Nextbase introduceert 622GW 4K Dash Cam

28 september 2020 | Nextbase introduceert een nieuwe dashcam-serie: de 622GW 4K Dash Cam. Dit model beschikt over Alexa-spraakbesturing, Emergency SOS-functie voor noodgevallen en het what3words-locatiesysteem. De 622GW Dash Cam is onderdeel van de Nextbase Series 2-lijn en nu beschikbaar in Nederland.

De 4K 622GW Dash Cam is de eerste HD-dashcam die beelden van 4K opneemt met 30 fps. Door de Super Slow Motion-functie met 120 fps, heeft de gebruiker volledige controle over de video, waardoor het makkelijker dan voorheen is om dashcam-clips in detail terug te kijken na een ongeluk.

De 622GW Dash Cam komt ook met een aantal andere beeldkwaliteitsverbeteringen, waardoor het niet meer uitmaakt op welk wegdek men rijdt. Gaten in de weg blijven natuurlijk altijd vervelend, maar het zal voor de dashcambeelden niet uitmaken, dankzij een digitale beeldstabilisator in een dashcam. Deze functie vlakt gebruikelijke trillingen en hobbels op de weg af. Bovendien helpt de Extreme Weather Mode met ingebouwde algoritmen. Het nieuwe, verbeterde nachtzicht is een andere primeur, want ook deze functie is nu voor het eerst beschikbaar in een dashcam. Upgrades, waaronder grotere pixels en automatische helderheidsdetectie, zorgen ervoor dat de 622GW Dash Cam he nachtzicht biedt.

De belangrijkste veiligheidsfunctie in de Serie 2-lijn moet wel Emergency SOS zijn (beschikbaar in de modellen 322GW en hoger). In de 622GW is die functie verbeterd dankzij what3words. Dit geocodesysteem bepaalt de exacte locatie van de gebruiker tot op drie meter nauwkeurig. Zo kunnen bestuurders hun locatie aan de hulpdiensten doorgeven, zelfs als ze mobiel geen ontvangst of wifi hebben. Het geocodesysteem is nooit eerder toegepast in een dashcam, maar is voor bestuurders over de hele wereld nu een optie. Dit blijkt wel uit de toepassing van dit systeem door meerdere hulpdiensten wereldwijd.

De 622GW introduceert ook 5 GHz Wi-Fi, met Dual 2.4 GHz + 5 GHz wifi voor de hoogst mogelijke overdrachtssnelheden. Hierdoor kan de bestuurder meer dan zes keer sneller dan voorheen beelden van de 622GW op de smartphone downloaden, waarbij altijd de best mogelijke beeldkwaliteit behouden blijft.

Zoals bij alle Nextbase Serie 2 Dash Cams is de 622GW voorzien van parkeermodus om de auto op de parkeerplaats te beschermen. Met behulp van zijn nauwkeurig afgestelde G-Force-detectiesysteem, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, begint de 622GW automatisch met opnemen zodra iemand tegen het voertuig aankomt. Voeding vanuit de auto is niet nodig.

De 622GW Dash Cam is onderdeel van de Nextbase Series 2-lijn en is te koop voor 299 euro via Coolblue en Bol.com.

