Omoda 4 debuteert in Nederland

De introductie van de Omoda 4 vormt een belangrijke stap in de internationale groeistrategie van Omoda Jaecoo. Bij de ontwikkeling van het model is gebruikgemaakt van de expertise van het ontwikkelingscentrum van Chery Group in Raunheim, nabij Frankfurt, met het oog op de Europese markt. De Omoda 4 is het nieuwe instapmodel van het merk en richt zich op automobilisten die waarde hechten aan een onderscheidend design, moderne technologie en een complete uitrusting tegen een aantrekkelijke prijs.

Kenmerkend MECHA-design

Het ontwerp van de Omoda 4 wordt gekenmerkt door scherpe lijnen, sculpturale oppervlakken en uitgesproken hoeken volgens de zogenaamde MECHA-designtaal van Omoda Jaecoo. De lichtsignatuur aan de voorzijde en bliksemvormige achterlichten versterken het karakter van het model. Met een lengte van 4,42 meter, breedte van 1,86 meter en hoogte van 1,57 meter heeft de Omoda 4 compacte buitenmaten en evenwichtige proporties. De wielbasis bedraagt 2,70 meter. De 18-inch lichtmetalen wielen, de oplopende taillelijn en de uitgesproken vormgeving van de flanken dragen bij aan zijn kenmerkende stijl.

Digitale cockpit

Het stuurwiel is boven en onder afgevlakt en biedt zicht op het digitale instrumentenpaneel van 8,8 inch. Het centrale 13,2-inch HD-touchscreen vormt het hart van de digitale cockpit. Via het scherm bedient de bestuurder onder meer de belangrijkste autofuncties, het multimediasysteem, de klimaatregeling en persoonlijke instellingen. Andere sfeerbepalende kenmerken in het interieur zijn de accenten in carbonlook, de startknop met een afdekklepje geïnspireerd op de autosport en een op de bestuurder gerichte middenconsole. Via de smartphone-app zijn verschillende voertuiggegevens van de Omoda 4 op afstand te raadplegen, waaronder de locatie van de auto, de batterijstatus, de bandenspanning en de interieurtemperatuur. Ook zijn de klimaatregeling en stoel- en stuurwielverwarming eenvoudig via de app in en uit te schakelen.

Omoda 4 EV

De Omoda 4 wordt in Nederland alleen geleverd met volledig elektrische aandrijving. Het model is gebaseerd op het T1X-platform, dat ook de basis vormt voor de Omoda 5. De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor met 160 kW (218 pk) en een 275 Nm. Daarmee accelereert de Omoda 4 in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 172 km/u. De energie wordt geleverd door een LFP-batterij met een capaciteit van 67 kWh. Volgens de voorlopige gegevens bedraagt de WLTP-actieradius 465 kilometer. Bij een DC-snellader is de batterij met een vermogen tot 120 kW op te laden. Een 11 kW AC-boordlader is standaard.

Marktintroductie begin 2027

De Omoda 4 wordt in het eerste kwartaal van 2027 op de Nederlandse markt verwacht. Het model is dan leverbaar bij het Omoda Jaecoo-dealernetwerk dat inmiddels bestaat uit 28 verkooplocaties door heel Nederland. De definitieve specificaties, prijzen en uitrustingsniveaus worden in de aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.