Occasion import hoogste ooit in 2020

4 januari 2021 | In een sterk wisselvallig jaar verkochten autobedrijven in 2020 in totaal bijna 1,4 miljoen gebruikte personenauto's aan consumenten (b2c), zo blijkt uit de cijfers van VWE Automotive. Dat zijn 17.000 occasions meer dan in 2019; een groei van 1,3%. De groeiende vraag naar occasions zorgde voor een importrecord: nog nooit werden er zoveel auto's uit het buitenland gehaald.

In het turbulente jaar 2020 heeft de occasionmarkt zich goed staande gehouden. Tijdens het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 daalden verkopen weliswaar sterk. Maar vanaf medio mei sloeg dit om naar een sterke groei. Naast een inhaalvraag kwam dit hoogstwaarschijnlijk doordat veel mensen het openbaar vervoer gingen vermijden en er vaker met de auto op uit gingen trekken, en daarvoor een andere of extra auto kochten. Daardoor stegen de verkopen van occasions. Om aan deze sterke vraag te voldoen werden er meer occasions geïmporteerd en is er een nieuw importrecord gevestigd. In het najaar liepen verkopen wat terug, wat versterkt werd door de sluiting van showrooms in december.

Door de grote vraag in Nederland daalde de export. Ook de lockdownmaatregelen en verminderde vraag in exportmarkten hadden een sterke invloed op de export. Tegelijkertijd is er een verschuiving in vraag zichtbaar, waarbij verschillende traditioneel populaire auto's worden verdrongen door enerzijds kleine modellen en anderzijds SUV's, en op merkniveau richting Volkswagen, Aziatische en premiummerken.

In 2020 zijn er 237.816 occasions geïmporteerd, het hoogste aantal ooit. Met 14.184 occasions meer dan in 2019 kwam de groei uit op 6,3%. Een goed resultaat, zeker nadat in het voorjaar veel grenzen dichtgingen. Vanaf juni trok import weer sterk aan, aangewakkerd door de grote vraag naar occasions in ons land.

De import uit Duitsland nam sterk toe. Maar liefst 63,5% van de geïmporteerde occasions kwam uit Duitsland. Import vanuit Denemarken nam in verhouding nog sterker toe, waardoor het Zweden voorbijstreefde. Er waren in 2020 meer verschuivingen in landen waar occasions vandaan kwamen.

Er kwamen veel minder auto's vanuit Spanje, Italië, Kroatië, Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk. Daarentegen werd er juist meer vanuit Tsjechië, Polen en Portugal geïmporteerd. Dit heeft te maken met lockdowns die verschilden per land, en de gevolgen daarvan voor toerisme en daarmee aantallen ex-huurauto's. De import uit verder gelegen landen als de Verenigde Staten en Japan daalde ook sterk.

Eén op de zes geïmporteerde occasions is een Volkswagen. Daarmee blijft het merk net als vorig jaar koploper. De meeste groei was er bij (vooral Duitse) premium merken en Aziatische merken. Vooral Mazda (+25%), Nissan (+23%), Kia (+22%) en Audi (+19%) springen er uit. Er werden ook 70% meer Tesla's geïmporteerd, maar met deze stijging naar 389 auto's is het nog altijd een klein merk op de importmarkt.

Er werden ook ruim de helft meer Lamborghini's geïmporteerd; 67 exemplaren in 2020. Merken waarvan import terugliep zijn Jaguar (-18%), Peugeot (-13%), Volvo (-12%) en Renault (-6%). In 2019 was Renault nog het op twee-na-grootste importmerk, in 2020 daalde het naar de zesde plaats.

Van de populairste importauto, de Volkswagen Golf, daalde de import met 4,1%. Daarmee bleef het nog net de Volkswagen Polo voor, met een verschil van nog geen 100 auto's. Import van de Nissan Qashqai steeg zeer sterk, waardoor dit model naar de derde plaats steeg.

Andere modellen die in 2020 veel meer werden geïmporteerd waren de Volkswagen Tiguan (+33%), Volkswagen Up! (+30%), Audi A1 (+23%), Toyota Yaris (+22%) en Mercedes-Benz A-klasse (+17%). Daarentegen waren er dalingen bij een aantal traditioneel populaire Duitse importmodellen; de BMW 5-serie (-16%), Opel Astra (-13%) en Mercedes-Benz E-klasse (-14%).

De export van occasions daalde sterk in 2020. In totaal zijn er 271.092 personenauto's geëxporteerd, ruim 30.000 minder dan in 2019. Dit betekent een daling van 10,1%. Dit komt vooral doordat veel grenzen een tijd dicht waren, en ook bedrijven in diverse landen hun activiteiten moesten terugschroeven. Mede door minder nieuwverkopen was er veel vraag in eigen land, waardoor er meer auto's op de binnenlandse occasionmarkt verkocht werden.

