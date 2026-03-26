Q8 keert terug als laadbedrijf

Q8 is met zijn laadnetwerk al actief in meerdere Europese landen. Tango blijft in Nederland het vertrouwde merk voor brandstof, terwijl Q8 electric zich volledig richt op elektrisch laden, met meer herkenning en gebruiksgemak voor klanten en een sterkere positie voor de klant.

Q8 electric vervangt het huidige Tango electric in een aantal stappen. Allereerst start Q8 met de plaatsing van nieuwe Q8 electric laadpalen bij Tango-tankstations waar nu nog geen mogelijkheid is om elektrisch te laden. Op termijn komen er ook volledige Q8 electric snellaadstations. Vanaf de zomer van 2026 worden vervolgens ook bestaande Tango electric-laadpalen in naam veranderd naar Q8 electric en worden de digitale systemen omgezet.

Alle bestaande klanten ontvangen in de toekomst Q8 electric-laadpassen, waarmee zij in de hele Europese Unie kunnen laden bij 900.000 laders.