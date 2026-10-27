Ford Pro introduceert Tourneo Custom Active

De Tourneo Custom Active biedt in vergelijking met de bedrijfswagen-versie meer comfort voor zowel de bestuurder als passagiers. Zo is de bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar in 12 richtingen en is voorzien van een elektrisch verstelbare lenden- armsteun. De standaarduitrusting omvat verschillende rijassistentiesystemen. Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Blind Spot Information System en Lane Centering ondersteunen de bestuurder tijdens het rijden. Bij het manoeuvreren in smalle straten of op parkeerplaatsen helpen de 360-gradencamera en parkeersensoren voor en achter, waarbij Reverse Brake Assist indien nodig automatisch kan ingrijpen.

Aan boord zijn klimaatregeling met drie zones, draadloos opladen van smartphones en een ruime middenconsole standaard. Het Ford SYNC 4-infotainmentsysteem met 13-inch touchscreen biedt toegang tot multimedia, voertuigfuncties en connectiviteitsvoorzieningen als Apple CarPlay. De dubbele zijschuifdeuren zijn voorzien van Close Assist, dat helpt om de deuren gemakkelijk te sluiten.

Aan de buitenkant is de Active te herkennen aan de 17-inch lichtmetalen wielen in Absolute Black, glanzend zwarte buitenspiegels, zwarte omlijsting van de wielkasten en een robuuste zwarte achterbumper. De dakrails, led-achterlichten en deels in carrosseriekleur uitgevoerde voorbumper maken het plaatje af en geven de Active een avontuurlijke en stoere uitstraling.

Ruimte voor zeven personen

De Ford Tourneo Custom is ontwikkeld om veel mensen en hun bagage te vervoeren. In de Active is plaats voor maximaal zeven personen, verdeeld over drie zitrijen. Zowel de tweede als de derde zitrij bestaat uit drie afzonderlijke stoelen. De achterstoelen kunnen naar voren worden geklapt of volledig worden verwijderd, zodat er meer ruimte ontstaat voor grotere spullen.

Hoeveel bagage er mee kan, hangt af van de gekozen stoelindeling en carrosserielengte. In de langere L2-uitvoering bedraagt de maximale bagageruimte 5.472 liter wanneer de achterstoelen zijn verwijderd. Dat maakt de Tourneo Custom niet alleen geschikt voor vakanties met het hele gezin, maar bijvoorbeeld ook voor het meenemen van sportuitrusting of fietsen.

De dubbele zijschuifdeuren en relatief lage instap maken het in- en uitstappen eenvoudig. Tijdens langere ritten komen de drie USB-aansluitingen achterin, zonneschermen en praktische opbergmogelijkheden goed van pas. De achterklep is in de Active-uitvoering bovendien voorzien van picnic-verlichting, waarmee de ruimte achter de auto kan worden verlicht.

Ford Pro biedt de Tourneo Custom Active aan in twee carrosserielengtes, L1H1 en L2H1. De voertuighoogte blijft onder de twee meter, waardoor de Tourneo Custom in veel parkeergarages past.

Plug-in hybride

Ford Pro levert de Tourneo Custom Active met een plug-in hybride aandrijflijn met een automatische e-CVT-transmissie. Deze combineert een 2,5-liter benzinemotor met een elektromotor en een accu van 11,8 kWh. De Tourneo Custom PHEV heeft een volledig elektrische actieradius tot 52 kilometer volgens de WLTP-testcyclus. Korte dagelijkse ritten, bijvoorbeeld naar school, werk of de sportvereniging, kunnen daardoor zonder ingeschakelde benzinemotor worden afgelegd, zolang de accu voldoende is opgeladen. Op langere afstanden neemt de benzinemotor het over.

Voor gezinnen die met een aanhanger of caravan op reis gaan, is het trekgewicht een belangrijke eigenschap. De Tourneo Custom PHEV mag maximaal 1.850 kg geremd trekken.

Tourneo Luxury Pack

Wie meer luxe aan boord wil, kan kiezen voor het optionele Tourneo Luxury Pack. Daarmee krijgt de Tourneo Custom Active een panoramadak en verwarmbare, elektrisch verstelbare stoelen op de tweede zitrij die ook voorzien van geïntegreerde opbergruimte. Het pakket voegt verder sfeerverlichting en een audiosysteem van Bang & Olufsen met 15 luidsprekers toe.

Prijzen en beschikbaarheid

De Ford Tourneo Custom Active is per direct te bestellen. De L1H1-uitvoering heeft een vanafprijs van 64.839 euro. Voor de langere L2H1 bedraagt de vanafprijs 66.100 euro.

Daarmee zijn de prijzen van de Ford Tourneo Custom Active gelijk aan die van de Titanium, maar krijgen klanten er een rijkere uitrusting voor terug. Het optionele Tourneo Luxury Pack is verkrijgbaar voor 2.350,- euro excl. btw/BPM. Meer informatie is te vinden op de prijslijst.

De compactere Tourneo Connect Active is leverbaar in twee lengtes, waarbij de L1 als plug-in hybride verkrijgbaar is vanaf 39.734,- euro. De langere L2 heeft een vanafprijs van 42.642,- euro.