Omoda Jaecoo presenteert robotaxi

De nieuwe robotaxi was een van de belangrijkste technologische presentaties van Omoda Jaecoo tijdens de International User Summit 2026 in Wuhu, China, waar meer dan 2.000 gebruikers, media en partners uit de hele wereld samenkwamen. Daarbij stond de vraag centraal hoe autonome mobiliteit de stap kan maken van innovatieve technologie naar grootschalige, praktijkgerichte toepassingen.

Daarnaast kondigde het merk een strategische samenwerking aan met het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde technologiebedrijf K2. De overeenkomst markeert een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van autonome mobiliteitsdiensten en onderstreept de ambitie van Omoda Jaecoo om deze technologie in de toekomst breder inzetbaar te maken.

Ontwikkeld voor commerciële bestuurderloze mobiliteit

De robotaxi van Omoda Jaecoo is ontwikkeld voor autonome ritten op niveau 4. Het voertuig is vanaf het begin ontworpen om te voldoen aan de eisen van bestuurderloze, commerciële mobiliteitsdiensten. Daarom koos Omoda Jaecoo ervoor een volledig nieuw voertuig te ontwikkelen, in plaats van een bestaande personenauto aan te passen voor autonome toepassingen.

De robotaxi biedt plaats aan vijf inzittenden en beschikt over een LFP-batterijpakket met een capaciteit van maximaal 81 kWh, goed voor een actieradius tot 500 kilometer. Daarnaast is het voertuig uitgerust met een EMB-remsysteem (Electro-Mechanical Braking), waarbij de remfunctie volledig elektronisch wordt aangestuurd.

Tijdens de International User Summit 2026 demonstreerde Omoda Jaecoo hoe passagiers via een mobiele app een rit kunnen reserveren, voertuigfuncties kunnen bedienen en zelfstandig toegang krijgen tot het voertuig. Het volledige proces verloopt zonder bestuurder en zonder menselijke tussenkomst aan boord. De robotaxi ondersteunt technologie voor autonoom positioneren, energiebeheer, voertuiginspecties en reinigingsprocessen. Daarmee wil Omoda Jaecoo de basis leggen voor schaalbare, autonome mobiliteitsdiensten met lagere operationele kosten.

Geavanceerde sensortechnologie en geïntegreerde veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste uitgangspunten van het robotaxi-project. De veiligheidsarchitectuur van de robotaxi is opgebouwd uit zes beschermingslagen: perceptieveiligheid, algoritmische veiligheid, uitvoeringsveiligheid, passagiersveiligheid, gedragsveiligheid en vlootveiligheid. Deze systemen bewaken zowel de omgeving als de werking van de software, voertuigsystemen, inzittenden en de bredere vlootoperatie. Samen moeten zij een veilig en betrouwbaar autonoom mobiliteitsplatform garanderen.

Voor de waarneming van de omgeving maakt het voertuig gebruik van een uitgebreid sensorsysteem bestaande uit elf camera's, een millimetergolfradar, een 520-lijns LiDAR-sensor en twaalf ultrasone sensoren. Daarnaast beschikt het voertuig over een systeem voor microbotsingsdetectie en een automatisch reinigingssysteem dat sensoren met behulp van lucht- en waterstralen schoonhoudt.

Ontwikkeld met wereldwijde inzet als uitgangspunt

Bij de ontwikkeling van de robotaxi is rekening gehouden met uiteenlopende regelgeving, verkeersomstandigheden en klimaatzones wereldwijd. Daarmee richt Omoda Jaecoo zich nadrukkelijk op internationale toepassingen van autonome mobiliteit. Ook gegevensbescherming vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsstrategie. Omoda Jaecoo houdt zich aan minimale dataverzameling, gelaagde autorisatie, dataversleuteling en strikte toegangscontrole, zodat verwerking en opslag van persoonsgegevens kunnen voldoen aan lokale privacywetgeving.