Polen bleef de belangrijkste exportbestemming, maar er gingen wel minder occasions naar toe. Export naar Libië, Italië en Georgië daalde zeer sterk. Daarentegen gingen er meer auto's naar België, Litouwen, Guinee en Oekraïne. Export naar Frankrijk, Slowakije en Slovenië nam zelfs met meer dan 50% toe.

Een opvallende opkomende markt is Afghanistan. Hier werden ruim vijf keer zoveel auto's als in 2019 naartoe geëxporteerd; een totaal van 112 auto's is nog bescheiden maar al meer dan naar Rusland of Noorwegen.

Volkswagen bleef het grootste exportmerk, maar export nam in 2020 met 4,2% af. Veel sterker was de daling bij Opel; -30,8%. De Franse merken Peugeot en Renault groeiden wel, waardoor deze Opel voorbijgingen en beiden in de top 3 terecht kwamen.

Van de meeste andere grote merken daalde de export. Die daling was het sterkst bij veel Aziatische merken (Mitsubishi, Mazda, Kia, Honda, Hyundai). Deze werden net als Opel vaak naar Libië en andere landen in Afrika geëxporteerd, en hebben nu last van dalende export naar dat continent. Er is alleen groei te zien bij merken die vooral naar Europese landen gaan; Mini, smart, DS, Fiat, Alfa Romeo en Porsche.

Net als in 2019, steeg de export van de Peugeot 308 ook in 2020 zeer sterk. Dit werd zelfs het meest geëxporteerde model na de Volkswagen Golf. Dit komt doordat hiervan veel auto's vanuit de lease vrijkwamen. Opvallend is verder dat export van veel kleine auto's uit het B-segment sterk toenam; de Ford Fiesta (+12%), Volkswagen Polo (+18%), Renault Clio (+22%), Fiat Punto (+22%) en Toyota Yaris (+30%).

Daarentegen werden er veel minder Opel Astra's geëxporteerd. Ook export van andere belangrijke exportmodellen als de Skoda Octavia, Ford Focus en Opel Zafira daalde sterk. In sommige gevallen hangt dit samen met de landen waar naartoe export terugliep, soms ook doordat er minder van een model uit de lease vrijkwam. Dat laatste geldt ook sterk voor de Mitsubishi Outlander, waar export bijna van halveerde.

In totaal kochten consumenten 1.987.100 occasions, een groei van 1,0% ten opzichte van 2019. En dat zijn bijna 5.500 verkochte occasions per dag! Van de bijna 2 miljoen verkochte auto's kwamen er in totaal 1.349.825 gebruikte personenauto's voor rekening van autobedrijven (b2c). Dat zijn 17.204 occasions meer dan in 2019; een groei van 1,3%. De verkopen tussen consumenten onderling (c2c) stegen ook. Vooral in het voorjaar lieten die een groei zien, maar die zwakte later in het jaar wat af. In totaal zijn er 637.307 occasions c2c verkocht; 0,3% meer dan in 2019.

De top 5 meest verkochte merken bleef gelijk. Opvallend is wel dat de verkopen van marktleider Volkswagen sterk groeiden, terwijl verkopen van de andere vier grote merken achterbleven bij vorig jaar. Volkswagen werd nog dominanter.

Volvo's, Fiats en Citroëns verkochten ook minder, terwijl de Aziatische merken Toyota, Kia en Mazda de occasionverkopen zagen stijgen, net als veel premiummerken; Audi met maar liefst +12.8% en Mercedes +9,0% waardoor het van de 10e naar 8e plaats ging. Er werden ook maar liefst 24% meer gebruikte Porsches verkocht, waardoor Porsche nu voor het eerst in de top 25 grootste merken staat.

Er zijn meer Volkswagens Golf en Polo verkocht, waarmee deze modellen hun leidende positie verder versterkten. Verkopen van de nummer drie, de Opel Corsa, daalden daarentegen sterk. Ook de Ford Focus en Opel Astra liepen terug.

Verkopen van vooral een aantal kleine modellen nam toe; de Toyota Aygo (+9,5%), Toyota Yaris (+9,2%), Kia Picanto (+7,1%), VW Up! (+6,9%) en Fiat 500 (+6,9%). Opvallend is daarnaast de sterke groei bij de Audi A3 (+13,7%) Nissan Qashqai (+14,3%) en Mercedes C-klasse (+10,9%). De Nissan Qashqai is hiermee de meest verkochte gebruikte SUV en enige SUV in de occasion top 20.

