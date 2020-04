Omzetdaling maakt pomphouders creatief

10 april 2020 | Net nu de benzineprijs lager staat dan sinds mensenheugenis, kunnen we er amper van profiteren. Door de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus zitten er veel minder mensen op de weg. Pomphouders zagen hun omzet dalen tot ruim 50%.

De coronacrisis en de handelsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland zorgen ervoor dat de olieprijzen wereldwijd flink zijn gezakt. De benzineprijs in Nederland daalde met zo'n 15%, van gemiddeld €1,63 per liter in week 10 (2 t/m 8 maart) naar €1,47 in week 14 (30 maart t/m 5 april). Zoals altijd is er een klein prijsverschil tussen de prijzen van bemande en onbemande pompen. Bij bemande pompen zakte de prijs van €1,65 naar €1,50; bij onbemande pompen was er sprake van een daling van €1,59 naar €1,44. En zelfs bij deze lage prijzen wordt er nog geconcurreerd. De goedkoopste pomp (€1,35 per liter) staat bij de Makro in Best. Dit blijkt uit cijfers van MultiTankcard.

"Deze sterkste prijsdaling in jaren valt samen met de maatregelen die ons kabinet nam tegen verspreiding van het coronavirus. Mensen werken thuis, toeristen blijven weg, het zakelijk verkeer is grotendeels stilgevallen. Alleen essentiële dienstverleners blijven rijden", zegt Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. De gemiddelde tankomzet van pomphouders daalde sinds begin maart met maar liefst 52%. Week 14 (30 maart t/m 5 april) laat echter weer een lichte stijging (3%) in het aantal transacties zien.

Bijna alle provincies volgen hetzelfde beeld in de daling van het aantal transacties: de grootste daling is te zien in week 12 (16 t/m 22 maart). Dat is de week dat scholen en horeca dichtgingen en aanbevolen werd om zoveel mogelijk thuis te werken. Nederlanders hebben zich goed aan de adviezen gehouden, in die week daalde het aantal pomptransacties met gemiddeld 40,6%. Alleen Noord-Brabant wijkt af, omdat hier de corona-epidemie eerder piekte. In week 11, nadat premier Rutte op zijn eerste persconferentie had geadviseerd om geen handen meer te schudden, bedroeg de transactiedaling in Brabant al 16,6%, terwijl het landelijke gemiddelde nog op 9,4% lag. Zuid-Holland liet in week 14 nog als enige provincie een daling zien van 5% in aantal tankbeurten.

De omzet van pomphouders staat al langer onder druk. Met de opkomst van het elektrisch rijden is de afgelopen jaren de vraag naar brandstof licht afgenomen. Strengere regels rond de verkoop van tabak lieten ook de omzet van winkels bij bemande pompen dalen. Door de coronacrisis komt deze trend in een stroomversnelling. Ook al omdat het horecagedeelte bij alle bemande pompen moest sluiten vanwege de RIVM-richtlijnen.

Maar zoals in elke crisis, worden ook hier creatieve oplossingen bedacht. Als vitale sector kunnen pomphouders hun zaak openhouden. Er moet immers brandstof geleverd worden. Ook het winkelgedeelte van bemande pompen blijft open. Voorverpakt eten en drinken wordt dus nog verkocht. Sommige pomphouders langs de snelweg plaatsen hun klaargemaakte broodjes bal nu in het koelvak, zodat truckers ze mee kunnen nemen en buiten opeten. Anderen startten een bezorgservice van warme maaltijden tot in de cabine. Truckers kunnen die telefonisch bestellen vanaf de parkeerplaats.

Automobilisten lijken voorzichtiger geworden. Dat blijkt uit het feit dat het aantal transacties bij bemande tankstations 10% harder is gedaald dan bij onbemande pompen. Maar het is onduidelijk of onbemande pompen nu veiliger zijn dan bemande. Roozeman: "Het lijkt erop dat onbemande pompen nu relatief vaker worden gebruikt om contact met anderen te vermijden. Ook kan de lagere pompprijs bij onbemande pompen een rol spelen. Het is bij vrijwel alle benzinestations een stuk rustiger dan gewoonlijk, waardoor het makkelijk is om de 1,5 meter afstand te houden. En bemand of onbemand: het wordt aangeraden om na het verlaten van de pomp je handen te wassen of desinfecteren." Natuurlijk nemen pomphouders uitgebreide voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Zo worden oppervlakken als deurklinken, balie en pinapparaat vaker ontsmet. Er zijn (met name bij bemande stations) plastic handschoentjes voor het tanken. Er mogen niet te veel mensen tegelijk binnen zijn (maximaal één per 10 m2). Signalering op de vloer laat klanten 1,5 meter afstand houden. Het raam bij de kassa's blijft gesloten. En klanten wordt gevraagd met pas of contactloos te betalen.

