Lexus onthult TZ

Voorin zijn de bestuurders- en passagiersstoelen ontworpen volgens het nieuwe Lexus-concept, met een lichtgewicht, gesplitste constructie waarbij afzonderlijke modules op het frame zijn gemonteerd. De voorstoelen en stoelen op de tweede rij zijn voorzien van geïntegreerde verwarming en ventilatie, en in luxere uitvoeringen is ook stoelverwarming op de derde rij aanwezig. Voor extra comfort zijn er Ottoman beensteunen beschikbaar voor de passagiers op voorin en op de tweede rij, terwijl er infraroodverwarming is aangebracht om de knieën en onderbenen van de bestuurder en voorpassagier te verwarmen. Deze zijn geplaatst onder het instrumentenpaneel en de stuurkolom en werken samen met het airconditioningsysteem om energiezuinige verwarming te bieden, wat helpt om de actieradius te maximaliseren.

Het open gevoel van het interieur wordt versterkt door een panoramadak. Dit is het grootste dat tot nu toe op een Lexus-model is aangebracht en strekt zich uit boven alle zes de zitplaatsen.

Het minimalistische thema van het interieur komt tot uiting in het slanke instrumentenpaneel, waarin de zogenaamde Responsive Hidden Switch-technologie van Lexus is verwerkt. Het paneel heeft een reeks pictogrammen voor de schakelfuncties licht op wanneer de hand van de bestuurder of passagier boven het oppervlak beweegt. Ondanks hun vlakke afwerking bieden de schakelaars bij bediening fysieke feedback. Responsive Hidden Switches zijn ook te vinden op het stuurwiel van de TZ. De portieren beschikken over een easy-close systeem, waarbij het systeem kan detecteren als een deur halfgeopend is en de deur rustig en geruisloos kan sluiten.

De deurpanelen zijn voorzien van Lexus' nieuwe interieurpanelen met bamboelagen, vervaardigd met behulp van een voor Lexus nieuwe folietechniek. Overdag oogt het als natuurlijk bamboe. Zodra de interieurverlichting aan gaat, verschijnt een verlicht kleurpatroon, dat samenwerkt met de sfeerverlichting.

Voor muziek kan de TZ worden uitgerust met een speciaal Mark Levinson-audiosysteem met 21 luidsprekers. Dit omvat een Position Mode. Dit systeem creëert een geluidsbeeld dat gericht is op de achtercabine, afgestemd op het gebruik van de auto, en afstemming specifiek voor de achterbank mogelijk maakt.

De TZ heeft een totale lengte van 5.100 mm en een wielbasis van 3.050 mm. Ter vergelijking: de Lexus RX SUV is 4.890 mm lang en heeft een wielbasis van 2.850 mm. Met de derde zitrij op zijn plaats is er ruimte voor vier koffers van 55 liter of twee grote reiskoffers van 92 liter. De stoelen zijn neerklapbaar om ruimte te creëren voor bijvoorbeeld twee fietsen of langere voorwerpen.

Geluidsabsorberende en isolerende materialen zijn strategisch in het voertuigframe aangebracht om resonantiefrequenties te compenseren. Andere details zijn onder meer het gebruik van dikker glas voor de zijruiten, de installatie van een extra cover over de motor en een nieuw aerodynamisch ontwerp van de buitenspiegels dat windruis tot een minimum beperkt. Het interieur van de TZ is het stilste van alle Lexus SUV's.

Multimedia en connectiviteit

De TZ profiteert van het nieuwe Arene-softwareplatform van Lexus, dat een scala aan LexusConnect-multimediatoepassingen ondersteunt en een snelle bediening biedt. Het Standard Services-pakket omvat functies zoals onderhoudsherinneringen, cloudgebaseerde navigatie, een spraakassistent, toegang tot diensten op afstand, zoals het vergrendelen/ontgrendelen van deuren en het bedienen van de klimaatregeling, en handige draadloze software-updates voor de multimedia- en veiligheidssystemen.

Er komt een Smart Digital Key+ beschikbaar, geïntegreerd in de smartphone-wallet of het horloge van de eigenaar en deelbaar met maximaal zes andere gebruikers. De bediening is sneller en intuïtiever, zonder dat er een app hoeft te worden gestart om de sleutel te gebruiken. Dankzij verbeterde functionaliteit werkt de sleutel zelfs als de batterij van de NFC-compatibele smartphone leeg is.

