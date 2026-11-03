Volkswagen Amarok komt naar Nederland

Onderhuids vertrouwt de Volkswagen Amarok op een conventionele aandrijflijn. Dat betekent een 177 kW/241 pk en 600 Nm sterke 3.0 V6 diesel die wordt gecombineerd met 4MOTION permanente vierwielaandrijving. Daarmee is de Amarok niet alleen een vaardig in het terrein, maar ontpopt hij zich dankzij een trekgewicht van maximaal 3.500 kg tevens als een aanhangwagentrekker.

Uitrusting en prijzen

Volkswagen Bedrijfswagens levert de pick-up in vier uitvoeringen: Amarok Edition (vanaf € 66.990), Amarok Style (vanaf €70.990), Amarok Dark Label Edition (vanaf € 69.990) en Amarok Aventura Edition (vanaf € 72.990). Al deze prijzen zijn exclusief belastingen.

In de basis is de Amarok uitgerust met zaken als IQ-Light Matrix LED koplampen, LED mistlampen, 18 inch 'Amadora' lichtmetalen velgen, een 12 inch Digital Cockpit & Infotainmentsysteem, Climatronic volautomatische airconditioning en elektrisch bedienbare voorstoelen met ArtVelours stoelbekleding.

De Dark Label Edition breidt de standaarduitrusting uit met onder andere zwarte accenten, een sportsbar achter de cabine en zwarte 20 inch velgen. De meest luxe uitgevoerde Amarok is de Aventura Edition, die is uitgerust met Harman Kardon, lederen bekleding en een stylingbar achter de cabine.