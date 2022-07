Volkswagen introduceert nieuwe Amarok

Een kenmerk is de nieuwe neus, die wordt gelanceerd in de uitvoeringen 'Amarok', 'Life', 'Style' en in de topversie 'Aventura'. Opvallend: de rechte en rechtop geplaatste motorkap. Hetzelfde geldt voor de spijlen die horizontaal over de grille lopen met de geïntegreerde LED-koplampen, die op alle versies standaard zijn. De Amarok Aventura en Style beschikken over IQ.Light: LED matrixkoplampen die de weg verlichten en een herkenbaar lichtontwerp hebben.

De nieuwe Amarok komt op de Nederlandse markt als vierdeurs dubbele cabine (DoubleCab). En profil vallen vooral de wielkasten op, die net als voorheen halfrond zijn, bij beide versies. De spatborden boven de maximaal 21 inch grote lichtmetalen velgen hebben een krachtige uitstraling en rond de wielkasten zijn ze bekleed met robuust kunststof. Ook aan de achterzijde valt de nieuwe pick-up op. Onder het grote VW-logo is over bijna de hele breedte van de achterklep het woord 'Amarok' in reliëf aangebracht. De buitenste omlijsting van het achterste deel wordt gevormd door de C-vormige achterlichten, die tot ver in de zijkanten doorlopen. In het geval van de Aventura zijn de achterlichten voorzien van LED-technologie.

Lange wielbasis

Met een lengte van 5.350 millimeter is de nieuwe Amarok 96 mm langer dan zijn voorganger. De wielbasis groeide met 173 mm tot 3.270 mm. Dat zorgt voor meer ruimte, vooral op de tweede zitrij van de dubbele cabine. De wielbasis is relatief meer gegroeid dan de totale lengte. Daardoor is de overhang voor en achter korter. Het resultaat: scherpere verhoudingen en verbeterde terreincapaciteiten dankzij grotere aan- en afloophoeken. De terreincapaciteiten van de Amarok, die standaard wordt voorzien van vierwielaandrijving, zijn ook verbeterd door een veel grotere doorwaaddiepte voor het rijden door waterrijk terrein. Voorheen was dat 500 mm, nu is het 800 mm.

Interieur

Met behulp van digitale displays is het interieur door het ontwerpteam van Volkswagen Bedrijfswagens functioneel vormgegeven. Het spectrum van display-units bestaat uit digitale 8,0 inch instrumenten ('Digital Cockpit', volledig digitaal en 12,0 inch groot vanaf het uitrustingsniveau Style) en een modern touchscreen in tabletformaat (10,0 inch groot; 12,0 inch vanaf het uitrustingsniveau Style) voor het infotainmentsysteem. De Amarok beschikt over een mix van digitale functies en traditionele knoppen en/of druk-/draaischakelaars. Het volume van het infotainmentsysteem en de instellingen van het vierwielaandrijvingssysteem worden bijvoorbeeld via zulke knoppen bediend. Afhankelijk van de uitvoering zijn de bedieningselementen omlijst met aluminium.

Andere voorzieningen zoals het geluidssysteem van Harman Kardon passen in deze omgeving. Het is een systeem dat uitsluitend in de Amarok wordt gebruikt. Eveneens standaard in de Amarok Aventura: een dashboard in lederlook met elegante contrasterende stiksels. De bestuurder en voorpassagier van de Amarok zitten op ergonomisch ontworpen stoelen, die in de hogere uitrustingsniveaus elektrisch in meerdere standen versteld kunnen worden. Ook biedt het achtercompartiment van de DoubleCab ruimte voor drie volwassen passagiers. De stoelen van de Style-versie hebben standaard ArtVelours bekleding, terwijl in de Amarok Aventura leder wordt gebruikt.

Laadvermogens tot 1,16 ton

Net als bij het vorige model biedt de laadbak tussen de wielkasten voldoende ruimte voor een zijwaarts ingeladen europallet. De versie met enkele cabine kan twee pallets vervoeren. De lading wordt vastgebonden met behulp van sjorogen in de laadvloer, die elk een lading van maximaal 500 kilogram aan kunnen. In overeenstemming met dit laadvermogen is het maximale laadvermogen verhoogd naar net iets meer dan een ton: 1,16 ton om precies te zijn. De laadbak kan ook worden beveiligd met een elektrisch bediend rolscherm. Dit rolscherm kan worden geopend en gesloten vanuit de laadbak zelf, van binnenuit de auto of op afstand via de autosleutel.

Nieuwe accessoires

Een interessant gegeven voor mensen die graag lange reizen maken, is het feit dat het laadvermogen van het dak 350 kg bedraagt; voldoende voor bijvoorbeeld een vierpersoons daktent, die als accessoire verkrijgbaar wordt. Af fabriek of als accessoire krijgt de Amarok ook zaken als lichtmetalen velgen in maten tot 21 inch, all-terrain banden (tot 18 inch) en een aantal trekhaakvarianten.

Andere voorzieningen voor de laadbak zijn een fietshouder, multifunctioneel draagsysteem, handbediende versie van het afdekscherm en een zeer gevarieerde reeks styling bars. Ook wordt er weer een hardtop voor de laadbak leverbaar, waarmee de pick-up in zekere zin verandert in een SUV met het laadvermogen van een bestelwagen. De terreinkwaliteiten kunnen verder worden geaccentueerd met een bull bar, beschermingselementen voor de onderzijde van de bodem, sleepogen en een snorkel die aan de buitenkant aan de linker A-stijl bevestigd wordt om de motor van frisse lucht te voorzien wanneer de Amarok door water rijdt.

Dieselmotoren

Voor de nieuwe Amarok worden drie turbodieselmotoren (TDI) leverbaar. De basismotor is een 2,0-liter viercilinder TDI met een vermogen van 125 kW (170 pk). Als tweede optie levert Volkswagen Bedrijfswagens een viercilinder TDI-motor met 2,0 liter cilinderinhoud en biturbo-techniek. Deze krachtbron levert een vermogen van 150 kW (204 pk). De krachtigste TDI is een 3,0-liter V6 met een vermogen van 177 kW (241 pk).

Alle Amarok-versies worden geleverd met een nieuwe 10-traps automatische versnellingsbak die bediend wordt via een zogeheten e-shifter (by wire). De nieuwe 10-versnellingsbak vervangt de 8-traps automaat van het vorige model.

Op veel markten wordt de Amarok standaard geleverd met vierwielaandrijving (4MOTION). Afhankelijk van de regio en de motor worden twee verschillende 4MOTION systemen geleverd: een met selecteerbare vierwielaandrijving op basis van de situatie, en een exemplaar met permanente vierwielaandrijving. De aandrijfsystemen zorgen ervoor dat de nieuwe Amarok het terrein de baas kan en afhankelijk van de motoruitvoering tot 3,5 ton mag trekken.

Assistentiesystemen

Maximaal zes verschillende rijprofielen (Drive Modes) helpen de bestuurder in bijvoorbeeld bij het rijden op een gladde ondergrond of in veeleisend terrein. Meer dan twintig systemen, bijvoorbeeld ACC+ Adaptive Cruise Control (integreert verkeersborden in de automatische snelheidsregeling via camerascans) en 'IQ.LIGHT - LED matrix koplampen', zijn nieuw voor de Amarok.