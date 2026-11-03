 3 november 2026

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok komt naar Nederland

3 november 2026 - Volkswagen Bedrijfswagens breidt het gamma per direct uit met de Amarok pick-up. Dankzij het vervallen van de fiscale inrichtingseisen per 1 januari 2027 komt de Amarok als fiscaal grijs-kenteken met ingang van volgend jaar in aanmerking voor het BPM-tarief voor bedrijfswagens. Tevens is de Amarok vrijgesteld van de pseudo-eindheffing. Daarmee beschikt Volkswagen Bedrijfswagens over een pick-up die standaard als dubbele cabine wordt geleverd en voorzien is van een 3.0 V6 dieselmotor. De Amarok is per direct te bestellen vanaf 66.990 euro (exclusief belastingen) en is begin volgend jaar in Nederland te rijden. De Amarok wordt in Nederland standaard geleverd als 4-deurs Dubbele Cabine met vijf zitplaatsen. Zijn laadbak meet 1.651 x 1.584 mm (lxb), met 1.210 mm tussen de wielkasten, waardoor een standaard europallet overdwars in de laadbak past. Wat laadvermogen betreft kan de Amarok tot bijna een ton (991 kg) aan gewicht aan.

Onderhuids vertrouwt de Volkswagen Amarok op een conventionele aandrijflijn. Dat betekent een 177 kW/241 pk en 600 Nm sterke 3.0 V6 diesel die wordt gecombineerd met 4MOTION permanente vierwielaandrijving. Daarmee is de Amarok niet alleen een vaardig in het terrein, maar ontpopt hij zich dankzij een trekgewicht van maximaal 3.500 kg tevens als een aanhangwagentrekker.

Volkswagen Amarok

Uitrusting en prijzen

Volkswagen Bedrijfswagens levert de pick-up in vier uitvoeringen: Amarok Edition (vanaf € 66.990), Amarok Style (vanaf €70.990), Amarok Dark Label Edition (vanaf € 69.990) en Amarok Aventura Edition (vanaf € 72.990). Al deze prijzen zijn exclusief belastingen.

In de basis is de Amarok uitgerust met zaken als IQ-Light Matrix LED koplampen, LED mistlampen, 18 inch 'Amadora' lichtmetalen velgen, een 12 inch Digital Cockpit & Infotainmentsysteem, Climatronic volautomatische airconditioning en elektrisch bedienbare voorstoelen met ArtVelours stoelbekleding.

De Dark Label Edition breidt de standaarduitrusting uit met onder andere zwarte accenten, een sportsbar achter de cabine en zwarte 20 inch velgen. De meest luxe uitgevoerde Amarok is de Aventura Edition, die is uitgerust met Harman Kardon, lederen bekleding en een stylingbar achter de cabine.