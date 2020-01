Nextbase introduceert Series 2-dashcam

6 januari 2020 | Dashcam-fabrikant Nextbase introduceert op CES 2020 zijn nieuwste 622GW 4K Dash Cam. Met de lancering van het 622GW 4K-model in het voorjaar van 2020 wil Nextbase de dashcammarkt revolutioneren. Zo is de 622GW niet alleen uitgerust met functies als Emergency SOS en Alexa, maar ook met 4K HD-opnamen, Enhanced Night Vision, Extreme Weather Mode, Digital Image Stabilization, what3words, 5 GHz WiFi en meer.

Met de functie what3words bouwt Nextbase voort op het succes van de functie Emergency SOS. what3words kan, ook offline, de precieze locatie van de bestuurder doorgeven, zodat hulpdiensten de bestuurder snel kunnen vinden. De 622GW is hiermee de eerste dashcam die deze functie bevat. Bestuurders kunnen daarnaast zelf de hulpdiensten oproepen en hun eigen locatie achterhalen, zelfs als ze geen bereik hebben.

Het 622GW 4K-model is daarnaast het eerste model met 5 GHz WiFi (Dual 2,4 GHz WiFi + 5 GHz WiFi) voor de snelst mogelijke dataoverdracht. Hierdoor zijn beelden van de 622GW meer dan vier keer sneller op een telefoon te downloaden. Met zijn 612GW-model was Nextbase het eerste dashcammerk met 4K HD. De 622GW is ontwikkeld in de Serie 2-reeks als volledig nieuwe dashcam die eveneens opneemt in 4K. De 622GW maakt glasheldere 4K HD-opnamen met 4K-kwaliteit bij 30 fps. De beelden zijn in slow motion tot 120 fps af te spelen om de kleinste details weer te geven, zoals kentekennummers en verkeersborden.

Aangesloten op een Nextbase Rear Camera Module, kan de 622GW dankzij de nieuwste Ambarella H22 quadcore-chipset blijven opnemen in full HD-kwaliteit van 1080p bij 30 fps. Tegelijkertijd neemt de dashcam voorin de auto op in 4K. Zo wordt de route vanuit meerdere hoeken en met de hoogst mogelijke opnamekwaliteit vastgelegd.

Een andere primeur in Nextbase's beeldkwaliteit is de functie Enhanced Night Vision. Deze functionaliteit biedt verbeteringen in zowel de sensor van de 622GW als de software, zodat alle belangrijke details worden geregistreerd, zelfs op de donkerste wegen. De verbeterde sensor heeft grotere pixels om meer licht te ontvangen. Bovendien detecteert hij automatisch lichtniveaus en verbetert hij beelden terwijl ze worden opgenomen. Met deze nieuwe functie speelt Nextbase in op de groeiende gevaren van 's nachts rijden en zorgt er zo voor dat bestuurders op elk moment van de dag met een zeker gevoel de weg op kunnen.

Met Digital Image Stabilization worden trillingen van het voertuig op beeld drastisch verminderd voor een supervloeiende video met haarscherpe details. Daarnaast beschikt de camera over een Extreme Weather Mode, speciaal voor gevaarlijke weersomstandigheden, zoals mist.

Net als de andere dashcams in de Nextbase Series 2 heeft de 622GW een Intelligent Parking Mode om de auto ook in de gaten te houden wanneer die ergens geparkeerd staat. Met behulp van de G-Force Sensor start de 622GW automatisch met opnemen als het voertuig wordt aangestoten, zonder dat daar stroomvoorziening voor nodig is.

Naar verwachting is de 622GW vanaf het voorjaar van 2020 wereldwijd verkrijgbaar via retailers als Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Saturn en Halfords. De adviesprijs bedraagt € 299,-.