 biedt de RDW het tellerrapport gratis aan. Ook de tellerstandencheck kost vanaf dan niets. Met deze maatregel willen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW mensen stimuleren om voor de aankoop van een auto de kilometerstand van hun voertuig goed te controleren.

Ondanks dat het manipuleren van kilometerstanden volgens de wet illegaal is, zijn dagelijks tientallen Nederlanders het slachtoffer van tellerfraude. Een voertuig met gehackte kilometerteller leidt gemiddeld tot zo'n duizend euro schade, omdat deze veel duurder is in aanschaf en onderhoud dan je op basis van de kilometerstand mag verwachten. In Nederland hebben naar schatting 264.000 personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens een teruggedraaide teller (ongeveer 2,7% van het wagenpark).

Een koper kan zich tegen tellerfraude wapenen door de verkoper om een tellerrapport te vragen of zelf de tellerstand te checken op de website van de RDW. Het gratis verstrekken van informatie over tellerstanden is een pilot en duurt een jaar. Na afloop van de pilot wordt gekeken of de maatregel effect heeft gehad. De pilot is onderdeel van een groter pakket maatregelen die het ministerie van IenW en de RDW hebben afgesproken om tellerfraude verder terug te dringen.