Een Connect & Drive-bundel richt zich op verbeterde navigatie- en spraakassistentfuncties, met directe toegang tot de account van de gebruiker bij de muziekstreamingservice (Spotify), terwijl Connect & Secure extra veiligheid en gemoedsrust biedt met een rijrecorder, een remote immobiliser en Car Theft Assistant.

Wielophanging en achterwielbesturing

De wielophanging bestaat uit MacPherson-veerpoten voor en een multi-link-systeem achter dat speciaal voor de TZ is ontwikkeld. De TZ kan worden uitgerust met Dynamic Rear Steering System (DRS), waarmee de achterwielen tot vier graden kunnen draaien, in dezelfde richting als of tegengesteld aan de hoek van de voorwielen, afhankelijk van de rijsituatie. Bij lage en gemiddelde snelheden verbetert dit de spoorvastheid, het manoeuvreren en de stuurrespons. Bij hogere snelheden draagt het bij aan de stabiliteit van de auto, wat het vertrouwen van de bestuurder vergroot. Een bijkomend voordeel is de kleinere draaicirkel - 10,8 meter met DRS en 11,6 meter zonder DRS - die vergelijkbaar is met die van kleinere SUV's uit het D-segment.

Interactive Manual Drive

Interactive Manual Drive brengt de sensatie van een schakelende handgeschakelde versnellingsbak naar een elektrische auto. Deze Lexus-technologie, voor het eerst geïntroduceerd in de RZ 550e F SPORT, rust de auto uit met een virtuele achttrapsversnellingsbak die schakelt op basis van het gaspedaalgebruik van de bestuurder en de snelheid van de auto.

Voor een intensere interactie met de auto kan de bestuurder de versnellingen selecteren met behulp van de schakelflippers. Er is ook een toerenteller in het instrumentenpaneel om de schakelmomenten te optimaliseren, en de selectie gaat gepaard met een opzwepend gesimuleerd geluid van een verbrandingsmotor en feedback via het stuurwiel, wat bijdraagt aan de multi-sensorische ervaring.

De rijeigenschappen van de TZ worden ondersteund door het DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem van Lexus. Dit verdeelt het aandrijfkoppel automatisch over de voor- en achteras, afgestemd op de rijomstandigheden en de geselecteerde rijmodus.

Aandrijflijn

De nieuwe batterij-elektrische aandrijflijn is een doorontwikkeling van het systeem in de Lexus RZ SUV en de aankomende, maar met een batterij met een hogere capaciteit en een groter vermogen van de elektromotoren op zowel de voorste als de achterste eAxles, om de TZ het vermogen en de prestaties te geven die passen bij een premium SUV met zes zitplaatsen.

De TZ is voor en achter uitgerust met Lexus eAxles. Deze compacte, lichtgewicht eenheden combineren de belangrijkste onderdelen van de elektrische aandrijflijn in één behuizing, waaronder de motor-generator, de vermogensregeleenheid en de omvormer. Hun ontwerp verschilt naargelang hun locatie. Zo is de voorste eAxle kort, terwijl de lage hoogte van de achterste eenheid ervoor zorgt dat de ruimte in het interieur niet in het gedrang komt, waardoor er ruimte is voor de stoelen op de derde rij.

De motoren hebben een vermogen dat past bij de afmetingen en prestaties van de TZ: 167 kW / 227 DIN pk aan de voorzijde en 88,3 kW / 120 DIN pk aan de achterzijde. In de TZ met lange actieradius bedraagt het vermogen van zowel de voorste als de achterste motor 167 kW / 227 DIN pk. De TZ maakt gebruik van een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 95,8 kWh. Dit batterijvermogen maakt een verwachte actieradius mogelijk tot 530 kilometer (afhankelijk van de modelspecificatie).

Opladen van de batterij

De TZ is uitgerust met een ingebouwde 22 kW-wisselstroomlader. Met de 150 kW-gelijkstroom-snellader duurt het laden van 10 tot 80% naar verwachting onder ideale omstandigheden 35 minuten (CCS-type gelijkstroomladen). Een EV-routesysteem kan worden gebruikt om energiezuinige ritten te plannen, waarbij oplaadpunten worden meegenomen en indien nodig tijdens de rit worden bijgewerkt, in overeenstemming met veranderingen in de laadstatus van de batterij.

Begin 2027 worden de eerste exemplaren van de nieuwe Lexus TZ in Nederland verwacht. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.